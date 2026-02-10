Ingenico lança a família de dispositivos de pagamento de última geração AXIUM e a plataforma unificada em nuvem Ingenico 360

SURESNES, França, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em soluções de pagamento, anunciou hoje o lançamento da família de dispositivos de pagamento de última geração AXIUM e da Ingenico 360, plataforma unificada em nuvem projetada para oferecer experiências de pagamento consistentes em nível empresarial, simplificando operações de pagamento em larga escala.

Apresentado na IngenicoPaytech 2026, a conferência anual da empresa, o novo portfólio fornece uma base moderna que acelera a inovação, simplifica o gerenciamento de ativos e apoia a rápida implementação de novos serviços em todo o mundo.

Dispositivos mais inteligentes e simples, projetados para comerciantes

A nova família AXIUM é construída sobre uma arquitetura comum que abrange formatos móveis, de balcão, multilinha, de autoatendimento, PIN pad e SoftPOS. Cada dispositivo AXIUM compartilha os mesmos princípios centrais de design, é certificado segundo o padrão PCI PTS v7 e roda o Android 14, garantindo segurança, conformidade e comportamento consistentes em implantações globais.

Os principais recursos da nova família AXIUM incluem:

Arquitetura unificada que simplifica a certificação e o gerenciamento do ciclo de vida em diversos ambientes de pagamento

que simplifica a certificação e o gerenciamento do ciclo de vida em diversos ambientes de pagamento Base Android 14 atualizável em campo para futuras versões do Android

atualizável em campo para futuras versões do Android Conformidade com PCI PTS v7 oferecendo o mais alto nível de prontidão regulatória global

oferecendo o mais alto nível de prontidão regulatória global Design preparado para IA otimizado para casos de uso reais em combinação com a Ingenico 360

otimizado para casos de uso reais em combinação com a Ingenico 360 Suporte para identidade digital, aceitação de stablecoin, programas de fidelidade e recibos digitais

identidade digital, aceitação de stablecoin, programas de fidelidade e recibos digitais UX redesenhada e intuitiva com display secundário, orientação por LED, fluxos integrados, respostas táteis e sinais sonoros

"O entusiasmo em torno da nossa linha AXIUM de última geração, especialmente o modelo principal DX8, mostra o quanto os clientes valorizam dispositivos que combinam ótimo design com verdadeira força empresarial. Com a Ingenico 360, estamos oferecendo a eles uma plataforma segura e escalável que lhes permite evoluir suas experiências de pagamento com mais rapidez e confiança, à medida que o futuro dos pagamentos se acelera." disse Floris de Kort, diretor executivo da Ingenico.

Ingenico 360: Uma plataforma unificada para operações de pagamento

A Ingenico 360 é uma plataforma nativa em nuvem que integra gerenciamento de dispositivos, serviços de transação, conectividade POS, aplicativos, ferramentas para comerciantes, dados e análises, recibos digitais e recursos para desenvolvedores por meio de uma arquitetura única e coesa. Os serviços de dados comuns operam de forma consistente em toda a plataforma, proporcionando visibilidade completa e permitindo um insight operacional aprofundado.

A Ingenico 360 já está ativa na Europa, nas Américas e na região Ásia-Pacífico (APAC), aproveitando a presença global da Ingenico com dezenas de milhões de dispositivos de pagamento gerenciados implantados em todo o mundo. A abordagem modular da plataforma permite que os clientes adotem os serviços de forma progressiva e expandam as funcionalidades ao longo do tempo, sem precisar reestruturar os ambientes existentes.

Recursos de monitoramento em tempo real, análises e gerenciamento remoto permitem a detecção proativa de problemas, resolução mais rápida e maior tempo de atividade em grandes operações distribuídas.

"AXIUM e Ingenico 360 foram projetados juntos como uma única plataforma", disse Erik Vlugt, diretor de produtos da Ingenico. "Com a família AXIUM de última geração, entregamos uma base de pagamentos unificada e preparada para IA, com certificações compartilhadas, caminhos de atualização e recursos ampliados. Emparelhada com a Ingenico 360, permitimos que nossos clientes escalem globalmente, inovem mais rápido e lancem novos serviços sem aumentar a complexidade operacional."

Projetada, construída e administrada pela Ingenico

Tanto os dispositivos AXIUM quanto a Ingenico 360 são projetados, desenvolvidos, protegidos e suportados de ponta a ponta pela Ingenico. Todo o desenvolvimento de hardware, software e nuvem é realizado na França pelas próprias equipes de engenharia da Ingenico, dando à empresa total propriedade de toda a pilha tecnológica.

Essa abordagem integrada garante forte proteção de PI, continuidade da plataforma a longo prazo e a capacidade de responder rapidamente às crescentes exigências em evolução de inovação, segurança, conformidade e regulamentação. Ele foi projetado para lidar com questões de soberania de dados e riscos geopolíticos, que são cada vez mais importantes para bancos, adquirentes e grandes comerciantes que operam globalmente. It is designed to address data sovereignty and geopolitical risk considerations that are increasingly important for banks, acquirers, and large merchants operating globally.

Sobre a Ingenico

A Ingenico é líder global em aceitação de pagamentos e serviços. Nós apoiamos nossos clientes, e os clientes deles, a fazer mais com os pagamentos. Com atuação em 32 países e mais de 3.000 funcionários, a Ingenico tem estado na vanguarda do cenário do comércio há mais de quatro décadas. Com dezenas de milhões de dispositivos de pagamento implantados em todo o mundo, integrados a mais de 2.500 aplicativos, a empresa atende às necessidades de milhões de clientes todos os dias. Por meio de nossas soluções avançadas e integradas e da rede de parcerias, simplificamos o mundo dos pagamentos e oferecemos serviços de valor agregado para desenvolver o comércio.

