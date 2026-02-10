Ingenico、次世代決済端末「AXIUM」ファミリーおよび統合クラウドプラットフォーム「Ingenico 360」を発表

フランス・シュレンヌ、2026年2月10日 /PRNewswire/ -- 決済ソリューションのグローバルリーダーであるIngenicoは本日、次世代決済端末「AXIUM」ファミリーおよび、統合クラウドプラットフォーム「Ingenico 360」の提供開始を発表しました。「Ingenico 360」は、一貫性のあるエンタープライズレベルの決済体験を提供するとともに、大規模な決済オペレーションの簡素化を実現するよう設計されています。

IngenicoPaytech 2026で発表された新ポートフォリオは、イノベーションを加速し、端末・資産管理を効率化し、世界中で新サービスの迅速な展開をサポートする最新の基盤を提供します。

よりスマートで、よりシンプルなマーチャント向け端末

新しいAXIUMファミリーは、共通のアーキテクチャを基盤として構築されており、モバイル端末、カウンタートップ端末、マルチレーン端末、セルフサービス端末、PINパッド、SoftPOSなど、さまざまな形態に対応しています。すべてのAXIUM端末は共通の設計原則に基づいており、PCI PTS v7認証を取得、さらにAndroid 14を搭載しています。これにより、グローバル展開においても、セキュリティ、コンプライアンス、動作の一貫性が確保されます。

新しいAXIUMファミリーの主な機能は以下の通りです：

多様な決済環境における認証取得とライフサイクル管理を効率化する 統一アーキテクチャ

Android 14 foundation を基盤とし、将来のAndroidバージョンへ現場でアップグレード可能

を基盤とし、将来のAndroidバージョンへ現場でアップグレード可能 PCI PTS v7準拠 により、最高水準のグローバル規制対応を実現

により、最高水準のグローバル規制対応を実現 Ingenico 360 と連携し、実際のユースケースに最適化された AI対応設計

デジタルID、ロイヤルティ、デジタルレシートへの対応

再設計された直感的なUXで、セカンダリーディスプレイ、LEDガイダンス、統合フロー、ハプティクス、音声キューを搭載

「当社の次世代AXIUMシリーズ、特にフラッグシップモデルであるDX8に対する高い関心は、優れたデザインと真のエンタープライズ対応力を兼ね備えた端末が、顧客に高く評価されていることを示しています。Ingenico 360により、当社は安全でスケーラブルなプラットフォームを提供し、決済の未来が加速する中で、より迅速かつ確信を持って決済体験を進化させることができます」 と、Ingenicoの最高経営責任者、Floris de Kort氏は述べています。

Ingenico 360：決済オペレーションを一つに統合するプラットフォーム

Ingenico 360はクラウドネイティブなプラットフォームであり、デバイス管理、取引サービス、POS接続、アプリケーション、加盟店向けツール、データおよび分析、デジタル領収書、開発者向け機能を単一の統合されたアーキテクチャで提供します。共通のデータサービスはプラットフォーム全体で一貫して運用され、完全な可視性を提供するとともに、より深い業務インサイトを可能にします。

Ingenico 360は現在、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジア太平洋地域で稼動しており、世界中で数千万台規模のマネージド・ペイメント・デバイスを展開しているIngenicoのグローバル・ネットワークを活用しています。同プラットフォームはモジュール型アプローチを採用しており、顧客は既存環境を再構築することなく、段階的にサービスを導入し、時間をかけて機能を拡張することができます。

リアルタイムの監視、分析、リモート管理機能により、問題の事前検出、迅速な解決、大規模分散環境での稼働時間の向上が可能になります。

「AXIUMとIngenico 360は、単一のプラットフォームとして一体的に設計されています」 と、Ingenicoの最高製品責任者であるErik Vlugt氏は述べています。「次世代AXIUMファミリーにより、共通認証、アップグレード経路、拡張機能を備えた統合型のAI対応の決済基盤を提供します。Ingenico 360と組み合わせることにより、顧客は運用を複雑化することなく、グローバル展開を拡大し、イノベーションを加速させ、新サービスを迅速に提供できるようになります。」

Ingenicoによる設計、開発、所有

AXIUM端末とIngenico 360は、いずれもIngenicoが設計、開発、セキュリティ確保、サポートをエンドツーエンドで行っています。ハードウェア、ソフトウェア、クラウド開発は、すべてフランスでIngenicoの自社エンジニアリング・チームによって行われ、同社は技術スタック全体の完全な所有権を有しています。

この統合型アプローチにより、強固なIP保護、プラットフォームの長期的な継続性、そして進化するイノベーション、セキュリティ、コンプライアンス、規制要件への迅速な対応力が確保されます。 これは、グローバルに事業展開する銀行、アクワイアラー、大手加盟店にとってますます重要になっているデータ主権および地政学的リスクへの配慮に対応するために設計されている。

Ingenicoについて

Ingenicoは、決済受け入れと関連サービスにおけるグローバルリーダーです。当社は、お客様とその顧客が、決済を通じてより多くのことを実現できるようサポートします。世界32カ国で展開し、3,000人以上の従業員を擁する当社は、40年以上にわたって商取引の最前線で活躍してきました。世界中に数千万台の決済端末を展開し、2,500以上のアプリケーションで稼働する当社は、毎日何百万人もの消費者のニーズに対応しています。当社は、高度な統合ソリューションとパートナーネットワークを通じて、決済の世界を簡素化し、商取引を発展させる付加価値サービスを提供しています。

