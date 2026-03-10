Jo Malone London presenta a Georgia May y Lizzy Jagger como embajadoras globales de la marca English Pear

LONDRES, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La casa británica de fragancias y estilo de vida celebra la English Pear & Freesia y English Pear & Sweet Pea con las modelos británicas Georgia May y Lizzy Jagger. Con raíces en el rock and roll, Georgia May y Lizzy tienen estilos y personalidades únicos, reflejados en su singular selección de aromas. English Pear & Freesia y English Pear & Sweet Pea ofrecen dos versiones de la pera perfecta, ambas con este ingrediente atemporal y por excelencia de Jo Malone London.

Georgia May

Georgia May comenzó a su carrera como modelo a temprana edad, apareciendo en campañas para diversas marcas internacionales de belleza y moda. En 2023, lanzó su propia marca de cuidado de la piel, MAY Botanicals. Es copropietaria de la marca de tintes para el cabello Bleach London y es Embajadora de Bienestar del British Beauty Council.

Lizzy Jagger

Lizzy desfiló por primera vez en 1998 y ha modelado desde entonces, representando a numerosos diseñadores en las semanas de la moda y apareciendo en campañas para marcas globales. Es una defensora de los derechos de las mujeres y colaboró con Kamala Lopez en el galardonado documental "Igualdad es Igualdad", impulsando la conversión del Día de la Igualdad de la Mujer en la Semana de la Igualdad de la Mujer.

La campaña

Experimente la huerta soleada. Aromas hermanos, un vínculo y una pera inglesa en cada botella.

English Pear & Freesia: un clásico de culto

Huertos bañados por un sol radiante, que entibia las curvas rojizas de las deliciosas peras. La sensual frescura de la fruta en su punto justo de maduración, envuelta en elegantes fresias blancas, realzada con rosa y con raíces de pachulí.

Salida: Pera Williams

Corazón: Freesia

Fondo: Pachulí

"Me encanta porque es clásico y elegante. Siento que puedo usarlo a diario y en cualquier lugar. Es realmente atemporal". — Georgia May Jagger

English Pear & Sweet Pea: un nuevo clásico

Los huertos, bañados por el sol, cobran vida con la tentadora floración de las peras verdes que inundan las ramas. Las deliciosas frutas, envueltas en guisantes de olor pastel con un suave aroma, se asientan sobre una base de almizcle blanco y polvoriento.

Salida: Pera Williams

Corazón: Guisante de olor

Fondo: Almizcle blanco

"No puedo evitar sonreír cuando uso English Pear & Sweet Pea. Es alegre, sutil y me alegra el día al instante". — Lizzy Jagger

Acerca de Jo Malone London: Desde 1994, Jo Malone London ha creado una paleta de aromas exquisitamente sencillos y elegantes, creando un mundo que deleita todos los sentidos. Adquirida por The Estée Lauder Companies Inc. en el año 1999, en la actualidad la marca es internacionalmente conocida por sus fragancias inesperadas y su marcado carácter británico. Descubre estos nuevos productos junto con la colección completa a partir de marzo de 2026, online y en tienda.

