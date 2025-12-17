Una IA que busca la verdad crea el mayor portal enciclopédico del mundo, 6.000 veces más grande que Wikipedia

FONTAINEBLEAU (Francia), SINGAPUR y SAN FRANCISCO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, INSEAD, La escuela Business School for the World, anunció el lanzamiento de Botipedia, el mayor portal de conocimiento enciclopédico del mundo.

Las enciclopedias han recorrido un largo camino, desde las ediciones impresas del siglo XIX y los CD-ROM de la década del 90, hasta la actual Wikipedia en línea, editada por varias personas del público. Entonces, ¿qué sigue?

Gracias a su IA patentada, Botipedia aprovecha cientos de algoritmos para imitar el trabajo de legiones de humanos en la creación de entradas de Wikipedia. Cada entrada se procesa mediante la técnica de Generación Dinámica Multimétodo (DMG, por sus siglas en inglés). Estas entradas están respaldadas por conjuntos de datos únicos y coherentes de una vasta biblioteca de archivos seleccionados y fuentes de satélite que proporcionan datos verificables de alta calidad. Botipedia cita directamente fuentes confiables o genera totalmente contenidos originales mediante técnicas de generación de lenguaje natural diseñadas para evitar alucinaciones o sesgos intrínsecos.

En Botipedia, ningún tema, evento, idioma o región es demasiado oscuro para merecer un artículo. Mientras Wikipedia tiene aproximadamente 64 millones de artículos en inglés, Botipedia genera más de "400.000 millones" de entradas en más de 100 idiomas.

"Creamos Botipedia para ofrecer a todos el mismo acceso a la información, sin que ningún idioma se deje de lado", afirmó Phil Parker, INSEAD catedrático de Ciencias de la Administración, creador de Botipedia y titular de una de las patentes pioneras en el campo de la IA generativa. "Nos centramos en contenidos basados en datos y fuentes con una procedencia completa, lo que permite al usuario ver tantas perspectivas como sea posible, en contraposición a una fuente potencialmente sesgada.

La tecnología de Botipedia no se limita a los grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) o a métodos generativos similares. En lugar de ello, cada forma de salida se basa en un método personalizado. Por ejemplo, los textos o tablas relacionados con el clima se generan para todas las longitudes y latitudes posibles con métodos geoespaciales. Este enfoque tiene la ventaja de aumentar drásticamente tanto la cantidad como la precisión de los contenidos disponibles.

Botipedia permite a los usuarios encontrar más rápidamente el material que necesitan para crear artículos nuevos o actualizados, especialmente en los idiomas con menos cantidad de hablantes. Por ejemplo, en Wikipedia hay 7 millones de artículos en inglés, pero solo 40.000 en swahili. Esta escasez de artículos limita el acceso de los hablantes de swahili a más del 99 % del contenido de Wikipedia. El uso de DMG de Botipedia tiene la ventaja secundaria de ser más sostenible, ya que funciona con una fracción de la potencia de procesamiento en comparación con las metodologías intensivas en unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), como ChatGPT.

"Botipedia es una de las muchas iniciativas del Human and Machine Intelligence Institute (Instituto de Inteligencia Humana y Artificial) (HUMII, en inglés) que estamos creando en INSEAD", declaró Lily Fang, decana de Investigación e Innovación de INSEAD. "Se trata de una aplicación práctica que se basa en la propiedad intelectual vinculada al INSEAD para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones con conocimientos potenciados por la tecnología. Queremos tecnologías que mejoren la calidad y el significado de nuestro trabajo y nuestra vida, que conserven la agencia y el valor humanos en la era de la inteligencia".

Botipedia se lanzó durante el Foro de IA de INSEAD en Singapur y actualmente solo se puede acceder a ella por invitación. Para solicitar acceso, visite aquí. Ver video de demostración aquí.

