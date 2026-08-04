Jo Malone London lanza Sea Salt & Bergamot, el 'aroma de una nueva aventura'

LONDRES, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sumérjase en las estimulantes olas del Mar Céltico. Inmerso en sus aguas bravas, cada ola desprende una fresca mineralidad. Un toque de bergamota y un acorde de madera a la deriva dan solidez a esta fragancia fresca y salina. Experimente la belleza indómita de la costa británica.

Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video Speed Speed

Presentamos Sea Salt & Bergamot, la nueva colonia fresca y amaderada de Jo Malone London. Al igual que Wood Sage & Sea Salt, se suma a la selección de fragancias frescas con aroma a sal marina de la marca, inspiradas en la costa británica. Mientras que Wood Sage & Sea Salt evoca la costa azotada por el viento, Sea Salt & Bergamot se sumerge en las aguas bravas. Invitamos a nuestros clientes a descubrir esta estimulante nueva colonia y a explorar la colección en tienda y en línea.

Perfumista: Mathilde Bijaoui

Notas de salida: Bergamota

Notas de corazón: Sal marina

Notas de fondo: Madera flotante

Sea Salt & Bergamot Cologne estará disponible online jomalone.co.uk y en las tiendas Jo Malone London a partir de agosto de 2026. Siga a Jo Malone London en TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn y Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain