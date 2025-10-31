Jiuzi Holdings startet mit SOLV eine 1-Milliarde-Dollar-Bitcoin-Kasse, um institutionelle Renditen und RWA-Innovationen voranzutreiben

HANGZHOU, China , 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) („Jiuzi" oder das „Unternehmen") hat heute Einzelheiten zu seiner Partnerschaft mit SOLV Foundation bekannt gegeben – einer führenden Bitcoin-Finanzplattform, die einen Gesamtwert von über 2,8 Milliarden US-Dollar (TVL) verwaltet – und bis zu 1 Milliarde US-Dollar aus seinem 1-Milliarden-Dollar-Plan für digitale Vermögenswerte für Bitcoin-Staking und Renditeprodukte bereitgestellt. Dies erweitert das Bitcoin-Framework von Jiuzi und schafft einen konformen DeFi-Gateway für globale Institutionen, wodurch das Unternehmen als konformer, skalierbarer Gateway für globale Institutionen positioniert wird, die in die dezentrale Finanzwelt einsteigen.

Jiuzi wird bis zu 10.000 Bitcoin in SolvBTC.BNB einsetzen, dem Flaggschiff-Tresor von SOLV . Dies ist der größte Bitcoin-Vermögenswert auf der BNB Chain.. Alle Vermögenswerte sind durch institutionelle Risikokontrollen gesichert, werden in Echtzeit Proof-of-Reserves durch Chainlink geprüft und sind in führende DeFi-Protokolle integriert, einschließlich Venus, Lista, und Pendle.

Jiuzi hat sich aufgrund seiner unübertroffenen Größe, seiner Dominanz im Ökosystem und seiner Übereinstimmung mit globalen Regulierungsstandards für SolvBTC.BNB entschieden. Mit einer nachhaltigen On-Chain-Performance und seiner robusten Sicherheitsarchitektur ist es das führende Instrument für institutionelles Kapital , das eine renditeträchtige Bitcoin-Exposition ohne Verwahrungsrisiko oder Reibungsverluste durch Zwischenhändleranstrebt.

Li Tao, CEO von Jiuzi Holdings, Inc., erklärte: „Wir glauben, dass diese Partnerschaft ein starker Beschleuniger für die Verwirklichung unserer Vision ist, die führende Plattform für globale Institutionen für den Zugang zu Bitcoin zu werden, und einen klaren Weg zu einer immensen Wertschöpfung für unser Unternehmen und unsere Aktionäre eröffnen wird."

Ryan Chow, CEO der SOLV Foundation, fügte hinzu: „Unsere Stärke liegt in der Verwaltung großer Bitcoin-Vermögenswerte. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, diese Fähigkeit in eine Sprache zu ‚übersetzen', der die traditionelle Finanzwelt vertrauen kann. Gemeinsam bauen wir eine Vertrauensbrücke, die den zukünftigen Strom institutionellen Kapitals sicher transportieren kann."

Die Allianz vereint ein von der SEC reguliertes NASDAQ-Unternehmen mit einem führenden On-Chain-Vermögensverwalter und schafft einen konformen Entwurf für die institutionelle Einführung von Bitcoin, der TradFi und DeFi miteinander verbindet.

Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich auf nachhaltige Energie und Finanzinnovationen konzentriert. Unter Nutzung seines regulierten Unternehmensrahmens expandiert Jiuzi in den Bereich der digitalen Vermögensfinanzierung, um institutionellen Anlegern, die ein Engagement in Blockchain-basierten Produkten anstreben, konforme Zugänge zu bieten.

Informationen zur SOLV Foundation

Solv Protocol ist die Betriebsebene für Bitcoin und treibt die 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft von Bitcoin Finance durch Kreditvergabe, Liquid Staking und hocheffiziente Renditeprodukte an. Damit verwandelt es Bitcoin von einem passiven Wertspeicher in einen produktiven und weltweit zugänglichen Vermögenswert der Finanzklasse.