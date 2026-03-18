Ingenico e Visa colaboram para acelerar soluções de comércio unificado em diversos setores

SURESNES, França, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Ingenico, líder global em aceitação de pagamentos e serviços, colaborou com a Visa, líder global em pagamentos, para reforçar e expandir o valor oferecido aos clientes atuais e futuros. A solução combina os terminais inteligentes AXIUM da Ingenico, baseados em Android, com a Visa Acceptance Platform, incluindo serviços de gateway e gestão de risco.

Ingenico AXIUM Visa

Ao tirar partido da vasta experiência da Visa em e-commerce, esta colaboração permite ampliar as opções de pagamento inovadoras da Ingenico, as transações online fluidas e a capacidade de fornecer soluções integradas de venda concebidas para satisfazer as diversas necessidades dos clientes. A iniciativa irá incorporar a experiência em loja da plataforma Android AXIUM da Ingenico, que oferece funcionalidades robustas e interfaces intuitivas.

O componente principal desta colaboração é uma plataforma que disponibiliza a pré-certificação técnica com a Visa Acceptance Platform. Isto irá reduzir significativamente o tempo de lançamento no mercado, cumprindo simultaneamente os diversos requisitos do setor e de pagamentos. A solução irá abranger casos de uso no retalho empresarial, pequenas e médias empresas e restauração, bem como a capacitação de parceiros externos e ISVs.

Através desta colaboração, a Ingenico e a Visa continuarão a revolucionar as soluções de pagamento. Esta aliança irá simplificar o processo de autorização segura de pagamentos em loja e ajudar os comerciantes e parceiros a escalar os seus negócios de forma mais rápida, reduzindo a complexidade e os custos de certificação e de desenvolvimento de plataformas.

Sobre a Ingenico

A Ingenico é líder global em aceitação de pagamentos e serviços, ajudando clientes e parceiros a potenciar o seu comércio. Com mais de 3.000 colaboradores em 32 países e mais de quatro décadas de atividade, a Ingenico tem estado na vanguarda da evolução do panorama comercial. Dezenas de milhões de dispositivos Ingenico estão implementados em mais de 120 países, suportados por mais de 2.500 aplicações que servem milhões de consumidores todos os dias. Através de soluções integradas avançadas e de uma vasta rede de parceiros, a Ingenico simplifica os pagamentos e oferece serviços de valor acrescentado que ajudam as empresas a crescer e a impulsionar o comércio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936235/Portable_AXIUM_Visa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2465185/Ingenico_black_CMYJ_Logo.jpg

FONTE Ingenico