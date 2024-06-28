ШАНХАЙ, 28 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Shanghai 2024 Чэнь Хао (Chen Hao), президент по операторскому бизнесу Huawei, выступил с программной речью. Он отметил, что в то время как первичные инновации приносят технологические дивиденды, вторичные инновации ускоряют успех бизнеса, и отметил, что в настоящее время 5G проходит через этап вторичных инноваций.

Китай построил крупнейшие и самые передовые сети 5G в мире, и к маю этого года число пользователей 5G в Китае превысило 890 миллионов, что составляет более 52 % от общего числа пользователей во всем мире. Благодаря этому невероятному прогрессу информационно-коммуникационные технологии, такие как 5G, быстро становятся неотъемлемой частью каждого сектора и отрасли в Китае.

Во время своего основного доклада под названием «Вторичные инновации 5G – намечая новый курс для успеха в бизнесе» господин Чэнь сказал: «Успех Китая в 5G является результатом непрекращающихся исследований, эффективного практического опыта и бесконечных инноваций. Подобно тому, как улучшения Джеймса Уатта в паровом двигателе вызвали промышленную революцию, мы полагаем, что вторичные инновации 5G ускорят монетизацию в трех областях – пользовательские сценарии, синергия сетевого облака и интеллекта и сотрудничество в экосистеме – для нового этапа успеха в бизнесе».

Инновационный сценарий – переосмысление ценности групп пользователей и сценариев для ускорения монетизации мультипараметрической сети

Сегодня в Китае зарегистрировано 150 миллионов пользователей прямых трансляций. Благодаря высокой скорости восходящей линии связи 5G и приоритетному доступу к сети операторы в стране могут удовлетворить требования этих пользователей к видео, которые предлагают более высокую четкость и полное отсутствие зависания. Кроме того, более 15 региональных операторов в Китае выпустили пакеты прямой трансляции с гарантированной скоростью восходящей линии связи.

Сети все в большей степени становятся способны поддерживать новые функции, такие как пользовательское и сервисное ускорение, детерминированный опыт и визуализированное восприятие пользователя, и эти достижения расширят прямую трансляцию до большего количества сценариев, групп пользователей и приложений. Таким образом, ценность групп пользователей и сценариев будет изобретена заново, что ускорит монетизацию сети с помощью различных показателей.

Интегрированные инновации: Новый шлюз для отраслевых IoT-сервисов за счет синергии сетей и облачного интеллекта

New Calling и услуги облачных телефонов будут служить шлюзом для более индивидуальных цифровых услуг, в то время как услуги Интернета транспортных средств (IoV) и Интернета видео вещей (IoVT) создают новые возможности для подключения отраслей. Инновации, которые объединяют 5G, облако и ИИ, будут продвигать такие сервисы вперед.

Контент, сгенерированный ИИ (AIGC), является только отправной точкой для New Calling, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт. С внедрением более ориентированных на потребителя и бизнес сценариев приложений с высокой стоимостью, таких как замена традиционных корпоративных горячих линий ИИ-ассистентами, New Calling станет еще более привлекательным, удобным и ценным.

Облачные телефоны уже могут предоставлять услуги, которые почти соответствуют физическим телефонам. Облачные телефоны с разрешением 2K и задержкой всего 100 мс уже скоро смогут предложить дисплей с более высоким разрешением и более плавное взаимодействие, сопоставимое с физическим телефоном.

Для IoV и IoVT технология RedCap может поддерживать услуги подключения с оптимальной производительностью и оптимальной стоимостью. Экосистема RedCap для чипов, модулей и устройств уже зрелая, что позволяет операторам быстро устанавливать отраслевые эталоны. Благодаря непрерывному охвату сети, а также новым возможностям, таким как нарезка и периферийные облачные вычисления, будут разработаны новые ценные приложения для поддержки новых услуг IoT для отраслей, таких как интеллектуальное производство и промышленная автоматизация.

Совместные инновации: Отраслевое сотрудничество E2E увеличивает трафик видеосервисов

Текущие видеосервисы, будь то короткие видео, длинные видео или видеозвонки, обычно обеспечивают разрешение 540p или 720p, что означает, что пользовательский интерфейс имеет много возможностей для улучшения. В рамках своих усилий по улучшению потребительского опыта и максимизации ведущих сетевых возможностей Китая Huawei выступала за «переход к эре Full HD» на недавнем мероприятии «HD China – форум по качественному развитию мобильного видео в эпоху ИИ». Huawei также призвала игроков всей отрасли к сотрудничеству для прорыва в 3D-контенте без очков, технологиях и опыте, чтобы каждый мог извлечь из этого пользу.

С точки зрения успеха бизнеса 5G монетизация будет в значительной степени зависеть от переосмысления ценности групп пользователей и сценариев; стратегии услуг потребуют синергии сетевого облака и интеллекта; а сотрудничество в области новых типов видеосервисов будет иметь ключевое значение для повышения сетевого трафика. Завершая свое выступление, Чэнь заявил, что Huawei сделает все возможное, чтобы поддержать операторов в продвижении вторичных инноваций 5G и внедрении коммерческих 5.5G, чтобы вывести успех бизнеса 5G на новый уровень.

MWC Shanghai 2024 пройдет с 26 по 28 июня в Шанхае, Китай. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC).

2024 год ознаменует первый год коммерческого использования 5.5G, а развертывание гигабитной оптической сети F5.5G уже началось. Синергия между сетями, облаком и интеллектом приведет к распространению интеллектуальных приложений и все более разнообразному пользовательскому опыту. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами общественного мнения Huawei погрузится в интересные темы на MWC в Шанхае в этом году, связанные, например, с тем, как усилить успех 5G в эпоху 5.5G и как использовать потенциал роста доходов операторов, чтобы еще быстрее приблизить нас к интеллектуальному миру. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2449994/Chen_Hao_delivering_a_keynote.jpg