Jiuzi Holdings lance une trésorerie en bitcoins d'une valeur de 1 milliard de dollars avec SOLV pour stimuler les rendements institutionnels et favoriser l'innovation autour des actifs réels

HANGZHOU, Chine , 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN) (« Jiuzi » ou « Société »), a détaillé aujourd'hui son partenariat avec SOLV Foundation , une plateforme de financement Bitcoin de premier plan gérant plus de 2,8 milliards de dollars en valeur totale immobilisée (TVL), allouant jusqu'à 1 milliard de dollars de son plan d'actifs numériques de 1 milliard de dollars au staking de Bitcoin et aux produits de rendement. Cela élargit le cadre Bitcoin de Jiuzi, créant ainsi une passerelle conforme vers la finance décentralisée (DeFi) pour les institutions internationales, positionnant la société comme un point d'entrée conforme et évolutif pour les institutions intéressées par la finance décentralisée.

Jiuzi prévoit de déployer jusqu'à 10 000 Bitcoin dans SolvBTC.BNB, le coffre-fort phare de SOLV et le plus grand actif Bitcoin sur la BNB Chain. Tous les actifs sont sécurisés par des contrôles de risque institutionnels avec preuve de réserves en temps réel auditée via Chainlink, puis intégrés aux protocoles DeFi, y compris Venus, Lista et Pendle.

Jiuzi a choisi SolvBTC.BNB pour sa taille inégalée, sa domination de l'écosystème et son alignement sur les normes réglementaires mondiales. Avec des performances on-chain remarquables et une architecture de sécurité robuste, il se présente comme le principal instrument destiné aux capitaux institutionnels qui recherchent une exposition au bitcoin avec un rendement sans risque de conservation ou de friction intermédiaire.

M. Li Tao, PDG de Jiuzi Holdings, Inc. a déclaré : « Nous pensons que ce partenariat est un formidable accélérateur qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de devenir la première plateforme d'accès au bitcoin pour les institutions internationales, et qu'il ouvrira la voie vers une création de valeur immense pour notre entreprise et nos actionnaires. »

Ryan Chow, PDG de la SOLV Foundation, a ajouté : « Notre force réside dans la gestion d'actifs Bitcoin à grande échelle. Ce partenariat nous permet de « traduire » cette capacité dans un langage qui parle au monde financier traditionnel. Ensemble, nous construisons un pont de confiance capable de faire face en toute sécurité au flot de capitaux institutionnels à venir ».

L'alliance réunit une entreprise du NASDAQ réglementée par la SEC et un gestionnaire d'actifs on-chain de premier plan, créant ainsi un plan directeur conforme pour l'adoption institutionnelle de Bitcoin qui fait le lien entre TradFi et DeFi.

À propos de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN) est une entreprise chinoise d'énergie durable et d'innovation financière. S'appuyant sur son cadre organisationnel réglementé, Jiuzi se développe dans le financement d'actifs numériques pour proposer des passerelles conformes aux investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition aux produits basés sur la blockchain.

À propos de SOLV Fondation

Solv Protocol est la couche d'exploitation de Bitcoin, qui alimente l'économie financière en Bitcoin d'une valeur de 1 milliard de dollars, par le biais de prêts, de staking de liquidités et de produits à haut rendement. Avec Solv Protocol, Bitcoin n'est plus qu'une simple réserve de valeur passive, mais devient un actif de classe financière productif et accessible à l'échelle mondiale.