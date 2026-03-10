Jo Malone London präsentiert Georgia May und Lizzy Jagger als globale Markenbotschafterinnen für English Pear

LONDON, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Das britische Parfüm- und Lifestyle-Haus präsentiert English Pear & Freesia und English Pear & Sweet Pea mit den britischen Models Georgia May und Lizzy Jagger. Georgia May und Lizzy, die ihre Wurzeln im Rock ‚n' Roll haben, verfügen über einzigartige individuelle Stile und Persönlichkeiten, die sich in ihrer einzigartigen Auswahl an Düften widerspiegeln. English Pear & Freesia und English Pear & Sweet Pea bieten zwei Interpretationen der perfekten Birne, die beide diese zeitlose, für Jo Malone London typische Zutat enthalten.

Georgia May

The British fragrance and lifestyle house celebrates English Pear & Freesia and English Pear & Sweet Pea with British models Georgia May and Lizzy Jagger.

Jagger Georgia May begann bereits in jungen Jahren mit dem Modeln und war in Kampagnen für verschiedene internationale Beauty- und Modemarken zu sehen. Im Jahr 2023 brachte sie ihre eigene Hautpflegemarke MAY Botanicals auf den Markt. Sie ist Mitinhaberin der Haarfärbemarke Bleach London und Wellness-Botschafterin des British Beauty Council.

Lizzy Jagger

Lizzy trat erstmals 1998 auf den Laufsteg und ist seitdem als Model tätig. Sie repräsentiert zahlreiche Designer auf Modewochen und ist in Kampagnen für globale Marken zu sehen. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und arbeitete gemeinsam mit Kamala Lopez an dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Equal Means Equal", um den „Women's Equality Day" zu einer „Women's Equality Week" auszubauen.

Die Kampagne

Erleben Sie den sonnenbeschienenen Obstgarten. Schwester-Düfte, eine Verbindung und eine englische Birne in jeder Flasche.

English Pear & Freesia: ein Kultklassiker

Obstgärten, die in goldenem Sonnenschein getaucht sind und die rötlichen Rundungen der saftigen Birnen erwärmen. Die sinnliche Frische der gerade reifen Frucht, umhüllt von eleganten weißen Freesien, unterstrichen von Rosen und verankert in Patschuli.

Oben: Williamsbirne

Herz: Freesie

Basis: Patchouli

„Ich schätze es, weil es klassisch und elegant ist. Ich habe das Gefühl, dass ich es jeden Tag tragen und zu jedem Anlass anziehen kann. Es ist wirklich zeitlos." – Georgia May Jagger

English Pear & Sweet Pea: ein neuer Klassiker

Von der Sonne erwärmte Obstgärten erwachen zum Leben, während verlockende grüne Birnen die Äste füllen. Die üppigen Früchte sind umhüllt von zart duftenden Pastell-Wicken und ruhen auf einer Basis aus pudrigem weißem Moschus.

Oben: Williamsbirne

Herz: Wicke

Basis: Weißer Moschus

„Ich muss einfach lächeln, wenn ich English Pear & Sweet Pea trage. Es ist verspielt, subtil und verbessert sofort meine Stimmung." – Lizzy Jagger

Informationen zu Jo Malone London: Seit 1994 kreiert Jo Malone London eine Palette exquisit einfacher, eleganter Düfte und gestaltet eine Welt, in der alle Sinne verwöhnt werden. Die Marke wurde 1999 von The Estée Lauder Companies Inc. übernommen und ist heute international für ihre außergewöhnlichen Düfte und ihren unverwechselbaren britischen Charakter bekannt. Entdecken Sie diese neuen Produkte zusammen mit der gesamten Kollektion ab März 2026 online und in den Geschäften. Bitte folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest @JoMaloneLondon #EnglishPear

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923538/Jo_Malone_London.jpg