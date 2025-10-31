Jiuzi Holdings Luncurkan "Bitcoin Treasury" Senilai $1 Miliar bersama SOLV untuk Meningkatkan Imbal Hasil Investasi bagi Investor Institusi dan Inovasi RWA

HANGZHOU, Tiongkok, 31 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN) ("Jiuzi" atau "Perusahaan"), hari ini mengumumkan kemitraan dengan SOLV Foundation , platform jasa keuangan Bitcoin terkemuka yang mengelola total value locked (TVL) lebih dari USD 2,8 miliar. Melalui kerja sama ini, Jiuzi akan mengalokasikan hingga USD 1 miliar dari rencana kepemilikan aset digitalnya untuk produk staking dan yield Bitcoin. Dengan demikian, Jiuzi siap melayani institusi global melalui akses resmi dan skalanya mudah diperluas.

Jiuzi akan menempatkan hingga 10.000 Bitcoin pada SolvBTC.BNB, produk unggulan SOLV yang mendatangkan imbal hasil dan menjadi aset Bitcoin terbesardi BNB Chain. Seluruh aset dikelola dengan sistem pengendalian risiko institusional, sedangkan real-time proof-of-reserves diaudit melalui Chainlink, terintegrasi dengan protokol DeFi terkemuka seperti Venus, Lista, dan Pendle.

Jiuzi bermitra dengan SolvBTC.BNB, sebab platform ini memiliki skala besar, dominasi ekosistem, serta mematuhi standar regulasi global. Dengan performa on-chain yang stabil dan arsitektur sistem keamanan yang kuat, produk ini segera menjadi pilihan utama bagi investor institusi yang ingin mendapatkan imbal hasil dari Bitcoin tanpa risiko kustodian maupun hambatan perantara.

Li Tao, CEO, Jiuzi Holdings, Inc., berkata, "Kemitraan ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi kami sebagai platform utama bagi institusi global yang ingin mengakses Bitcoin sekaligus membuka peluang peningkatan valuasi bisnis bagi perusahaan kami dan para pemegang saham."

Ryan Chow, CEO, SOLV Foundation, menambahkan, "Keunggulan kami terletak pada kemampuan mengelola aset Bitcoin dalam skala besar. Melalui kemitraan ini, kami menerjemahkan kemampuan tersebut ke dalam format yang dapat dipercaya dunia keuangan konvensional. Dengan berkolaborasi, kami membangun jembatan kepercayaan yang kokoh untuk penyaluran arus modal institusional secara aman."

Kemitraan ini menyatukan perusahaan yang tercatat di NASDAQ dan diawasi SEC dengan pengelola aset on-chain terkemuka sehingga menciptakan kerangka kepatuhan regulasi yang baru untuk pemanfaatan Bitcoin oleh investor institusi—menjembatani dunia keuangan konvensional (TradFi) dan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Tentang Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. adalah perusahaan asal Tiongkok yang bergerak dalam bidang energi berkelanjutan dan inovasi keuangan. Dengan izin usaha resmi, Jiuzi berekspansi ke sektor aset digital untuk menyediakan akses untuk investor institusi yang ingin memanfaatkan berbagai produk berbasiskan blockchain.

Tentang SOLV Foundation

Solv Protocol adalah Operating Layer untuk Bitcoin yang mendukung ekonomi berbasiskan Bitcoin senilai USD 1 triliun melalui layanan pinjaman, liquid staking, dan produk imbal hasil dengan kinerja efisien. Platform ini mentransformasi fungsi Bitcoin dari sekadar instrumen yang menyimpan valuasi secara pasif menjadi aset keuangan produktif yang dapat diakses secara global.

