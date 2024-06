SZANGHAJ, 28 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Uczestnicy targów MWC Shanghai 2024 mieli okazję wysłuchać przemówienia Chen Hao, prezesa działalności Huawei w zakresie dostawców, w którym zauważył, że chociaż pierwotne innowacje umożliwiają korzystanie z dywidend technologicznych, to jednak dopiero innowacje drugiego rzędu są w stanie przyspieszyć sukces w biznesie. Jego zdaniem właśnie w tej fazie znajduje się obecnie technologia 5G.

Chen Hao delivering a keynote

Chiny zbudowały największe i najbardziej zaawansowane sieci 5G na świecie a w maju tego roku liczba ich użytkowników w tym kraju przekroczyła 890 milionów, co stanowi ponad 52% tego wskaźnika dla całego globu. Popychane tym nieprawdopodobnym postępem, takie technologie informacyjno-komunikacyjne jak 5G rozwijają się w zawrotnym tempie, stając się integralną częścią każdego sektora i dziedziny życia w Chinach.

Podczas swojego przemówienia otwierającego pod hasłem „Innowacje 5G drugiego rzędu: wytyczanie nowego kursu na sukces w biznesie", Chen powiedział, że „Sukces Chin w dziedzinie 5G wynika z nieprzerwanych poszukiwań, efektywnych praktyk i ciągłych innowacji. Podobnie jak usprawnienia silnika parowego wprowadzone przez Jamesa Watta stały się zaczątkiem rewolucji przemysłowej, innowacje 5G drugiego rzędu mają szansę przyspieszyć generowanie zysków w trzech obszarach - scenariusze użytkowników, synergia sieci z chmurą i inteligentnymi rozwiązaniami oraz współpraca w obrębie ekosystemu – otwierając nowy etap sukcesów w biznesie.

Innowacje w zakresie scenariuszy: Ponowne odkrycie wartości grup i scenariuszy użytkowników w celu przyspieszenia monetyzacji sieci opartej o wiele wskaźników

Dziś Chiny mają 150 milionów zarejestrowanych użytkowników prowadzących relacje wideo na żywo. Dzięki wysokim prędkościom wysyłania w sieciach 5G i dostępowi do sieci opartemu na priorytetach, operatorzy w kraju mogą sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie przesyłania obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości i bez przycięć. Dodatkowo ponad 15 operatorów regionalnych w Chinach wprowadziło pakiety obejmujące przesyłanie obrazu wideo na żywo z gwarantowaną prędkością wysyłania

Sieci coraz lepiej radzą sobie z obsługą nowych funkcji, takich jak przyspieszanie pod kątem konkretnych użytkowników i usług, doświadczenia deterministyczne i wizualizacja percepcji użytkownika. Te usprawnienia sprawią, że przesyłanie wideo na żywo trafi do nowych scenariuszy, grup użytkowników i zastosowań. To pozwoli na ponowne odkrycie wartości grup i scenariuszy użytkowników, przyspieszając czerpanie zysków z sieci w obrębie różnych wskaźników.

Zintegrowane innowacje: Nowa brama do przemysłowych usług IoT poprzez synergię sieci, chmury i rozwiązań inteligentnych

Usługi New Calling i technologie chmurowe staną się bramą dla bardziej zindywidualizowanych usług cyfrowych, a usługi Internetu pojazdów (IoV) i Internetu Rzeczy Wideo (IoVT) stworzą nowe możliwości dla łączności przemysłowej. Takie usługi będą rozwijane dzięki innowacjom łączącym w sobie technologie 5G, chmurowe i AI.

Treści generowane przez sztuczną inteligencję (AIGC) to tylko punkt wyjścia dla koncepcji New Calling, która zapewni użytkownikom niezrównane wrażenia. Wraz z pojawianiem się silniej zorientowanych na konsumenta i biznes scenariuszy zastosowań o wysokiej wartości, takich jak zamiana tradycyjnych infolinii przedsiębiorstw na asystentów AI, New Calling stanie się jeszcze bardziej angażujący, wygodny i wartościowy.

