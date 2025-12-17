IA que busca a verdade cria o maior portal de conhecimento enciclopédico do mundo - 6.000 vezes maior que a Wikipedia

FONTAINEBLEAU, França e SINGAPURA e SÃO FRANCISCO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- INSEAD, a Business School for the World, anunciou hoje o lançamento da Botipedia, o maior portal de conhecimento enciclopédico do mundo.

As enciclopédias progrediram muito, desde as edições impressas dos anos 1800 e os CD ROMs nos anos 1990, até a Wikipédia on-line editada por milhares de pessoas. Então, o que vem depois?

Alimentado por IA proprietária, o Botipedia utiliza centenas de algoritmos para imitar o trabalho de legiões de humanos na criação de verbetes da Wikipédia. Cada entrada é processada pela técnica Dynamic Multi-method Generation (DMG), com o apoio de conjuntos de dados exclusivos compostos por uma vasta biblioteca selecionada de arquivos e feeds satelitais que fornecem dados verificáveis e de alta qualidade. A Botipedia cita diretamente fontes confiáveis ou gera um conteúdo 100% original usando técnicas de geração de linguagem natural desenvolvidas para evitar distorções ou vieses intrínsecos.

Na Botipedia, nenhum assunto, evento, idioma ou geografia é tão obscuro que não mereça um artigo. Enquanto a Wikipédia tem cerca de 64 milhões de artigos em inglês, a Botipedia gera mais de "400 bilhões" de entradas em mais de 100 idiomas.

"Estamos criando a Botipedia para oferecer a todos o mesmo acesso às informações, sem esquecer de nenhum idioma", diz Phil Parker, professor de Ciências da Administração do INSEAD, criador da Botipedia e detentor de uma das patentes pioneiras no campo da IA generativa. "Nosso foco é o conteúdo baseado em dados e fontes com procedência comprovada, permitindo que o usuário veja o maior número possível de perspectivas, em vez de uma fonte possivelmente tendenciosa.

A tecnologia da Botipedia não se limita a grandes modelos de linguagem (LLMs) ou métodos generativos semelhantes. Em vez disso, cada forma de saída depende de um método personalizado. Por exemplo, textos ou tabelas sobre o clima são gerados para todas as longitudes e latitudes possíveis usando métodos geoespaciais. A vantagem dessa abordagem é o aumento significativo da quantidade e da precisão do conteúdo disponível.

A Botipedia permite que os usuários encontrem os materiais de que precisam para criar artigos novos ou atualizados com mais rapidez, especialmente em idiomas não atendidos. Na Wikipédia, por exemplo, existem 7 milhões de artigos em inglês, mas somente 40.000 em suaíli. Isso restringe o acesso dos falantes de suaíli a mais de 99% do conteúdo da Wikipédia. O uso do DMG pelo Botipedia tem o benefício secundário de ser mais sustentável, operando com uma fração da potência de processamento em comparação com metodologias que exigem muita GPU, como o ChatGPT.

"A Botipedia é uma das muitas iniciativas do Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) que estamos implantando no INSEAD", diz Lily Fang, Reitora de Pesquisa e Inovação do INSEAD. "É um aplicativo prático que se baseia no IP vinculado ao INSEAD com o objetivo de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões baseadas no conhecimento gerado pela tecnologia. Queremos tecnologias que aumentem a qualidade e a importância de nosso trabalho e de nossa vida, para manter a capacidade de ação e o valor humano na era da inteligência."

A Botipedia foi lançada durante o INSEAD AI Forum em Singapura e, no momento, pode ser acessada apenas por convite, com acesso público total em breve. Para solicitar acesso, clique aqui. Assista ao vídeo de demonstração aqui.

