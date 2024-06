ŠANGHAJ, 28. června 2024 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Shanghai 2024 vystoupil s hlavním projevem prezident divize pro spolupráci s operátory (Carrier Business) ve společnosti Huawei Chen Hao. Ve své řeči uvedl, že zatímco primární inovace přinášejí technologické dividendy, sekundární inovace urychlují obchodní úspěch, a poukázal na to, že sekundární inovací v současné době prochází také sítě 5G.

Chen Hao delivering a keynote

V Číně, která vybudovala největší a nejpokročilejší sítě 5G na světě, přesáhl počet uživatelů k letošnímu květnu 890 milionů, což představuje více než 52 % globálních uživatelů 5G. Díky tomuto mimořádnému pokroku se informační a komunikační technologie, jako je 5G, rychle rozvíjejí a stávají se nedílnou součástí všech odvětví a oblastí v Číně.

Chen ve své přednášce s názvem „Sekundární inovace 5G: Nový směr pro obchodní úspěch" dále poznamenal: „Úspěch Číny v oblasti 5G je výsledkem neustálého zkoumání, efektivních postupů a nekonečných inovací. Stejně jako vylepšení parního stroje Jamesem Wattem spustilo průmyslovou revoluci, tak od sekundární inovace 5G očekáváme nastartování monetizace ve třech oblastech – uživatelských scénářích, synergii sítě, cloudu a inteligence a spolupráci ekosystémů – pro novou etapu obchodního úspěchu."

Inovace scénářů: Znovuobjevení hodnoty skupin uživatelů a scénářů pro urychlení multimetrické monetizace sítí

K dnešnímu dni je v Číně registrováno 150 milionů uživatelů živého vysílání. Požadavky těchto uživatelů na videa s vyšším rozlišením a nulovým zasekáváním mohou operátoři v zemi uspokojit právě díky vysokým rychlostem uplinku 5G a přístupu k síti na základě priority. Více než 15 provinčních operátorů v Číně navíc připravilo balíčky pro živé vysílání s garantovanou rychlostí uplinku.

Schopnost sítí podporovat nové funkce - jako je akcelerace pro konkrétní uživatele a služby, deterministická uživatelská zkušenost a vizualizované vnímání uživatelů - stále roste, přičemž tento vývoj přinese rozšíření živého vysílání do dalších scénářů, skupin uživatelů a aplikací. Dochází tak ke znovuobjevení hodnoty skupin uživatelů a scénářů, což urychlí zpeněžení sítě prostřednictvím různých metrik.

Integrované inovace: Nová brána k průmyslovým službám internetu věcí (IoT) díky synergii sítě, cloudu a inteligence

Technologie New Calling a cloudové telefonní služby poslouží jako brána k individuálnějším digitálním službám, zatímco služby internetu vozidel (Internet of Vehicles, IoV) a internetu videozařízení (Internet of Video Things, IoVT) vytvoří nové příležitosti pro propojení průmyslu. Hnacím motorem těchto služeb budou inovace, které integrují 5G, cloud a umělou inteligenci.

Obsah vytvářený umělou inteligencí (AI-generated content, AIGC) je pouze výchozím bodem pro bezkonkurenční uživatelský zážitek, který přinese služba New Calling. Vývoj dalších aplikačních scénářů s vysokou hodnotou zaměřených na spotřebitele a podniky, jako je nahrazení tradičních podnikových horkých linek asistenty s umělou inteligencí, pak přinese New Calling ještě poutavější, pohodlnější a hodnotnější.

Cloudové telefony dokážou již nyní poskytovat zážitky, které se téměř vyrovnají zážitkům z fyzických telefonů. S rozlišením 2K a latencí pouhých 100 ms jsou cloudové telefony na dobré cestě k tomu, aby nabízely zobrazení s vyšším rozlišením a plynulejší interakci srovnatelnou s fyzickým telefonem.

Co se týče IoV a IoVT, technologie RedCap zde dokáže podpořit služby připojení s optimálním výkonem a za optimální cenu. Ekosystém RedCap pro čipy, moduly a zařízení již dosáhl zralosti, což znamená, že umožňuje operátorům rychle stanovit oborové referenční hodnoty. Souvislé síťové pokrytí v kombinaci s novými funkcemi, jako je slicing a edge cloud computing, umožní vývoj nových vysoce hodnotných aplikací, které budou podporovat nové služby IoT pro průmyslová odvětví, jako je inteligentní výroba a průmyslová automatizace.

Inovace založené na spolupráci: Spolupráce E2E v průmyslu posiluje provoz videoslužeb

Stávající videoslužby, ať už se jedná o krátká či dlouhá videa nebo videohovory, obvykle poskytují rozlišení 540p nebo 720p, což znamená, že uživatelský zážitek je zde možné ještě podstatně zlepšit. Společnost Huawei v rámci svého úsilí o zlepšení uživatelského zážitku a maximalizaci špičkových síťových možností Číny prosazovala na nedávné konferenci „Čína v HD: Fórum pro vysoce kvalitní rozvoj mobilního videa v éře AI" (HD China: Forum on High-Quality Development of Mobile Video in the AI Era) přechod do „plně HD éry". Společnost rovněž vyzvala aktéry z celého odvětví ke spolupráci na průlomových objevech v oblasti 3D obsahu, technologií a zážitků bez brýlí, které přinesou prospěch všem.

Co se týče obchodního úspěchu 5G, monetizace bude do značné míry záviset na transformaci hodnoty skupin uživatelů a scénářů; strategie služeb přitom budou vyžadovat součinnost sítě, cloudu a inteligence a spolupráce na nových typech video služeb se stane klíčem ke zvýšení síťového provozu. Svůj projev Chen uzavřel ujištěním, že společnost Huawei operátory maximálně podpoří v zavádění sekundárních inovací 5G i využití komerčních technologií 5.5G s cílem posunout obchodní úspěch 5G na další úroveň.

Veletrh MWC Shanghai 2024 probíhá od 26. do 28. června v čínské Šanghaji. Společnost Huawei na veletrhu představí své nejnovější produkty a řešení na stáncích E10 a E50 v hale N1 Nového mezinárodního výstaviště v Šanghaji (Shanghai New International Expo Centre, SNIEC).

Rok 2024 je prvním rokem komerčního provozu sítí 5.5G, přičemž zavádění gigabitových optických sítí F5.5G již probíhá. Synergie mezi sítěmi, cloudem a inteligencí slibují přinést všudypřítomné inteligentní aplikace a stále diferencovanější uživatelské zkušenosti. Společně s globálními operátory, odborníky z odvětví a významnými osobnostmi se Huawei na letošním MWC v Šanghaji zaměří na zajímavá témata, jako například podpora úspěchu 5G v éře 5.5G a aktivace potenciálu růstu příjmů operátorů pro ještě rychlejší přechod do inteligentního světa. Další informace najdete na adrese https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024 .