Jo Malone London presenta a Georgia May y a Lizzy Jagger como embajadoras mundiales de la marca para English Pear

LONDRES, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La casa británica de fragancias y estilo de vida celebra las fragancias English Pear & Freesia y English Pear & Sweet Pea junto con las modelos británicas Georgia May y Lizzy Jagger. Profundamente arraigadas en la cultura del rock and roll, Georgia May y Lizzy poseen estilos y personalidades únicas e individuales, lo que se refleja en su particular elección de fragancias. English Pear & Freesia y English Pear & Sweet Pea ofrecen dos versiones de la pera perfecta; ambas incorporan este ingrediente atemporal y esencial de Jo Malone London.

Georgia May

The British fragrance and lifestyle house celebrates English Pear & Freesia and English Pear & Sweet Pea with British models Georgia May and Lizzy Jagger.

Jagger Georgia May inició su carrera en el modelaje a temprana edad y ha participado en campañas para diversas marcas mundiales de belleza y moda. En 2023, lanzó su propia marca de cuidado de la piel, MAY Botanicals. Ella es copropietaria de la marca de tintes para el cabello Bleach London y se desempeña como embajadora de bienestar para el British Beauty Council.

Lizzy Jagger

Lizzy debutó en las pasarelas en 1998 y modela desde entonces; ella ha desfilado para numerosos diseñadores en semanas de la moda y participado en campañas de marcas mundiales. Por otra parte, es una defensora de los derechos de las mujeres y trabajó en el galardonado documental Equal Means Equal junto a Kamala López, mediante el cual influyó en que el Día de la Igualdad de la Mujer se convierta en la Semana de la Igualdad de la Mujer.

La campaña

Descubra un huerto iluminado por el sol. Fragancias hermanas, un solo vínculo y una pera inglesa en cada frasco.

English Pear & Freesia: un clásico de culto

Huertos bañados por la luz dorada del sol que calienta las curvas rojizas de peras suculentas. La frescura sensual de la fruta madura, envuelta en elegantes fresias blancas, se ve realzada por notas de rosa y la fragancia base del pachulí.

Nota de salida: pera Williams

Nota de corazón: fresia

Nota de fondo: pachuli

"Me encanta porque es clásica y elegante. Siento que puedo usarla cada día y en cualquier lugar. Es realmente atemporal", señaló Georgia May Jagger

English Pear & Sweet Pea: un clásico novedoso

Los huertos bañados por el sol cobran vida mientras las ramas se pueblan de tentadoras peras verdes. Las suculentas frutas se visten con la fragancia envolvente y suave de arvejillas en tonos pastel que descansan sobre una base de almizcle blanco atalcado.

Nota de salida: pera Williams

Nota de corazón: arvejilla

Nota de fondo: almizcle blanco

"Cuando uso English Pear & Sweet Pea, no puedo evitar sonreír. Es alegre, sutil y mejora mi día al instante", comentó Lizzy Jagger

Acerca de Jo Malone London: Desde 1994, Jo Malone London ha creado una variedad de fragancias exquisitamente sencillas y elegantes que dan forma a un universo que complace todos los sentidos. La marca, adquirida por The Estée Lauder Companies Inc. en 1999, actualmente es conocida en todo el mundo por sus fragancias sorprendentes y su carácter distintivamente británico. Descubra estos nuevos productos junto con la colección completa a partir de marzo de 2026, tanto en línea como en tiendas. Siga a Jo Malone London en TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn y Pinterest @JoMaloneLondon #JustBecause

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923538/Jo_Malone_London.jpg

FUENTE Jo Malone London