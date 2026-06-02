Hyundai Motor startet im Vorfeld des FIFA World Cup 2026™ die Kampagne „School of Football" mit dem Roboter „Atlas" von Boston Dynamics

Im Gegensatz zu herkömmlichen Produktvorführungen verfolgt die Kampagne einen erzählerischen Ansatz, der Atlas dabei begleitet, wie er die Leidenschaft und Kreativität der Menschen im Fußball beobachtet und beginnt, diesen Sport kennenzulernen. Mit dieser Reise verdeutlicht Hyundai Motor, wie sich die Robotik über ihre rein funktionale Rolle hinaus weiterentwickeln kann, um menschliche Neugier, Anpassungsfähigkeit und Ausdruckskraft widerzuspiegeln.

„Mit „School of Football" nutzt Hyundai Motor die universelle Sprache des Fußballs, um das nächste Kapitel der Robotik auf eine Weise zu präsentieren, die fesselnd, intuitiv und menschenzentriert ist. Während die Vorfreude auf den FIFA World Cup 2026™ wächst, spiegelt Atlas' Reise unsere Überzeugung wider, dass Innovation bei den Menschen beginnt – bei ihrer Leidenschaft, Kreativität und Ausdruckskraft – und dass die Robotik dazu beitragen kann, die Möglichkeiten der Zukunft zu erweitern", so Sungwon Jee, Executive Vice President und Global Chief Marketing Officer bei der Hyundai Motor Company

Wie verbindet die „School of Football" Robotik und Fußball?

„School of Football" ist eine fünfteilige Social-Media-Filmreihe, die Atlas' Lernprozess begleitet – von der Entdeckung bis zur fortgeschrittenen Umsetzung.

Atlas beginnt damit, die Emotionen und die Energie der Fans zu beobachten, und weckt so die Neugier auf den Fußball

Anschließend folgt ein grundlegendes Training, das Fußarbeit, Pässe und Schüsse umfasst

Die Serie zeigt die schrittweise Entwicklung der Fähigkeiten und spiegelt dabei menschliche Lernprozesse wider

Der Höhepunkt der Erzählung ist die Ausführung des „Ghost Rabona", einer technisch anspruchsvollen Spieltechnik

Die Serie, die vom 25. bis zum 29. Mai nacheinander auf den weltweiten Social-Media-Kanälen von Hyundai Motor veröffentlicht wurde, legt den Schwerpunkt auf kontinuierliches Lernen, Wiederholung und Optimierung – Kernprinzipien sowohl im Fußballtraining als auch in der Robotikentwicklung.

Was macht die Kampagne aus technischer Sicht so bedeutsam?

Der Kampagnenfilm präsentiert die Fähigkeiten des elektrisch angetriebenen Atlas der nächsten Generation anhand praktischer Anwendungsbeispiele und veranschaulicht Physical AI durch körperliche Bewegungen in dynamischen, vom Sport inspirierten Umgebungen. Alle in der Kampagne gezeigten Bewegungen wurden von Atlas ohne den Einsatz computergenerierter Bilder (CGI) ausgeführt, was sowohl die Authentizität als auch die technische Glaubwürdigkeit unterstreicht.

Insbesondere der fortgeschrittene „Ghost Rabona" – ein Kreuzfuß-Tritt, der präzises Timing, Gleichgewicht und eine täuschende Bewegung erfordert – stellt einen hohen technischen Schwierigkeitsgrad dar, der über die bloße Nachahmung von Bewegungen hinausgeht.

Um dies zu erreichen, analysiert und modelliert Atlas reale Bewegungsdaten von Fußballspielern auf einer detaillierten Ebene. Diese Bewegungen werden in eine physikbasierte Simulationsumgebung übertragen, in der der Roboter mittels Reinforcement Learning ein umfangreiches Training durchläuft und dabei unzählige Zyklen von Versuch und Irrtum wiederholt, um Stabilität, Genauigkeit und Ausführung zu optimieren.

