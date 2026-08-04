Jo Malone London lanza «Sea Salt & Bergamot», la «fragancia de una nueva aventura»

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Jo Malone London

04 ago, 2026, 09:00 GMT

LONDRES, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sumérgete en las emocionantes olas del mar Céltico. Inmerso en las aguas salvajes, cada ola aporta una fresca mineralidad. Junto con un toque de bergamota, el acorde de madera flotante da cuerpo a esta fragancia con frescura de sal marina. Descubre la belleza salvaje de la costa británica.

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Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video
Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video

Te presentamos «Sea Salt & Bergamot», la nueva colonia fresca y amaderada de Jo Malone London. Al igual que «Wood Sage & Sea Salt», forma parte de la selección de aromas frescos con notas de sal marina de la marca, inspirados en la costa británica. Mientras que «Wood Sage & Sea Salt» se sitúa en la costa azotada por el viento, «Sea Salt & Bergamot» se sumerge en las aguas salvajes. Invitamos a los clientes a descubrir la nueva y estimulante colonia y a explorar la selección tanto en tienda como en línea.

Perfumista: Mathilde Bijaoui
Notas de salida: Bergamota
Notas de corazón: Sal marina
Notas de fondo: Madera marina

La colonia «Sea Salt & Bergamot» estará disponible en línea en jomalone.co.uk y en las tiendas de Jo Malone London a partir de agosto de 2026. Sigue a Jo Malone London en TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn y Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

FUENTE Jo Malone London

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