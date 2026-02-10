Ingenico lanza la familia de dispositivos de pago AXIUM y la plataforma en la nube Ingenico 360

- Ingenico lanza la familia de dispositivos de pago AXIUM de próxima generación y la plataforma en la nube unificada Ingenico 360

SURESNES, Francia, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, líder mundial en soluciones de pago, anunció hoy el lanzamiento de su familia de dispositivos de pago AXIUM de próxima generación e Ingenico 360, una plataforma en la nube unificada diseñada para proporcionar experiencias de pago consistentes y de nivel empresarial, al tiempo que simplifica las operaciones de pago a gran escala.

Presentada en Ingenico Paytech 2026, la conferencia anual de la compañía, la nueva cartera proporciona una base moderna que acelera la innovación, agiliza la gestión de patrimonio y respalda la rápida implementación de nuevos servicios en todo el mundo.

Dispositivos más inteligentes y sencillos diseñados para comerciantes

La nueva familia AXIUM se basa en una arquitectura común que abarca formatos móviles, de mostrador, multicarril, de autoservicio, con teclado PIN y SoftPOS. Todos los dispositivos AXIUM comparten los mismos principios de diseño, cuentan con la certificación PCI PTS v7 y ejecutan Android 14, lo que garantiza la consistencia en seguridad, cumplimiento y comportamiento en todas las implementaciones globales.

Las capacidades clave de la nueva familia AXIUM incluyen:

Arquitectura unificada que optimiza la certificación y la gestión del ciclo de vida en diversos entornos de pago.

que optimiza la certificación y la gestión del ciclo de vida en diversos entornos de pago. Base de Android 14 , actualizable en campo a futuras versiones de Android.

, actualizable en campo a futuras versiones de Android. Cumplimiento de PCI PTS v7 , que ofrece el máximo nivel de preparación regulatoria global.

, que ofrece el máximo nivel de preparación regulatoria global. Diseño compatible con IA , optimizado para casos de uso reales en combinación con Ingenico 360.

, optimizado para casos de uso reales en combinación con Ingenico 360. Compatibilidad con identidad digital, aceptación de stablecoins, fidelización y recibos digitales.

con identidad digital, aceptación de stablecoins, fidelización y recibos digitales. Experiencia de usuario (UX) rediseñada e intuitiva con pantalla secundaria, guía LED, flujos integrados, háptica y señales de audio.

"El entusiasmo en torno a nuestra gama AXIUM de última generación, especialmente el modelo insignia DX8, demuestra la gran importancia que otorgan los clientes a los dispositivos que combinan un diseño excepcional con una auténtica solidez empresarial. Con Ingenico 360, les ofrecemos una plataforma segura y escalable que les permite evolucionar sus experiencias de pago con mayor rapidez y confianza a medida que el futuro de los pagos se acelera", destacó Floris De Kort, consejero delegado de Ingenico.

Ingenico 360: Una plataforma unificada para operaciones de pago

Ingenico 360 es una plataforma nativa en la nube que integra la gestión de dispositivos, servicios de transacción, conectividad POS, aplicaciones, herramientas para comerciantes, datos y análisis, recibos digitales y capacidades para desarrolladores mediante una arquitectura única y cohesiva. Los servicios de datos comunes operan de forma consistente en toda la plataforma, lo que proporciona una visibilidad completa y permite un conocimiento operativo más profundo.

Ingenico 360 ya está disponible en Europa, América y Asia-Pacífico, aprovechando la presencia global de Ingenico con decenas de millones de dispositivos de pago gestionados implementados en todo el mundo. El enfoque modular de la plataforma permite a los clientes adoptar los servicios progresivamente y ampliar la funcionalidad con el tiempo, sin necesidad de rediseñar los entornos existentes.

Las capacidades de monitoreo en tiempo real, análisis y administración remota permiten la detección proactiva de problemas, una resolución más rápida y un mejor tiempo de actividad en grandes parques distribuidos.

"AXIUM e Ingenico 360 se diseñaron conjuntamente como una sola plataforma", afirmó Erik Vlugt, director de producto de Ingenico. "Con la familia AXIUM de nueva generación, ofrecemos una plataforma de pagos unificada y preparada para IA, con certificaciones compartidas, rutas de actualización y capacidades ampliadas. En conjunto con Ingenico 360, permitimos a nuestros clientes escalar globalmente, innovar con mayor rapidez y lanzar nuevos servicios sin aumentar la complejidad operativa".

Diseñado, construido y propiedad de Ingenico

Tanto los dispositivos AXIUM como Ingenico 360 están diseñados, fabricados, protegidos y soportados integralmente por Ingenico. Todo el desarrollo de hardware, software y nube se realiza en Francia por los propios equipos de ingeniería de Ingenico, lo que le otorga a la empresa la plena propiedad de toda la infraestructura tecnológica.

Este enfoque integrado garantiza una sólida protección de la propiedad intelectual, la continuidad a largo plazo de la plataforma y la capacidad de responder con rapidez a la evolución de los requisitos de innovación, seguridad, cumplimiento normativo y regulatorios. Está diseñado para abordar la soberanía de los datos y las consideraciones de riesgo geopolítico, cada vez más importantes para bancos, adquirentes y grandes comercios que operan a nivel mundial.

Acerca de Ingenico

Ingenico es líder mundial en aceptación y servicios de pago. Ayudamos a nuestros clientes y a sus clientes a optimizar sus pagos. Presentes en 32 países y con más de 3.000 empleados, hemos estado a la vanguardia del sector del comercio durante más de cuatro décadas. Con decenas de millones de dispositivos de pago implementados en todo el mundo y más de 2.500 aplicaciones, la compañía atiende las necesidades de millones de consumidores a diario. Gracias a nuestras avanzadas soluciones integradas y nuestra red de alianzas, simplificamos el mundo de los pagos y ofrecemos servicios de valor añadido para impulsar el comercio.