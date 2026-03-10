Jo Malone London、イングリッシュ ペアーのグローバル・ブランドアンバサダーにGeorgia May JaggerとLizzy Jaggerを起用

ロンドン, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 英国発フレグランス＆ライフスタイルブランドのJo Malone Londonは、英国人モデルのGeorgia May JaggerとLizzy Jaggerを起用し、「イングリッシュ ペアー & フリージア」と「イングリッシュ ペアー & スイート ピー」の魅力を発信します。ロックンロールをルーツに持つGeorgia May JaggerとLizzy Jaggerは、それぞれにユニークなスタイルと個性を備えており、その魅力は香りの選択にも表れています。いずれも理想のペアーを異なる角度から表現した香りで、Jo Malone Londonを象徴する素材である洋梨を共通の核に据えています。

Georgia May 

Georgia May Jaggerは若くしてモデル活動を開始し、世界的なビューティーおよびファッションブランドのさまざまなキャンペーンに出演してきました。2023年には、自身のスキンケアブランドのMAY Botanicalsを立ち上げました。ヘアカラーブランドのBleach Londonの共同経営者でもあり、またBritish Beauty Councilのウェルビーイング・アンバサダーも務めています。

Lizzy Jagger

Lizzy Jaggerは1998年に初めてランウェイに登場して以来モデルとして活躍を続け、ファッションウィークで数多くのデザイナーの作品を着用するとともに、世界的ブランドのキャンペーンにも出演しています。女性の権利を擁護する活動家でもあり、Kamala Lopezと共に受賞歴のあるドキュメンタリー「Equal Means Equal」に取り組み、Women's Equality Day（男女平等の日）をWomen's Equality Week（男女平等の週）へと発展させるために尽力しました。

キャンペーンについて

陽光が降り注ぐ果樹園の空気感をお楽しみください。ふたつの香り、ひとつの絆。すべてのボトルに英国産ペアーが入っています。

イングリッシュ ペアー & フリージア：カルト的人気を誇る定番の香り

黄金の陽光に包まれた果樹園。芳醇な洋梨の赤褐色の曲線を、あたたかな光がやさしく照らします。熟したばかりの果実の官能的なみずみずしさをエレガントな白いフリージアが包み込み、バラが華やぎを添え、パチョリが奥行きをもたらします。

トップ：ウィリアムズペアー

ハート：フリージア

ベース：パチョリ

「クラシックでエレガントだから好きなんです。毎日でも手に取りたくなるし、どこへでも身にまとえると感じます。本当に時代を超越している製品です」—Georgia May Jagger

イングリッシュ ペアー & スイート ピー：新たな定番の香り

陽だまりにあたためられた果樹園が息を吹き返し、若草色のペアーが枝々に実っていきます。やわらかな香りをまとったパステルカラーのスイートピーが、みずみずしい果実を包み込み、パウダリーなホワイトムスクの余韻に寄り添います。

トップ：ウィリアムズペア

ハート：スイート ピー

ベース：ホワイトムスク

「イングリッシュ ペアー & スイート ピーをまとうと、思わず笑みがこぼれます。遊び心があって繊細で、一瞬にして私の一日を明るくしてくれます」—Lizzy Jagger

Jo Malone Londonについて：1994年以来、Jo Malone Londonは、研ぎ澄まされたシンプルさとエレガンスを備えた香りのパレットを創り出し、あらゆる感覚を満たす世界を丁寧に築いてきました。1999年にThe Estée Lauder Companies Inc.により買収され、現在では、意外性のあるフレグランスと英国らしい個性で国際的に知られています。これらの新製品は、2026年3月より、フルコレクションとあわせてオンラインおよび店頭でご覧いただけます。Jo Malone LondonをTikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn、Pinterestでフォロー：@JoMaloneLondon #EnglishPear

