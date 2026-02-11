Ingenico stellt AXIUM Zahlungsterminals der nächsten Generation und die einheitliche Cloud-Plattform Ingenico 360 vor

SURESNES, Frankreich, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, weltweit führend im Bereich Zahlungslösungen, gab heute die Einführung seiner AXIUM Zahlungsterminal-Familie der nächsten Generation sowie von Ingenico 360 bekannt, einer einheitlichen Cloud-Plattform, die konsistente Zahlungserlebnisse auf Enterprise-Niveau bereitstellt und gleichzeitig groß angelegte Zahlungsabläufe vereinfacht.

Das neue Portfolio, das auf der jährlichen Konferenz Ingenico Paytech 2026 vorgestellt wurde, bietet eine moderne Grundlage, die Innovationen beschleunigt, das Bestandsmanagement rationalisiert und die schnelle Einführung neuer Dienstleistungen weltweit unterstützt.

Intelligentere, einfachere Geräte für Händler

Die neue AXIUM-Familie basiert auf einer gemeinsamen Architektur, die mobile, stationäre, Mehrspur-, Selbstbedienungs-, PIN-Pad- sowie SoftPOS-Formfaktoren abdeckt. Jedes AXIUM-Gerät folgt denselben Designprinzipien, ist nach PCI PTS v7 zertifiziert und läuft unter Android 14, was eine konsistente Sicherheit, Compliance sowie ein einheitliches Verhalten bei globalen Einsätzen gewährleistet.

Zu den wichtigsten Funktionen der neuen AXIUM-Familie gehören:

Einheitliche Architektur , die Zertifizierung sowie Lebenszyklusmanagement in unterschiedlichen Zahlungsumgebungen vereinfacht

, die Zertifizierung sowie Lebenszyklusmanagement in unterschiedlichen Zahlungsumgebungen vereinfacht Android-14-Basis auf zukünftige Android-Versionen aufrüstbar

auf zukünftige Android-Versionen aufrüstbar PCI PTS v7 Konformität bietet ein Höchstmaß an globaler regulatorischer Bereitschaft

bietet ein Höchstmaß an globaler regulatorischer Bereitschaft KI-fähiges Design optimiert für reale Anwendungsfälle in Kombination mit Ingenico 360

optimiert für reale Anwendungsfälle in Kombination mit Ingenico 360 Unterstützung für digitale Identitäten, die Akzeptanz stabiler Kryptowährungen (Stablecoins), Kundenbindungsprogramme sowie digitale Belege

digitale Identitäten, die Akzeptanz stabiler Kryptowährungen (Stablecoins), Kundenbindungsprogramme sowie digitale Belege Neu gestaltete, intuitive UX mit Zweitdisplay, LED-Führung, integrierten Abläufen, haptischem Feedback sowie Audiohinweisen

„Die Begeisterung für unsere AXIUM-Reihe der nächsten Generation, insbesondere für das Vorzeigeprodukt DX8, zeigt, wie sehr Kunden Geräte schätzen, die großartiges Design mit echter Unternehmensstärke verbinden. Mit Ingenico 360 geben wir ihnen eine sichere, skalierbare Plattform, mit der sie ihre Zahlungserlebnisse schneller und mit mehr Zuversicht weiterentwickeln können, während sich die Zukunft des Zahlungsverkehrs beschleunigt", sagte Floris de Kort, Geschäftsführer von Ingenico.

Ingenico 360: Eine einheitliche Plattform für Zahlungsabläufe

Ingenico 360 ist eine cloudnative Plattform, die Gerätemanagement, Transaktionsdienste, POS-Anbindung, Anwendungen, Tools für Händler, Daten und Analysen, digitale Belege sowie Entwicklerfunktionen in einer einzigen, zusammenhängenden Architektur integriert. Gemeinsame Datendienste werden über die gesamte Plattform hinweg konsistent betrieben, bieten vollständige Transparenz und ermöglichen tiefere betriebliche Einblicke.

Ingenico 360 ist jetzt in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum online und nutzt die globale Präsenz von Ingenico mit Dutzenden Millionen verwalteten Zahlungsterminals weltweit. Der modulare Ansatz der Plattform ermöglicht Kunden, Dienste schrittweise zu übernehmen und die Funktionalität im Laufe der Zeit zu erweitern, ohne die bestehenden Umgebungen umzugestalten.

Echtzeit-Überwachung, Analysen sowie Fernverwaltungsfunktionen ermöglichen die proaktive Erkennung von Problemen, eine schnellere Behebung sowie eine verbesserte Betriebszeit in großen, verteilten Beständen.

„AXIUM und Ingenico 360 wurden zusammen als eine einzige Plattform entwickelt", sagte Erik Vlugt, Produktleiter bei Ingenico. „Mit der AXIUM-Familie der nächsten Generation liefern wir eine einheitliche, KI-fähige Zahlungsgrundlage mit gemeinsamen Zertifizierungen, Aktualisierungspfaden sowie erweiterten Funktionen. In Kombination mit Ingenico 360 ermöglichen wir unseren Kunden, global zu skalieren, schneller zu innovieren und neue Services einzuführen, ohne die operative Komplexität zu erhöhen."

Entwickelt, gebaut und im Besitz von Ingenico

Sowohl die AXIUM-Geräte als auch Ingenico 360 werden von Ingenico entwickelt, konstruiert, gesichert sowie durchgängig unterstützt. Die gesamte Hardware-, Software- und Cloud-Entwicklung wird in Frankreich von Ingenicos eigenen Ingenieurteams durchgeführt, sodass das Unternehmen die volle Verantwortung für den gesamten Technologie-Stack hat.

Dieser integrierte Ansatz gewährleistet einen starken Schutz des geistigen Eigentums, eine langfristige Kontinuität der Plattform und die Fähigkeit, schnell auf sich entwickelnde Innovationen, Sicherheits-, Compliance- und gesetzliche Anforderungen zu reagieren. Die Lösung ist darauf ausgelegt, Datenhoheit und geopolitische Risikoaspekte zu berücksichtigen, die für Banken, Acquirer sowie große, global tätige Händler zunehmend wichtiger werden.

Informationen zu Ingenico

Ingenico ist der weltweit führende Anbieter von Zahlungsakzeptanz und -dienstleistungen. Wir unterstützen unsere Kunden und deren Kunden dabei, mehr mit Zahlungen zu erreichen. Mit Aktivitäten in 32 Ländern und mehr als 3000 Beschäftigten prägen wir seit über vier Jahrzehnten die Handelslandschaft. Weltweit sind Dutzende Millionen Zahlungsterminals im Einsatz, die von mehr als 2500 Apps unterstützt werden und täglich die Bedürfnisse von Millionen Verbrauchern bedienen. Durch unsere fortschrittlichen integrierten Lösungen und unser Partnernetz vereinfachen wir die Welt des Zahlungsverkehrs und bieten Mehrwertdienste, die den Handel voranbringen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2465185/Ingenico_black_CMYJ_Logo.jpg