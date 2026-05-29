Hyundai Motor lanza la campaña "Escuela de Fútbol"

Frente a las demostraciones de productos tradicionales, la campaña presenta un enfoque narrativo, siguiendo a Atlas mientras observa la pasión y la creatividad humanas en el fútbol y comienza a aprender el deporte. A través de este viaje, Hyundai Motor destaca cómo la robótica puede evolucionar más allá de la funcionalidad para reflejar la curiosidad, la adaptabilidad y la expresión humanas.

"A través de "Escuela de Fútbol", Hyundai Motor utiliza el lenguaje universal del fútbol para mostrar el futuro de la robótica de una manera atractiva, intuitiva y centrada en el ser humano. Con la creciente expectación ante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la trayectoria de Atlas refleja nuestra convicción de que la innovación comienza con las personas —su pasión, creatividad y expresión— y que la robótica puede ayudar a ampliar las posibilidades del futuro" — Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Hyundai Motor Company

¿Cómo une "Escuela de Fútbol" la robótica y el fútbol?

"Escuela de Fútbol" se desarrolla como una serie de película social de cinco episodios que sigue el proceso de aprendizaje de Atlas, desde su descubrimiento hasta su ejecución avanzada.

Atlas comienza observando las emociones y la energía de los aficionados, despertando su curiosidad por el fútbol.

Progresa a través del entrenamiento básico, incluyendo el juego de pies, los pases y los tiros.

La serie captura el desarrollo progresivo de las habilidades, reflejando los procesos de aprendizaje humanos.

La narrativa culmina con la ejecución de la "Rabona Fantasma", una jugada de gran técnica.

Lanzada secuencialmente del 25 al 29 de mayo por medio de los canales globales de redes sociales de Hyundai Motor, la serie destaca el aprendizaje continuo, la repetición y la optimización, principios fundamentales tanto en el entrenamiento de fútbol como en el desarrollo de la robótica.

¿Qué hace que la campaña sea técnicamente significativa?

El video de la campaña muestra las capacidades del Atlas eléctrico de próxima generación mediante su ejecución en el mundo real, demostrando la IA física a través del movimiento corporal en entornos dinámicos inspirados en el deporte. Todos los movimientos presentados en la campaña fueron realizados por el Atlas sin el uso de imágenes generadas por computadora (CGI), lo que refuerza tanto la autenticidad como la credibilidad de la ingeniería.

Habría que destacar que la avanzada "Rabona Fantasma" —una patada cruzada que requiere una sincronización precisa, equilibrio y un movimiento engañoso— representa un alto nivel de dificultad técnica que va más allá de la simple replicación del movimiento.

Para poder conseguirlo, Atlas analiza y modela datos reales de movimientos de fútbol humanos a un nivel granular. Estos movimientos se traducen a un entorno de simulación basado en la física, donde el robot se somete a un entrenamiento exhaustivo mediante aprendizaje por refuerzo, repitiendo innumerables ciclos de ensayo y error para optimizar la estabilidad, la precisión y la ejecución.

La ejecución de tales movimientos requiere una combinación de capacidades avanzadas, que incluyen:

Control dinámico del equilibrio en posturas inestables y asimétricas

Coordinación corporal completa a través de múltiples articulaciones y extremidades

Adaptación en tiempo real a los cambios de peso e impulso

Control motor de precisión en condiciones físicamente restringidas

Hyundai Motor lanzará contenido adicional entre bastidores que muestra su colaboración con Boston Dynamics el próximo 4 de junio. El vídeo destaca el proceso de desarrollo y entrenamiento de los movimientos de Atlas, junto con información técnica sobre el aprendizaje robótico y el diseño de movimiento. Demuestra cómo los sistemas robóticos pueden evolucionar a través de complejos desafíos físicos del mundo real inspirados en el deporte.

¿Por qué es importante esta campaña?

"Escuela de Fútbol" es un reflejo acerca de la visión de Hyundai Motor de "Progreso para la Humanidad", demostrando cómo se pueden hacer realidad las tecnologías avanzadas:

Más accesible a través de la narración de historias

Más atractivo a través del deporte

Más centrado en el ser humano a través de la emoción y la creatividad

Siguiendo el recorrido de Atlas, la campaña es una ilustración acerca de cómo la innovación comienza con la inspiración humana y cómo la robótica puede ampliar las posibilidades del futuro. También destaca las fortalezas combinadas de Hyundai Motor Group y Boston Dynamics, mostrando el liderazgo de Boston Dynamics en robótica dinámica e IA integrada, junto con el compromiso de Hyundai Motor Group con el avance de la movilidad impulsada por IA y la innovación robótica.

De cara al futuro, Hyundai Motor Group considera a los humanoides un área clave de crecimiento en el mercado global de la IA física. El Grupo planea entrenar a Atlas en el Centro de Aplicaciones Robot Metaplant (RMAC) de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) en Savannah, Georgia, con el objetivo de implementarlo en entornos industriales para impulsar la colaboración entre humanos y robots.

El 28 de mayo, Hyundai Motor también publicó un video de reacción protagonizado por su embajador de marca global, Son Heung-min, ampliando así la conversación de la campaña en las redes sociales y conectando la historia con la comunidad futbolística mundial.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en todo el mundo. Basándose en la visión de marca "Progreso para la Humanidad", Hyundai Motor está acelerando su transformación en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente. La compañía invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y la movilidad aérea avanzada (AAM) para ofrecer soluciones de movilidad revolucionarias, al tiempo que impulsa la innovación abierta para introducir servicios de movilidad del futuro. En busca de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai continuará sus esfuerzos para introducir vehículos de cero emisiones con tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos líderes en la industria.

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Nota cautelar: Hyundai Motor Company considera que la información aquí contenida es precisa en el momento de su publicación. Sin embargo, la compañía podrá publicar información nueva o actualizada si fuera necesario y asume que no es responsable de la exactitud de la información interpretada y utilizada por el lector.

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