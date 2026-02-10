Ingenico lança a família de dispositivos de pagamento de última geração AXIUM e a plataforma unificada em nuvem Ingenico 360
SURESNES, França, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de pagamento, anunciou hoje o lançamento da família de dispositivos de pagamento de última geração AXIUM e da Ingenico 360, plataforma unificada em nuvem projetada para oferecer experiências de pagamento consistentes em nível empresarial, simplificando operações de pagamento em larga escala.
Apresentado na IngenicoPaytech 2026, a conferência anual da empresa, o novo portfólio fornece uma base moderna que acelera a inovação, simplifica o gerenciamento de ativos e apoia a rápida implementação de novos serviços em todo o mundo.
Dispositivos mais inteligentes e simples, projetados para comerciantes
A nova família AXIUM é construída sobre uma arquitetura comum que abrange formatos móveis, de balcão, multilinha, de autoatendimento, PIN pad e SoftPOS. Cada dispositivo AXIUM compartilha os mesmos princípios centrais de design, é certificado segundo o padrão PCI PTS v7 e roda o Android 14, garantindo segurança, conformidade e comportamento consistentes em implantações globais.
Os principais recursos da nova família AXIUM incluem:
- Arquitetura unificada que simplifica a certificação e o gerenciamento do ciclo de vida em diversos ambientes de pagamento
- Base Android 14 atualizável em campo para futuras versões do Android
- Conformidade com PCI PTS v7 oferecendo o mais alto nível de prontidão regulatória global
- Design preparado para IA otimizado para casos de uso reais em combinação com a Ingenico 360
- Suporte para identidade digital, aceitação de stablecoin, programas de fidelidade e recibos digitais
- UX redesenhada e intuitiva com display secundário, orientação por LED, fluxos integrados, respostas táteis e sinais sonoros
"O entusiasmo em torno da nossa linha AXIUM de última geração, especialmente o modelo principal DX8, mostra o quanto os clientes valorizam dispositivos que combinam ótimo design com verdadeira força empresarial. Com a Ingenico 360, estamos oferecendo a eles uma plataforma segura e escalável que lhes permite evoluir suas experiências de pagamento com mais rapidez e confiança, à medida que o futuro dos pagamentos se acelera." disse Floris de Kort, diretor executivo da Ingenico.
Ingenico 360: Uma plataforma unificada para operações de pagamento
A Ingenico 360 é uma plataforma nativa em nuvem que integra gerenciamento de dispositivos, serviços de transação, conectividade POS, aplicativos, ferramentas para comerciantes, dados e análises, recibos digitais e recursos para desenvolvedores por meio de uma arquitetura única e coesa. Os serviços de dados comuns operam de forma consistente em toda a plataforma, proporcionando visibilidade completa e permitindo um insight operacional aprofundado.
A Ingenico 360 já está ativa na Europa, nas Américas e na região Ásia-Pacífico (APAC), aproveitando a presença global da Ingenico com dezenas de milhões de dispositivos de pagamento gerenciados implantados em todo o mundo. A abordagem modular da plataforma permite que os clientes adotem os serviços de forma progressiva e expandam as funcionalidades ao longo do tempo, sem precisar reestruturar os ambientes existentes.
Recursos de monitoramento em tempo real, análises e gerenciamento remoto permitem a detecção proativa de problemas, resolução mais rápida e maior tempo de atividade em grandes operações distribuídas.
"AXIUM e Ingenico 360 foram projetados juntos como uma única plataforma", disse Erik Vlugt, diretor de produtos da Ingenico. "Com a família AXIUM de última geração, entregamos uma base de pagamentos unificada e preparada para IA, com certificações compartilhadas, caminhos de atualização e recursos ampliados. Emparelhada com a Ingenico 360, permitimos que nossos clientes escalem globalmente, inovem mais rápido e lancem novos serviços sem aumentar a complexidade operacional."
Projetada, construída e administrada pela Ingenico
Tanto os dispositivos AXIUM quanto a Ingenico 360 são projetados, desenvolvidos, protegidos e suportados de ponta a ponta pela Ingenico. Todo o desenvolvimento de hardware, software e nuvem é realizado na França pelas próprias equipes de engenharia da Ingenico, dando à empresa total propriedade de toda a pilha tecnológica.
Essa abordagem integrada garante forte proteção de PI, continuidade da plataforma a longo prazo e a capacidade de responder rapidamente às crescentes exigências em evolução de inovação, segurança, conformidade e regulamentação. Ele foi projetado para lidar com questões de soberania de dados e riscos geopolíticos, que são cada vez mais importantes para bancos, adquirentes e grandes comerciantes que operam globalmente. It is designed to address data sovereignty and geopolitical risk considerations that are increasingly important for banks, acquirers, and large merchants operating globally.
Sobre a Ingenico
A Ingenico é líder global em aceitação de pagamentos e serviços. Nós apoiamos nossos clientes, e os clientes deles, a fazer mais com os pagamentos. Com atuação em 32 países e mais de 3.000 funcionários, a Ingenico tem estado na vanguarda do cenário do comércio há mais de quatro décadas. Com dezenas de milhões de dispositivos de pagamento implantados em todo o mundo, integrados a mais de 2.500 aplicativos, a empresa atende às necessidades de milhões de clientes todos os dias. Por meio de nossas soluções avançadas e integradas e da rede de parcerias, simplificamos o mundo dos pagamentos e oferecemos serviços de valor agregado para desenvolver o comércio.
