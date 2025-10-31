Jiuzi Holdings lancia una tesoreria bitcoin da 1 miliardo di dollari con SOLV per promuovere i rendimenti istituzionali e l'innovazione RWA

HANGZHOU, Cina , 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" o la "Società"), ha oggi illustrato in dettaglio la sua partnership con la SOLV Foundation , una piattaforma leader nella finanza Bitcoin che gestisce oltre 2,8 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), allocando fino a 1 miliardo di dollari dal suo piano di asset digitali da 1 miliardo di dollari a prodotti di staking e di rendimento di bitcoin. Ciò amplia il framework bitcoin di Jiuzi, creando un gateway DeFi conforme per le istituzioni globali, posizionando l'azienda come un gateway conforme e scalabile per le istituzioni globali che accedono alla finanza decentralizzata.

Jiuzi distribuirà fino a 10.000 bitcoin in SolvBTC.BNB, il caveau di riferimento di SOLV e il più grande asset bitcoin su BNB Chain. Tutti gli asset sono protetti da controlli di rischio istituzionali, prova di riserva in tempo reale verificata tramite Chainlink e integrata con i principali protocolli DeFi tra cui Venus, Lista e Pendle.

Jiuzi ha selezionato SolvBTC.BNB per la sua portata senza rivali, il predominio dell'ecosistema e l'allineamento con gli standard normativi globali. Grazie alle prestazioni on-chain sostenute e alla solida architettura di sicurezza, si pone come il principale veicolo per il capitale istituzionale che cerca un'esposizione redditizia ai bitcoin, senza rischi di custodia o attriti intermediari.

Li Tao, CEO di Jiuzi Holdings, Inc., ha dichiarato: "Riteniamo che questa partnership rappresenti un potente acceleratore per dare vita al nostro obiettivo di diventare la piattaforma principale per le istituzioni globali che vogliono accedere a Bitcoin e aprirà un percorso chiaro verso un'immensa creazione di valore per la nostra azienda e i nostri azionisti".

Ryan Chow, CEO della SOLV Foundation, ha aggiunto: "La nostra forza risiede nella gestione di assetn bitcoin su larga scala. Questa partnership ci consente di "tradurre" questa capacità in un linguaggio di cui il mondo finanziario tradizionale può fidarsi. Insieme stiamo costruendo un ponte basato sulla fiducia in grado di sostenere in modo sicuro il futuro torrente di capitale istituzionale."

L'alleanza unisce una società NASDAQ regolamentata dalla SEC con un gestore patrimoniale leader on-chain, creando un modello conforme per l'adozione istituzionale di bitcoin che collega finanza TradFi e DeFi.

Informazioni su Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) è un'azienda con sede in Cina che si concentra sull' energia sostenibile e sull'innovazione finanziaria. Sfruttando il suo quadro aziendale regolamentato, Jiuzi si sta espandendo nel settore della finanza di asset digitali per fornire gateway conformi per gli investitori istituzionali che cercano esposizione a prodotti basati su blockchain .

Informazioni su SOLV Foundation

Solv Protocol è il livello operativo per Bitcoin, che alimenta l'economia finanziaria Bitcoin da 1 trilione di dollari attraverso prestiti, staking liquido e prodotti ad alta efficienza, trasformando Bitcoin da una riserva di valore passiva in un asset di classe finanziaria produttivo e accessibile a livello globale.