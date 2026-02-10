Ingenico lanza la familia de dispositivos de pago AXIUM de última generación y la plataforma unificada en la nube Ingenico 360

SURESNES, Francia, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Ingenico, líder mundial en soluciones de pago, anunció el lanzamiento de su familia de dispositivos de pago AXIUM de última generación e Ingenico 360, una plataforma unificada en la nube diseñada para ofrecer experiencias de pago coherentes y de nivel empresarial, a la vez que simplifica las operaciones de pago a gran escala.

La nueva cartera se presentó en IngenicoPaytech 2026, en la conferencia anual de la empresa y ofrece una base moderna que acelera la innovación, optimiza la gestión inmobiliaria y respalda el rápido lanzamiento de nuevos servicios en todo el mundo.

Dispositivos más inteligentes y sencillos diseñados para comerciantes

La nueva familia AXIUM se basa en una arquitectura común que contempla formatos móviles, de mostrador, multilínea, autoservicio, teclado PIN y SoftPOS. Todos los dispositivos AXIUM comparten los mismos principios básicos de diseño, cuentan con certificación PCI PTS v7 y funcionan con Android 14, lo que garantiza seguridad, cumplimiento normativo y comportamiento uniformes en todas las implementaciones a nivel mundial.

Las capacidades clave de la familia AXIUM incluyen:

Arquitectura unificada que optimiza la certificación y la gestión del ciclo de vida en diversos entornos de pago

que optimiza la certificación y la gestión del ciclo de vida en diversos entornos de pago Base Android 14 actualizable en el sitio a futuras versiones de Android

actualizable en el sitio a futuras versiones de Android Cumplimiento de PCI PTS v7 que ofrece el más alto nivel de preparación normativa a nivel mundial

que ofrece el más alto nivel de preparación normativa a nivel mundial Diseño preparado para IA optimizado para casos de uso reales en combinación con Ingenico 360

optimizado para casos de uso reales en combinación con Ingenico 360 Compatibilidad con identidad digital, aceptación de stablecoins, fidelización y recibos digitales

identidad digital, aceptación de stablecoins, fidelización y recibos digitales Experiencia de usuario rediseñada e intuitiva con pantalla secundaria, guía LED, flujos integrados, háptica y señales de audio

"El entusiasmo que ha despertado nuestra variedad AXIUM de última generación, especialmente el modelo emblemático DX8, demuestra lo mucho que los clientes valoran los dispositivos que combinan un diseño excelente con una verdadera solidez empresarial. Con Ingenico 360, les ofrecemos una plataforma segura y escalable que les permite evolucionar sus experiencias de pago con mayor rapidez y confianza a medida que se acelera el futuro de los pagos", declaró Floris de Kort, director ejecutivo de Ingenico.

Ingenico 360: plataforma unificada para operaciones de pago

Ingenico 360 es una plataforma nativa en la nube que integra gestión de dispositivos, servicios de transacciones, conectividad con puntos de venta, aplicaciones, herramientas para comerciantes, datos y análisis, recibos digitales y capacidades para desarrolladores a través de una arquitectura única y cohesionada. Los servicios de datos comunes funcionan de manera coherente en toda la plataforma, lo que brinda visibilidad completa y permite una visión operativa más profunda.

Ingenico 360 ya está disponible en Europa, América y Asia-Pacífico, por lo que aprovecha la presencia mundial de Ingenico con decenas de millones de dispositivos de pago gestionados instalados en todo el mundo. El enfoque modular de la plataforma permite a los clientes adoptar servicios de forma progresiva y ampliar la funcionalidad con el tiempo, sin necesidad de rediseñar los entornos existentes.

Las capacidades de supervisión en tiempo real, análisis y gestión remota permiten la detección proactiva de problemas, una resolución más rápida y mejora del tiempo de actividad en grandes instalaciones distribuidas.

"AXIUM e Ingenico 360 fueron diseñadas de forma conjunta como una única plataforma", señaló Erik Vlugt, director de Productos de Ingenico. "Con la familia de próxima generación de AXIUM, ofrecemos una base de pago unificada y preparada para IA con certificaciones compartidas, rutas de actualización y capacidades ampliadas. Junto con Ingenico 360, permitimos a nuestros clientes expandirse a nivel mundial, innovar más rápidamente y lanzar nuevos servicios sin aumentar la complejidad operativa".

Diseño, construcción y propiedad de Ingenico

Tanto los dispositivos AXIUM como Ingenico 360 han sido diseñados, desarrollados, protegidos y respaldados de manera integral por Ingenico. Todo el desarrollo de hardware, software y de nube se lleva a cabo en Francia por los propios equipos de ingeniería de Ingenico, lo que otorga a la empresa propiedad total de todos los productos tecnológicos.

Este enfoque integrado garantiza una sólida protección de la propiedad intelectual, continuidad a largo plazo de la plataforma y capacidad de responder de forma rápida a los requisitos cambiantes en materia de innovación, seguridad, cumplimiento normativo y reglamentación. La plataforma está diseñada para abordar cuestiones relacionadas con la soberanía y riesgos geopolíticos de los datos, que cada vez son más importantes para los bancos, los adquirentes y los grandes comerciantes que operan a nivel mundial.

Acerca de Ingenico

Ingenico es líder mundial en aceptación de y servicios de pagos. Ayudamos a nuestros clientes y a sus clientes a aprovechar al máximo los pagos. Con presencia en 32 países y más de 3.000 empleados, llevamos más de cuatro décadas a la vanguardia del panorama comercial. La empresa cuenta con decenas de millones de dispositivos de pago instalados en todo el mundo, potenciados por más de 2.500 aplicaciones. De esta forma, satisfacemos las necesidades de millones de consumidores cada día. Gracias a nuestras soluciones integradas avanzadas y nuestra red de socios, simplificamos el mundo de los pagos y ofrecemos servicios de valor agregado para impulsar el comercio.

