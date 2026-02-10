인제니코, 차세대 AXIUM 결제 단말기 제품군과 Ingenico 360 통합 클라우드 플랫폼 출시

쉬렌, 프랑스 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 결제 솔루션 선도 기업 인제니코(Ingenico)가 차세대 AXIUM 결제 단말기 제품군과 대규모 결제 운영을 간소화하면서 엔터프라이즈급 결제 경험을 일관되게 제공하도록 설계된 통합 클라우드 플랫폼 Ingenico 360의 출시를 2월 10일 발표했다.

이번 신제품 포트폴리오는 인제니코의 연례 콘퍼런스인 인제니코 페이테크 2026(IngenicoPaytech 2026)에서 공개됐으며, 혁신을 가속화하고 단말기 자산 관리를 효율화하는 동시에 전 세계에서 새로운 서비스를 신속하게 출시할 수 있는 현대적인 기반을 제공한다.

가맹점을 위한 더 스마트하고 간편한 단말기 설계

새로 나온 AXIUM 제품군은 모바일, 카운터톱, 멀티레인, 셀프서비스, PIN 패드, SoftPOS 등 다양한 폼팩터를 아우르는 공통 아키텍처를 기반으로 설계됐다. 모든 AXIUM 단말기는 동일한 핵심 설계 원칙을 공유하며, PCI PTS v7 인증을 획득했고 Android 14를 탑재해 전 세계 배포 환경에서 일관된 보안, 규정 준수, 동작을 보장한다.

AXIUM 제품군의 주요 기능은 다음과 같다.

• 다양한 결제 환경 전반에서 인증 및 라이프사이클 관리를 간소화하는 통합 아키텍처

• 향후 Android 버전으로 현장 업그레이드가 가능한 Android 14 기반

• 글로벌 규제 대응 준비도를 최고 수준으로 제공하는 PCI PTS v7 준수

• Ingenico 360과 결합해 실제 사용 사례에 최적화된 AI 대응 설계

• 디지털 신원 인증, 로열티, 디지털 영수증 지원

• 보조 디스플레이, LED 안내, 통합 플로우, 햅틱 및 오디오 신호를 포함한 직관적 UX로 재설계

플로리스 더 코르트(Floris de Kort) 인제니코 최고경영자는 "특히 플래그십 모델인 DX8을 중심으로 한 차세대 AXIUM 제품군에 대한 높은 관심은, 뛰어난 디자인과 진정한 엔터프라이즈급 성능을 결합한 단말기에 대한 고객의 기대를 잘 보여준다"며 "Ingenico 360을 통해 고객이 결제의 미래가 가속화되는 환경 속에서 더 빠르고 자신감 있게 결제 경험을 진화시킬 수 있도록 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 제공한다"고 말했다.

Ingenico 360: 결제 운영을 위한 단일 통합 플랫폼

Ingenico 360은 디바이스 관리, 거래 서비스, POS 연동, 애플리케이션, 가맹점 도구, 데이터 및 분석, 디지털 영수증, 개발자 기능을 하나의 일관된 아키텍처로 통합한 클라우드 네이티브 플랫폼이다. 공통 데이터 서비스가 플랫폼 전반에서 일관되게 작동해 완전한 가시성을 제공하고, 보다 심층적인 운영 인사이트를 가능하게 한다.

Ingenico 360은 현재 유럽, 미주, 아시아태평양(APAC) 전역에서 가동 중이며, 전 세계에 수천만 대의 결제 단말기를 관리하고 있는 인제니코의 글로벌 인프라를 기반으로 운영되고 있다. 모듈형 구조를 통해 고객은 기존 환경을 재구성하지 않고도 단계적으로 서비스를 도입하고 기능을 확장할 수 있다.

또한 실시간 모니터링, 분석, 원격 관리 기능을 통해 대규모 분산 환경에서 문제를 사전에 감지하고, 해결 시간을 단축하며, 가동 시간을 개선할 수 있다.

에릭 플룩트(Erik Vlugt) 인제니코 최고제품책임자는 "AXIUM과 Ingenico 360은 한 플랫폼으로 함께 설계됐다"며 "차세대 AXIUM 제품군은 공통 인증, 업그레이드 경로, 확장된 기능을 갖춘 통합 AI 대응 결제 기반을 제공하고, Ingenico 360과 결합해 고객이 운영 복잡성을 늘리지 않고도 글로벌 확장, 빠른 혁신, 신규 서비스 출시를 실현할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

인제니코가 직접 설계•개발•운영하는 엔드투엔드 플랫폼

AXIUM 단말기와 Ingenico 360은 모두 인제니코가 직접 설계, 엔지니어링, 보안, 지원을 수행하는 엔드투엔드 솔루션이다. 모든 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 개발은 프랑스에서 인제니코 자체 엔지니어링 팀에 의해 이루어지며, 이를 통해 전체 기술 스택에 대한 완전한 소유권을 확보하고 있다.

이 같은 통합 접근 방식은 강력한 IP 보호와 장기적인 플랫폼 연속성을 보장하며, 혁신•보안•규정 준수•규제 요건의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 한다. 또한 글로벌 운영을 수행하는 은행, 매입사, 대형 가맹점에게 점점 더 중요해지고 있는 데이터 주권 및 지정학적 리스크 고려 사항을 해결하도록 설계됐다.

인제니코 소개

인제니코는 결제 수용 및 서비스 분야의 글로벌 선도 기업이다. 인제니코는 고객과 그 고객이 결제를 통해 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원한다. 32개국에서 3000명이 넘는 직원을 보유한 인제니코는 40년 넘게 커머스 산업의 최전선에서 활동해 왔다. 전 세계에 결제 단말기 수천만 대를 배포했으며, 2500여 애플리케이션을 통해 매일 수백만 소비자를 지원하고 있다. 인제니코는 첨단 통합 솔루션과 광범위한 파트너십 네트워크를 통해 결제의 복잡성을 단순화하고, 부가가치 서비스를 제공함으로써 커머스의 발전을 이끌고 있다.

SOURCE Ingenico