Die Ausführung solcher Bewegungen erfordert eine Kombination aus fortgeschrittenen Fähigkeiten, darunter:

Dynamische Gleichgewichtskontrolle in instabilen, asymmetrischen Haltungen

in instabilen, asymmetrischen Haltungen Ganzkörperkoordination über mehrere Gelenke und Gliedmaßen

über mehrere Gelenke und Gliedmaßen Echtzeit-Anpassung an Gewichts- und Schwungverlagerung

an Gewichts- und Schwungverlagerung Präzisionsmotorsteuerung unter physikalisch eingeschränkten Bedingungen

Am 4. Juni wird Hyundai Motor weitere Einblicke hinter die Kulissen veröffentlichen, die die Zusammenarbeit mit Boston Dynamics beleuchten. Der Film beleuchtet den Entwicklungs- und Trainingsprozess hinter den Bewegungen von Atlas und bietet zudem technische Einblicke in das robotische Lernen und das Bewegungsdesign. Er zeigt, wie sich Robotersysteme durch komplexe, realistische physikalische Herausforderungen weiterentwickeln können, die vom Sport inspiriert sind.

Warum ist diese Kampagne so wichtig?

„School of Football" spiegelt die Vision von Hyundai Motor „Progress for Humanity" wider und zeigt, wie fortschrittliche Technologien umgesetzt werden können:

Mehr Zugänglichkeit durch das Erzählen von Geschichten

durch das Erzählen von Geschichten Mehr Engagement durch Sport

durch Sport Mehr Menschenzentrierung durch Emotionen und Kreativität

Anhand der Reise von Atlas veranschaulicht die Kampagne, wie Innovation durch menschliche Inspiration entsteht und wie die Robotik die Möglichkeiten der Zukunft erweitern kann. Zudem unterstreicht sie die gemeinsamen Stärken der Hyundai Motor Group und von Boston Dynamics und hebt dabei die Führungsrolle von Boston Dynamics in den Bereichen dynamische Robotik und verkörperte KI hervor, ebenso wie das Engagement der Hyundai Motor Group für die Weiterentwicklung KI-gesteuerter Mobilität und robotischer Innovationen.

Mit Blick auf die Zukunft betrachtet die Hyundai Motor Group Humanoide als einen wichtigen Wachstumsbereich auf dem globalen Markt für physische KI. Der Konzern plant, Atlas im Robot Metaplant Application Center (RMAC) der Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Savannah, Georgia, zu trainieren, um ihn anschließend in industriellen Umgebungen einzusetzen und so die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter voranzutreiben.

Am 28. Mai veröffentlichte Hyundai Motor zudem ein Reaktionsvideo mit seinem globalen Markenbotschafter Son Heung-min, wodurch die Kampagne in den sozialen Medien weiter verbreitet und die Geschichte mit der globalen Fußballgemeinschaft verknüpft wurde.

Informationen zur Hyundai Motor Company

Die 1967 gegründete Hyundai Motor Company ist in über 200 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter, die sich weltweit der Bewältigung praktischer Mobilitätsherausforderungen widmen. Auf der Grundlage der Markenvision „Progress for Humanity" treibt Hyundai Motor seine Transformation zu einem Anbieter von Smart-Mobility-Lösungen voran. Das Unternehmen investiert in fortschrittliche Technologien wie Robotik und Advanced Air Mobility (AAM), um revolutionäre Mobilitätslösungen zu entwickeln, und verfolgt gleichzeitig eine Strategie der offenen Innovation, um zukunftsweisende Mobilitätsdienste einzuführen. Im Bestreben, eine nachhaltige Zukunft für die Welt zu gestalten, wird Hyundai seine Bemühungen fortsetzen, emissionsfreie Fahrzeuge mit branchenführenden Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Elektrofahrzeugtechnologien auf den Markt zu bringen.

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