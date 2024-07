Inovação secundária no 5G: Traçando um novo rumo para o sucesso nos negócios

XANGAI, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Shanghai 2024, Chen Hao, presidente da Carrier Business da Huawei, fez uma apresentação. Ele observou que, enquanto a inovação primária gera dividendos tecnológicos, a inovação secundária aumenta o sucesso dos negócios, e apontou que o 5G está passando por uma inovação secundária.

Chen Hao fazendo uma apresentação

A China construiu as maiores e mais avançadas redes 5G do mundo e, em maio deste ano, o número de usuários 5G na China ultrapassou os 890 milhões, correspondendo a mais de 52% do total de usuários no mundo. Amparadas por esse incrível progresso, as tecnologias de informação e comunicação, como o 5G, estão rapidamente passando a fazer parte de todos os setores e domínios da China.

Durante sua apresentação intitulada "Inovação secundária no 5G: Traçando um novo rumo para o sucesso dos negócios", Chen disse: "O sucesso da China no 5G é fruto da pesquisa incessante, de práticas eficazes e de inovação contínua. Assim como foram as melhorias feitas por James Watt no motor a vapor que desencadearam a Revolução Industrial, espera-se que a inovação secundária no 5G acelere a monetização em três áreas: cenários de usuários, sinergia entre rede, nuvem e inteligência, e colaboração entre ecossistemas, para criar um novo estágio de sucesso nos negócios".

Inovação de cenários: Reinventando o valor dos grupos de usuários e cenários para acelerar a monetização da rede multimétrica

Hoje, a China tem 150 milhões de usuários de transmissão ao vivo registrados. Graças às altas velocidades de uplink do 5G e ao acesso à rede baseado em prioridade, as operadoras do país podem atender às demandas desses usuários por vídeos que ofereçam maior definição e sem interrupções. Além disso, mais de 15 operadoras de província na China lançaram pacotes de transmissão ao vivo com velocidades de uplink garantidas.

As redes estão ganhando cada vez mais capacidade de oferecer suporte a novos recursos, como aceleração específica para o usuário e o serviço, experiência determinística e percepção visual do usuário, e esses avanços trarão novas possibilidades às transmissões ao vivo, grupos de usuários e aplicativos. Assim, o valor dos grupos de usuários e dos cenários será redefinido, acelerando a monetização da rede usando diferentes métricas.

Inovação integrada: nova porta de entrada para serviços industriais de IoT por meio da sinergia entre rede, nuvem e inteligência

O New Calling e os serviços de nuvem servirão como porta de entrada para serviços digitais mais individualizados, enquanto os serviços de Internet dos Veículos (Internet of Vehicles, IoV) e Internet das Coisas com Vídeo (Internet of Video Things, IoVT) criam novas oportunidades para a conectividade do setor. A inovação que integra 5G, nuvem e IA vai impulsionar esses serviços.

O conteúdo gerado por IA (AIGC) é apenas o ponto de partida para que o New Calling ofereça uma experiência de usuário inigualável. Com a incubação de mais cenários de aplicação de alto valor voltados para consumidores e empresas, como a substituição das linhas diretas tradicionais das empresas por assistentes de IA, o New Calling se tornará ainda mais envolvente, conveniente e valioso.

Os telefones na nuvem já podem oferecer experiências praticamente iguais às dos telefones físicos. Com resolução de 2K e latência de até 100 ms, os telefones na nuvem estão no caminho certo para oferecer telas de alta resolução e interação mais fluida, comparáveis às encontradas em um telefone físico.

No caso da IoV e da IoVT, a tecnologia RedCap pode oferecer suporte a serviços de conectividade com desempenho ideal, a um custo ideal. O ecossistema RedCap para chips, módulos e dispositivos já está maduro, portanto, permite que as operadoras estabeleçam rapidamente padrões de referência do setor. Com uma cobertura de rede contígua, além de novos recursos como fatiamento e computação em nuvem de borda, novos aplicativos de alto valor serão desenvolvidos para dar suporte a novos serviços de IoT para setores, como fabricação inteligente e automação industrial.

Inovação colaborativa: A colaboração do setor E2E aumenta o tráfego de serviços de vídeo

Os serviços de vídeo atuais, sejam de vídeos curtos, longos ou chamadas de vídeo, normalmente oferecem resolução de 540p ou 720p, ou seja, a experiência do usuário tem muito espaço para melhorias. Em seus esforços para melhorar a experiência do consumidor e maximizar os principais recursos de rede da China, a Huawei defendeu a "mudança para uma era full HD" no recente evento "HD China: Fórum sobre desenvolvimento de alta qualidade de vídeo móvel na era da IA". A Huawei também convidou os participantes de todo o setor a colaborar com os avanços em conteúdo, tecnologia e experiência 3D sem óculos, para que todos possam obter benefícios.

Em termos de sucesso comercial do 5G, a monetização dependerá muito da redefinição do valor dos grupos e cenários de usuários; as estratégias de serviços exigirão sinergia entre rede, nuvem e inteligência; e a colaboração em novos tipos de serviços de vídeo será fundamental para aumentar o tráfego da rede. Concluindo sua apresentação, Chen afirmou que a Huawei fará de tudo para ajudar as operadoras a promover a inovação 5G secundária e a adotar o 5.5G comercial para levar o sucesso dos negócios 5G a um novo patamar.

O MWC Shanghai 2024 será realizado de 26 a 28 de junho em Xangai, na China. Durante o evento, a Huawei exibirá seus últimos produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

O ano de 2024 marcará o primeiro ano do 5.5G comercial, e a implantação da rede óptica gigabit F5.5G já começou. Espera-se que as sinergias entre redes, nuvem e inteligência impulsionarão aplicações com inteligência pervasiva e experiências do usuário cada vez mais diversas. Ao lado de operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, a Huawei abordará tópicos interessantes no MWC Shanghai deste ano, como por exemplo como amplificar o sucesso do 5G na era do 5.5G e como aproveitar o potencial de crescimento de receita para operadoras para nos aproximar ainda mais rápido de um mundo mais inteligente. Para obter mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

