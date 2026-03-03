Jo Malone London 邀請 Georgia May 及 Lizzy Jagger 擔任全球品牌大使，推廣英國梨香氛

倫敦2026年3月4日 /美通社/ -- 英國香氛生活時尚品牌 Jo Malone London，誠邀 Georgia May 及 Lizzy Jagger 兩位英國模特兒，攜手歌頌英國梨與小蒼蘭及英國梨與甜豌豆花的迷人香氣。 Georgia May 及 Lizzy 出身搖滾世家，兩人風格及個性同樣獨一無二，對香氛的喜好亦各有不同。 英國梨與小蒼蘭及英國梨與甜豌豆花，以兩種截然不同的方式，完美演繹 Jo Malone London 這款經典不敗的英國梨香調。

Georgia May

Jagger Georgia May 自幼便投身模特兒事業，曾為多個國際美容及時尚品牌演繹宣傳活動。 她在 2023 年創立了個人護膚品牌 MAY Botanicals。 她共同創辦染髮品牌 Bleach London，同時出任 British Beauty Council 健康大使。

Lizzy Jagger

Lizzy 自 1998 年首次踏上時裝天橋後，模特兒事業從未間斷，曾於時裝週為多位設計師演繹設計，並參與多個國際品牌的宣傳活動。 她積極倡導女性權益，曾與 Kamala Lopez 攜手製作獲獎紀錄片《Equal Means Equal》，致力推動將婦女平等日延長為婦女平等週。

宣傳活動

走進陽光滿載的果園，感受盎然生機。 同源而生的姊妹香氣，以英國梨為核心，訴說一段不解之緣。

英國梨與小蒼蘭：經典傳奇

果園沉浸於耀目金色陽光之中，映照飽滿梨上那抹赤褐暖意。 成熟果實的感性清新氣息，包裹著雅緻的白色小蒼蘭花香，再以玫瑰芬芳點綴，最後融入廣藿香基調。

前調：威廉斯梨

中調：小蒼蘭

尾調：廣藿香

「此香氛經典高雅，因此深得我心。 這恍如我每日的隨身之物，無論身處何地都適合使用。 實在是歷久彌新，跨越時代界限。」—Georgia May Jagger

英國梨與甜豌豆花：嶄新經典

陽光照耀下果園煥發生機，誘人青梨掛滿枝頭。 鮮美多汁的果實，包裹於淡雅柔和的甜豌豆花芳香，安躺於粉緻白麝香的懷抱之中。

前調：威廉斯梨

中調：甜豌豆花

尾調：白麝香

「每當使用英國梨及甜豌豆花香氛時，我都會不自覺地漾起笑意。 活潑靈動，溫柔細膩，瞬間點亮我的日子。」—Lizzy Jagger

關於 Jo Malone London：自 1994 年起，Jo Malone London 便以一系列精巧簡約的優雅香氛，編織出讓感官盡情沉醉的馥香世界。 品牌於 1999 年被 The Estée Lauder Companies Inc. 收購，至今以驚喜香氛和獨特英倫個性而揚名於世。 2026 年 3 月起，歡迎於網上及專門店選購全新產品及全線系列。

