Jiuzi Holdings lanceert een Bitcoin-treasury van $ 1 miljard met SOLV om institutionele rendementen en RWA-innovatie te stimuleren

HANGZHOU, China, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" of het "Bedrijf"), heeft vandaag haar SOLV Foundation partnerschap — een toonaangevend Bitcoin financieel platform dat meer dan $2,8 miljard aan TVL (total value locled) beheert, — gedetailleerd toegelicht, waarbij tot $1 miljard van har $1B digitale activa plan wordt toegewezen aan Bitcoin staking, opbrengstproducten. Dit breidt Jiuzi's Bitcoin-framework uit en creëert een compliant DeFi+gateway voor wereldwijde instellingen. waarmee het bedrijf zich positioneert als een compliant, schaalbare gateway voor wereldwijde instellingen die gedecentraliseerde financiering betreden.

Jiuzi zal tot 10.000 Bitcoin in SolvBTC.BNB inzetten, SOLV 's vlaggenschip rendementdragende kluis en de grootste Bitcoin-activa op BNB Chain. Alle activa zijn beveiligd onder institutionele risicocontroles, realtime proof-of-reserves geauditeerd via Chainlink, en geïntegreerd met top DeFi-protocollen waaronder Venus, Lista en Pendle.

Jiuzi koos voor SolvBTC.BNB vanwege de ongeëvenaarde schaal, de dominantie van het ecosysteem en de afstemming op wereldwijde regelgevingsnormen. Met duurzame on-chain prestaties en een robuuste beveiligingsarchitectuur, staat het als het belangrijkste vehikel voor institutioneel kapitaal op zoek naar rendementdragende blootstelling aan Bitcoin zonder bewaarnemingsrisico of wrijving tussenin.

Mr. Li Tao, CEO van Jiuzi Holdings, Inc., verklaarde: "Wij geloven dat dit partnerschap een krachtige versneller is voor het bereiken van onze visie om het belangrijkste platform te worden voor wereldwijde instellingen om toegang te krijgen tot Bitcoin en een duidelijk pad zal openen naar enorme waardecreatie voor ons bedrijf en onze aandeelhouders."

Ryan Chow, CEO van SOLV Foundation, voegt hieraan toe: "Onze kracht ligt in het beheren van grootschalige Bitcoin-activa. Dit partnerschap stelt ons in staat om dit vermogen te 'vertalen' in een taal die de traditionele financiële wereld kan vertrouwen. Samen bouwen we aan een brug van vertrouwen die de toekomstige stroom van institutioneel kapitaal veilig kan dragen."

De alliantie verenigt een SEC-gereguleerd NASDAQ-bedrijf met een toonaangevende on-chain asset manager, die een compliant blauwdruk creëert voor institutionele Bitcoin-adoptie die een brug slaat tussen Trad Fi en DeFi.

Over Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) is een in China gevestigd bedrijf dat zich richt op duurzame energie en financiële innovatie. Door gebruik te maken van haar gereguleerde ondernemingskader, breidt Jiuzi uit naar digitale activafinanciering om conforme gateways te bieden voor institutionele beleggers die blootstelling zoeken aan op blockchain gebaseerde producten.

Over SOLV Foundation

Solv Protocol is de besturingslaag voor Bitcoin, die de $1T Bitcoin Finance-economie aandrijft door middel van leningen, liquid staking en zeer efficiënte opbrengstproductenn waardoor Bitcoin verandert van een passieve waardeopslag in een productief en wereldwijd toegankelijk financieel actief.