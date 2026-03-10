Jo Malone London présente Georgia May et Lizzy Jagger en tant qu'ambassadrices mondiales d'English Pear

LONDRES, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- La maison britannique de parfums et de lifestyle célèbre English Pear & Freesia et English Pear & Sweet Pea avec les mannequins britanniques Georgia May et Lizzy Jagger. Venues du monde du rock and roll, Georgia May et Lizzy ont des styles et des personnalités uniques, qui se reflètent dans leur choix de parfums. English Pear & Freesia et English Pear & Sweet Pea offrent deux interprétations de la poire parfaite, toutes deux mettant en valeur cet ingrédient intemporel et quintessentiel de Jo Malone London.

Georgia May

Jagger Georgia May a commencé à poser dès son plus jeune âge et a participé à des campagnes pour diverses marques mondiales de beauté et de mode. Elle a lancé sa propre marque de soins MAY Botanicals en 2023. Elle est copropriétaire de la marque de colorants capillaires Bleach London et ambassadrice du bien-être pour le British Beauty Council.

Lizzy Jagger

Lizzy est apparue pour la première fois sur un podium en 1998 et n'a jamais cessé d'être mannequin, représentant de nombreux créateurs lors des semaines de la mode et apparaissant dans des campagnes pour des marques internationales. Elle défend les droits des femmes et a travaillé avec Kamala Lopez sur le documentaire primé Equal Means Equal, qui fait pression pour que la Journée de l'égalité des femmes devienne la Semaine de l'égalité des femmes.

La campagne

Découvrez le verger ensoleillé. Des senteurs complices, un lien et une poire anglaise dans chaque bouteille.

English Pear & Freesia : un classique culte

Des vergers baignés d'un soleil doré, réchauffant les courbes roussâtres de poires succulentes. La fraîcheur sensuelle du fruit à peine mûr enveloppée d'élégants freesias blancs, rehaussée de rose et enracinée dans le patchouli.

Note de tête : poire Williams

Note de cœur : freesia

Note de fond : patchouli

« Je l'aime parce qu'il est classique et élégant. J'ai l'impression que je peux le prendre tous les jours et le porter n'importe où. C'est un parfum vraiment intemporel » - Georgia May Jagger

English Pear & Sweet Pea : un nouveau classique

Les vergers chauffés par le soleil s'animent alors que les jeunes poires vertes alourdissent les branches. Les fruits succulents sont enveloppés de pois de senteur pastel, nichés sur une base de musc blanc poudré.

Note de tête : poire Williams

Note de cœur : pois de senteur

Note de fond : musc blanc

« Je ne peux m'empêcher de sourire lorsque je porte English Pear & Sweet Pea. C'est un parfum enjoué, subtil et qui embellit instantanément ma journée » - Lizzy Jagger

À propos de Jo Malone London : Depuis 1994, Jo Malone London a créé une palette de parfums d'une simplicité et d'une élégance exquises et a créé un monde où tous les sens sont comblés. Acquise par The Estée Lauder Companies Inc. en 1999, la marque est aujourd'hui internationalement reconnue pour ses parfums inattendus et son caractère typiquement britannique. Découvrez ces nouveaux produits ainsi que la collection complète dès mars 2026, en ligne et en magasin. Suivez Jo Malone London sur TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Pinterest @JoMaloneLondon #EnglishPear

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2923538/Jo_Malone_London.jpg