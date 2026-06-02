Hyundai Motor lance sa campagne « School of Football » avec Atlas, de Boston Dynamics, à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Contrairement aux démonstrations traditionnelles de produits, la campagne propose une approche axée sur le récit, en suivant Atlas, qui observe la passion et la créativité humaines dans le football et commence à apprendre ce sport. Tout au long de cette aventure, Hyundai Motor montre comment la robotique peut évoluer au-delà de la simple fonctionnalité pour refléter la curiosité, la capacité d'adaptation et l'expression humaines.

« Avec « School of Football », Hyundai Motor utilise le langage universel du football pour présenter le prochain chapitre de la robotique d'une manière attrayante, intuitive et centrée sur l'homme. Alors que l'enthousiasme monte à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le parcours d'Atlas reflète notre conviction que l'innovation commence avec les gens, leur passion, leur créativité et leur expression, et que la robotique peut contribuer à élargir l'éventail des possibilités pour l'avenir », - Sungwon Jee, vice-président exécutif et responsable mondial du marketing chez Hyundai Motor Company

Comment la campagne « School of Football » associe-t-elle la robotique et le football ?

« School of Football » se présente sous la forme d'une série de films sociaux en cinq épisodes, qui suit le parcours d'apprentissage d'Atlas, de la découverte à l'exécution avancée.

Atlas commence par observer les émotions et l'énergie des supporters, suscitant la curiosité pour le football

Il progresse grâce à une formation de base, notamment le jeu de jambes, les passes et les tirs

Cette série illustre le développement progressif des compétences, à l'image des processus d'apprentissage humains

Le récit culmine avec l'exécution du « Ghost Rabona », un mouvement très technique

Diffusée séquentiellement du 25 au 29 mai sur les réseaux sociaux internationaux de Hyundai Motor, la série met l'accent sur l'apprentissage continu, la répétition et l'optimisation, des principes fondamentaux à la fois pour l'entraînement au football et pour le développement de la robotique.

En quoi cette campagne revêt-elle une importance technique ?

Le film de la campagne présente les capacités d'Atlas à propulsion électrique de novuelle génération à travers une exécution réelle, démontrant l'IA physique par des mouvements incarnés dans des environnements dynamiques inspirés du sport. Tous les mouvements présentés dans cette campagne ont été exécutés par Atlas sans recourir à l'image de synthèse (CGI), renforçant ainsi à la fois l'authenticité et la crédibilité de l'ingénierie.

Notamment, le « Ghost Rabona », un coup de pied croisé nécessitant une synchronisation précise, un équilibre et un geste trompeur, représente un niveau élevé de difficulté technique qui va au-delà de la simple réplication de mouvement.

Pour y parvenir, Atlas analyse et modélise les données réelles sur les mouvements du football humain à un niveau granulaire. Ces mouvements sont traduits en un environnement de simulation basé sur la physique, où le robot suit une formation approfondie grâce à l'apprentissage par renforcement, répétant d'innombrables cycles d'essais et d'erreurs afin d'optimiser la stabilité, la précision et l'exécution.

L'exécution de ces mouvements nécessite un ensemble de capacités avancées, notamment :

le contrôle dynamique de l'équilibre dans des postures instables et asymétriques,

dans des postures instables et asymétriques, la coordination de l'ensemble du corps entre plusieurs articulations et membres,

entre plusieurs articulations et membres, l'adaptation en temps réel au déplacement du poids et de l'élan,

au déplacement du poids et de l'élan, le contrôle de précision du ballon dans des conditions physiques contraignantes.

Le 4 juin, Hyundai Motor diffusera du contenu supplémentaire des coulisses afin de mettre en valeur sa collaboration avec Boston Dynamics. Le film retrace le développement et la formation derrière les mouvements d'Atlas, ainsi que les connaissances techniques sur l'apprentissage robotique et la conception de mouvement. Il démontre comment les systèmes robotiques peuvent évoluer à travers des défis physiques complexes et réels inspirés du sport.

Pourquoi cette campagne est-elle importante ?

« School of Football » reflète la vision de Hyundai Motor de « Progress for Humanity », qui démontre comment les technologies de pointe peuvent être rendues :

plus accessibles grâce à la narration,

grâce à la narration, plus engageantes par le sport,

par le sport, plus centrées sur l'humain grâce à l'émotion et à la créativité.

En suivant le parcours d'Atlas, la campagne illustre comment l'innovation commence par l'inspiration humaine et comment la robotique peut élargir le champ des possibles pour l'avenir. Elle souligne également les forces combinées de Hyundai Motor Group et de Boston Dynamics, en mettant en valeur le leadership de Boston Dynamics en robotique dynamique et en intelligence artificielle intégrée, ainsi que l'engagement de Hyundai Motor Group à faire progresser la mobilité axée sur l'intelligence artificielle et l'innovation robotique.

Pour l'avenir, Hyundai Motor Group considère les humanoïdes comme un secteur clé de croissance sur le marché mondial de l'IA physique. Le groupe prévoit de former Atlas au sein du Robot Metaplant Application Center (RMAC) de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) à Savannah, en Géorgie, dans le but de le déployer dans des environnements industriels pour faire progresser la collaboration homme-robot.

Le 28 mai, Hyundai Motor a également publié une vidéo de réaction qui met en scène son ambassadeur mondial de la marque, Son Heung-min, en élargissant encore davantage la portée de la campagne sur les réseaux sociaux et en reliant l'histoire à la communauté mondiale du football.

À propos de Hyundai Motor Company

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company est présente dans plus de 200 pays et emploie plus de 120 000 personnes chargées de relever les défis de la mobilité dans le monde entier. Basée sur la vision de la marque « Progress for Humanity », Hyundai Motor accélère sa transformation en un fournisseur de solutions de mobilité intelligente. L'entreprise investit dans des technologies de pointe comme la robotique et la mobilité aérienne avancée afin de mettre au point des solutions révolutionnaires de mobilité tout en poursuivant l'innovation ouverte pour introduire de futurs services de mobilité. Dans la recherche d'un avenir durable pour le monde, Hyundai poursuivra ses efforts pour introduire des véhicules à zéro émission dotés de technologies de pile à hydrogène et de véhicules électriques.

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