Jiuzi Holdings lanza un fondo de tesorería de Bitcoin de 1.000 millones de dólares con SOLV para impulsar los rendimientos institucionales y la innovación en activos del mundo real

HANGZHOU, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" o la "Compañía") dio a conocer hoy su asociación con SOLV Foundation, una plataforma financiera líder en Bitcoin que gestiona más de 2.800 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), y que destinará hasta 1.000 millones de dólares de su plan de activos digitales de 1.000 millones de dólares a productos de rendimiento y staking de Bitcoin. Esto amplía el marco de Bitcoin de Jiuzi, lo cual crea una pasarela DeFi compatible para instituciones globales y posiciona a la empresa como una pasarela compatible y escalable para las instituciones globales que se incorporan a las finanzas descentralizadas.

Jiuzi invertirá hasta 10.000 bitcoins en SolvBTC.BNB, la bóveda insignia de SOLV con generación de rendimientos y el mayor activo de Bitcoin de BNB chain. Todos los activos están protegidos por controles de riesgo institucionales, pruebas de reservas en tiempo real auditadas a través de Chainlink e integradas con los principales protocolos DeFi, incluidos Venus, Lista y Pendle.

Jiuzi eligió SolvBTC.BNB por su escala sin igual, su dominio del ecosistema y su alineación con las normas reguladoras globales. Con un rendimiento sostenido en cadena y una arquitectura de seguridad robusta, se erige como el principal vehículo para el capital institucional que busca una exposición al bitcoin con rendimiento sin riesgo de custodia ni fricciones intermedias.

El Sr. Li Tao, director ejecutivo de Jiuzi Holdings, Inc., declaró: "Creemos que esta asociación es un potente acelerador para lograr nuestra visión de convertirnos en la principal plataforma para que las instituciones globales accedan a Bitcoin, y abrirá un camino claro hacia la creación de un inmenso valor para nuestra empresa y nuestros accionistas".

Ryan Chow, director ejecutivo de SOLV Foundation, añadió: "Nuestra fortaleza reside en la gestión de activos de Bitcoin a gran escala. Esta alianza nos permite 'traducir' esta capacidad a un lenguaje en el que el mundo financiero tradicional puede confiar. Juntos, estamos construyendo un puente de confianza capaz de transportar de forma segura el futuro torrente de capital institucional".

La alianza une a una empresa NASDAQ regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos con un gestor de activos en cadena líder, lo que crea un modelo conforme a la normativa para la adopción institucional de Bitcoin que tiende un puente entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas.

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) es una empresa con sede en China dedicada a la energía sostenible y la innovación financiera. Con su marco corporativo regulado, Jiuzi se está expandiendo hacia las finanzas de activos digitales para ofrecer pasarelas compatibles a los inversionistas institucionales que buscan exposición a productos basados en la blockchain.

Acerca de SOLV Foundation

Solv Protocol es la capa operativa de Bitcoin, que impulsa la economía financiera de Bitcoin, valorada en un billón de dólares, a través de préstamos, liquid staking y productos de alto rendimiento. transformar Bitcoin de un depósito pasivo de valor en un activo financiero productivo y accesible a nivel mundial.

FUENTE Jiuzi Holdings, Inc