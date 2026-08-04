Jo Malone London lança Sea Salt & Bergamot, o 'aroma de uma nova aventura'

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Jo Malone London

04 ago, 2026, 09:00 GMT

LONDRES, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mergulhe nas ondas revigorantes do Mar Céltico. Imersa nas águas bravias, cada onda carrega uma mineralidade revigorante. A explosão de bergamota e o acorde de madeira à deriva ancoram esta fragrância fresca e salgada do mar. Vivencie a beleza indomável do litoral britânico.

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Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video
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Apresentamos Sea Salt & Bergamot, a nova colônia fresca e amadeirada da Jo Malone London. Na mesma linha de Wood Sage & Sea Salt, esta fragrância amplia a seleção da marca de aromas frescos com toque de sal marinho, inspirados no litoral britânico. Enquanto Wood Sage & Sea Salt se situa na costa varrida pelo vento, Sea Salt & Bergamot está imerso nas águas selvagens. Os clientes são convidados a descobrir a nova e estimulante colônia e a explorar a seleção disponível nas lojas físicas e online.

Perfumista: Mathilde Bijaoui
Topo: Bergamota
Coração: Sal marinho
Base: Madeira à deriva

A colônia Sea Salt & Bergamot estará disponível online em jomalone.co.uk e nas lojas Jo Malone London a partir de agosto de 2026. Siga Jo Malone London no TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn e Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

FONTE Jo Malone London

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