Telefony chmurowe mogą już oferować niemalże takie same doświadczenia jak telefony fizyczne. Zapewniając rozdzielczość 2K i niskie opóźnienia 100 ms, telefony chmurowe zbliżają się do zaoferowania obrazu wysokiej rozdzielczości i płynniejszych interakcji porównywalnych z tymi na telefonie fizycznym.

W przypadku IoV i IoVT, technologia RedCap może obsługiwać usługi łączności z optymalną wydajnością, przy optymalnych kosztach. Ekosystem RedCap dla układów elektronicznych, modułów i urządzeń jest już dobrze rozwinięty, dzięki czemu pozwala operatorom na szybkie tworzenie standardów branżowych. Dzięki obsłudze sieci przyległych oraz nowym możliwościom, takim jak plasterkowanie czy technologia edge cloud computing, będą tworzone nowe zastosowania wysokiej wartości do obsługi nowych usług IoT dla takich branż, jak inteligentna produkcja czy automatyzacja przemysłowa.

Innowacje oparte o współpracę: Współpraca branżowa zwiększa ruch usług wideo

Obecne usługi wideo, czy to krótkie filmiki, długie filmy czy rozmowy wideo typowo oferują rozdzielczość 540p lub 720p, co oznacza, że istnieje spore pole do poprawy doświadczeń użytkowników. W ramach swoich starań w zakresie poprawy doświadczeń konsumentów i maksymalizacji zdolności sieciowych Chin, firma Huawei mówiła o „przejściu do ery Full HD" podczas ostatniego wydarzenia „Chiny HD: Forum rozwoju wysokiej jakości wideo na urządzeniach mobilnych w erze AI". Firma Huawei zaprosiła też podmioty z całej branży do współpracy nad przełomowymi rozwiązaniami w zakresie treści 3D bez okularów, technologii i doświadczeń, na których skorzystają wszyscy.

Jeśli chodzi o sukces biznesowy technologii 5G, osiąganie zysków będzie w dużej mierze zależeć od ponownego odkrycia wartości grup i scenariuszy użytkowników: strategie usług będą wymagać synergii w zakresie usług sieciowych i chmurowych i inteligentnych rozwiązań; z kolei współpraca nad nowymi typami usług wideo będzie kluczem do zwiększania ruchu w sieci. Na koniec swojej wypowiedzi Chen zwrócił uwagę, że Huawei zrobi wszystko, żeby wesprzeć operatorów w napędzaniu innowacji 5G drugiego rzędu i przejściu na komercyjne sieci 5.5G, aby sukces biznesowy technologii 5G mógł zostać wyniesiony na kolejny poziom.

Forum MWC Shanghai 2024 odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca w Szanghaju, w Chinach. Podczas wydarzenia, Huawei przedstawi swoje najnowsze produkty i rozwiązania na stoiskach E10 i E50 w Hali N1 centrum wystawienniczego Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

W 2024 r. będziemy świadkami początku komercyjnej sieci 5G-A, przy czym uruchamianie sieci optycznej F5.5G o prędkościach mierzonych w gigabitach już się rozpoczęło. Synergia sieci, technologii chmury i sztucznej inteligencji z pewnością przyczyni się do powszechnej obecności inteligentnych aplikacji i coraz bardziej zróżnicowanych doświadczeń użytkowników. Przy współpracy z globalnymi operatorami, ekspertami branżowymi i liderami opinii, Huawei zanurzy się w dyskusje na ekscytujące tematy podczas tegorocznych targów MWC w Szanghaju, zastanawiając się na przykład jak wzmocnić sukces sieci 5G w erze 5.5G i jak wykorzystać potencjał wzrostu przychodów operatorów aby wprowadzić nas jeszcze szybciej do inteligentnego świata. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2449994/Chen_Hao_delivering_a_keynote.jpg