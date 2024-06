上海、2024年6月28日 /PRNewswire/ -- MWC Shanghai 2024では、Huaweiのキャリアビジネス担当プレジデントであるChen Hao氏が基調講演を行いました。彼は、一次イノベーションが技術配当を解き放つ一方で、二次イノベーションがビジネスの成功を加速させると指摘し、5Gが現在二次イノベーションの段階にあると指摘しました。

中国は世界最大かつ最先端の5Gネットワークを構築しており、今年5月までに中国の5Gユーザー数は8億9000万人を超え、世界全体の52%以上を占めました。この驚異的な進歩に後押しされ、5Gのような情報通信技術は、中国のあらゆる分野や領域に不可欠なものとして急速に発展しています。

Chen Hao delivering a keynote (PRNewsfoto/Huawei)

「第2次の5Gイノベーション:ビジネス成功への新たな道筋を描く」と題された基調講演の中で、Chen氏は「5Gにおける中国の成功は、絶え間ない探求、効果的な実践、終わりなき革新の結果です。James Wattによる蒸気機関の改良が産業革命を引き起こしたように、第2次の5Gイノベーションは、ビジネスの成功の新たなステージに向けて、3つの分野(ユーザーシナリオ、ネットワーク・クラウド・インテリジェンス・シナジー、エコシステム・コラボレーション)で収益化を加速させることが期待されています。」と述べました。

シナリオイノベーション:ユーザーグループとシナリオの価値を再発明し、マルチメトリックなネットワーク収益化を加速させる

現在、中国には1億5,000万人のライブストリーミング登録ユーザーがいます。5Gの高速アップリンクとプライオリティ・ベースのネットワーク・アクセスのおかげで、中国の通信事業者は、より高精細でスタッタリングがない動画を求めるユーザーの要求に応えることができます。さらに、中国の15以上の地方通信事業者が、上り速度を保証したライブストリーミング・パッケージをリリースしています。

ネットワークは、ユーザーやサービス固有のアクセラレーション、決定論的体験、視覚化されたユーザー知覚などの新機能をサポートする能力を高めており、こうした進歩はライブストリーミングをより多くのシナリオ、ユーザーグループ、アプリケーションに拡大します。こうして、ユーザーグループやシナリオの価値が再発明され、さまざまな指標を通じてネットワークの収益化が加速します。

統合イノベーション:ネットワーク・クラウド・インテリジェンスの相乗効果による業界IoTサービスへの新たなゲートウェイ

New Callingとクラウド電話サービスは、より個別的なデジタルサービスへのゲートウェイとして機能し、Internet of Vehicles(IoV)とInternet of Video Things(IoVT)サービスは、産業接続の新たな機会を創出します。5G、クラウド、AIを統合したイノベーションが、こうしたサービスを推進します。

AIが生成するコンテンツ(AIGC)は、比類ないユーザー体験を提供するNew Callingの出発点に過ぎません。従来の企業向けホットラインをAIアシスタントに置き換えるなど、消費者やビジネス向けの高価値のアプリケーションシナリオが増えるにつれて、New Callingはさらに魅力的で、便利で、価値のあるものになります。

クラウド電話はすでに、物理的な電話にほぼ匹敵する体験を提供できます。2Kの解像度と100ミリ秒という低遅延を実現するクラウドフォンは、物理的な電話に匹敵する、より高解像度のディスプレイとよりスムーズなインタラクションを提供する道を順調に進んでいます。

IoVとIoVTのために、RedCapテクノロジーは最適なパフォーマンスとコストで接続サービスをサポートすることができます。チップ、モジュール、デバイスのRedCapエコシステムはすでに成熟しているため、事業者は業界ベンチマークを迅速に確立できます。スライシングやエッジクラウドコンピューティングのような新しい機能とともに、連続したネットワークカバレッジにより、スマート製造や産業オートメーションなどの産業向けの新しいIoTサービスをサポートする新しい高価値のアプリケーションが開発されます。

共同イノベーション:E2E業界のコラボレーションが動画サービスのトラフィックを押し上げる

現在のビデオサービスは、短いビデオ、長いビデオ、ビデオ通話のいずれであっても、通常540pまたは720pの解像度を提供しています。つまり、ユーザーエクスペリエンスには改善の余地が大きいということです。消費者体験を向上させ、中国をリードするネットワーク能力を最大限に活用する取り組みの一環として、Huaweiは先ごろ開催されたイベント「HD China:AI時代におけるモバイルビデオの高品質開発に関するフォーラム」で「フルHD時代への移行」を提唱しました。Huaweiはまた、グラスレス3Dコンテンツ、技術、体験のブレークスルーにおいて業界全体が協力し、誰もが利益を得られるようにするよう呼びかけました。

5Gビジネスの成功に関しては、マネタイゼーションはユーザーグループとシナリオの価値を再発明することに大きく依存し、サービス戦略にはネットワーク-クラウド-インテリジェンスのシナジーが必要となり、新しいタイプのビデオサービスに関するコラボレーションがネットワークトラフィックを押し上げる鍵となります。Chen氏はスピーチの最後に、Huaweiは第2次の5Gイノベーションを推進し、商用5.5Gを採用して5Gビジネスを次のレベルに引き上げるために、事業者を全力でサポートすると述べました。

MWC Shanghai 2024 は中国の上海で 6 月 26 日から 6 月 28 日まで開催されます。イベント中、Huaweiは最新の製品とソリューションを上海新国際博覧センター(SNIEC)のホールN1のスタンド E10 と E50 で展示します。

2024 年は商用 5.5G の初年度となり、F5.5G ギガビット光ネットワークの展開がすでに始まっています。ネットワーク、クラウド、インテリジェンスのシナジーは、普遍的なインテリジェントアプリケーションと多様化するユーザー体験の台頭を促進します。ファーウェイは、グローバルオペレーター、業界専門家、オピニオンリーダーと共に、今年の MWC 上海で、5.5G 時代に 5G の成功をどのように増幅し、オペレーターの収益成長の潜在能力をどのように引き出してインテリジェントワールドへの移行を加速させるかといったエキサイティングなトピックに取り組みます。詳細については、https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024をご覧ください。

SOURCE Huawei