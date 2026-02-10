Ingenico lance la nouvelle génération de terminaux de paiement AXIUM et la plateforme cloud unifiée Ingenico 360

SURESNES, France, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement de sa gamme de terminaux de paiement AXIUM de nouvelle génération et d'Ingenico 360, une plateforme cloud unifiée conçue pour offrir des expériences de paiement cohérentes et de qualité professionnelle tout en simplifiant les opérations de paiement à grande échelle.

Présenté à l'Ingenico Paytech 2026, la conférence annuelle de la société, le nouveau portefeuille fournit une base moderne qui accélère l'innovation, rationalise la gestion du patrimoine et soutient le déploiement rapide de nouveaux services dans le monde entier.

Des appareils plus intelligents et plus simples, conçus pour les commerçants

La nouvelle famille AXIUM repose sur une architecture commune qui couvre les facteurs de forme mobiles, de comptoir, multi-pistes, libre-service, clavier à code PIN et SoftPOS. Tous les appareils AXIUM partagent les mêmes principes de conception, sont certifiés PCI PTS v7 et fonctionnent sous Android 14, ce qui garantit une sécurité, une conformité et un comportement cohérents dans les déploiements mondiaux.

Les principales fonctionnalités de la nouvelle famille AXIUM sont les suivantes :

Architecture unifiée qui rationalise la certification et la gestion du cycle de vie dans divers environnements de paiement.

qui rationalise la certification et la gestion du cycle de vie dans divers environnements de paiement. Android 14 foundation champ évolutif vers les futures versions d'Android

champ évolutif vers les futures versions d'Android Conformité PCI PTS v7 offrant le plus haut niveau de préparation à la réglementation mondiale

offrant le plus haut niveau de préparation à la réglementation mondiale Conception prête pour l'IA optimisée pour les cas d'utilisation réels en combinaison avec Ingenico 360

optimisée pour les cas d'utilisation réels en combinaison avec Ingenico 360 Prise en charge de l'identité numérique , de l'acceptation des stablecoins, de la fidélisation et des reçus numériques

, de l'acceptation des stablecoins, de la fidélisation et des reçus numériques Expérience utilisateur redessinée et intuitive avec écran secondaire, guidage par LED, flux intégrés, haptiques et signaux audio.

« L'enthousiasme suscité par notre nouvelle gamme AXIUM, en particulier le modèle phare DX8, montre à quel point les clients apprécient les appareils qui allient un design exceptionnel à une véritable puissance d'entreprise. Avec Ingenico 360, nous leur offrons une plateforme sécurisée et évolutive qui leur permet de faire évoluer leurs expériences de paiement avec plus de rapidité et de confiance à mesure que l'avenir des paiements s'accélère » déclare Floris de Kort, CEO d'Ingenico.

Ingenico 360 : Une plateforme unifiée pour les opérations de paiement

Ingenico 360 est une plateforme native cloud qui intègre la gestion des terminaux, les services de transaction, la connectivité des points de vente, les applications, les outils marchands, les données et l'analyse, les reçus numériques et les capacités des développeurs au sein d'une architecture unique et cohérente. Les services de données communs fonctionnent de manière cohérente sur l'ensemble de la plateforme, offrant une visibilité complète et permettant d'approfondir les connaissances opérationnelles.

Ingenico 360 est désormais disponible en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, tirant parti de la présence mondiale d'Ingenico avec des dizaines de millions de terminaux de paiement gérés déployés dans le monde entier. L'approche modulaire de la plateforme permet aux clients d'adopter progressivement des services et d'étendre les fonctionnalités au fil du temps, sans avoir à réarchitecturer les environnements existants.

La surveillance en temps réel, l'analyse et la gestion à distance permettent de détecter les problèmes de manière proactive, de les résoudre plus rapidement et d'améliorer le temps de fonctionnement dans les grands parcs distribués.

« AXIUM et Ingenico 360 ont été conçus comme une plateforme unique », déclare Erik Vlugt, responsable produit chez Ingenico. « Avec la nouvelle génération de la famille AXIUM, nous offrons une base de paiement unifiée, prête pour l'IA, avec des certifications partagées, des voies de mise à niveau et des capacités étendues. En collaboration avec Ingenico 360, nous permettons à nos clients d'évoluer à l'échelle mondiale, d'innover plus rapidement et de lancer de nouveaux services sans augmenter la complexité opérationnelle ».

Conçus, construits et détenus par Ingenico

Les terminaux AXIUM et Ingenico 360 sont conçus, développés, sécurisés et supportés de bout en bout par Ingenico. Tous les développements matériels, logiciels et cloud sont réalisés en France par les équipes d'ingénieurs d'Ingenico, ce qui permet à l'entreprise d'être pleinement propriétaire de l'ensemble de la pile technologique.

Cette approche intégrée garantit une solide protection de la propriété intellectuelle, la continuité à long terme de la plateforme et la capacité de répondre rapidement à l'évolution des exigences en matière d'innovation, de sécurité, de conformité et de réglementation. Elle est conçue pour répondre aux considérations de souveraineté des données et de risque géopolitique qui sont de plus en plus importantes pour les banques, les acquéreurs et les grands commerçants opérant à l'échelle mondiale.

À propos d'Ingenico

Ingenico est le leader mondial de l'acceptation des paiements et des services. Nous aidons nos clients et leurs clients à faire plus avec les paiements. Présents dans 32 pays, avec plus de 3 000 employés, nous sommes à l'avant-garde de l'écosystème commercial depuis plus de quatre décennies. Avec des dizaines de millions d'appareils de paiement déployés dans le monde entier, alimentés par plus de 2 500 applications, l'entreprise répond chaque jour aux besoins de millions de consommateurs. Grâce à nos solutions intégrées avancées et à notre réseau de partenariats, nous simplifions le monde des paiements et apportons des services à valeur ajoutée pour faire avancer le commerce.

