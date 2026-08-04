Jo Malone London Melancarkan Sea Salt & Bergamot, 'aroma pengembaraan baharu'
News provided byJo Malone London
04 Aug, 2026, 17:00 CST
LONDON, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Terjun ke dalam ombak yang menggembirakan di Laut Celtic. Tenggelam di perairan liar, setiap ombak membawa mineral yang segar. Bersama-sama dengan serombong bergamot, pokok kayu hanyir melabuhkan aroma segar garam laut ini. Alami keindahan pantai British yang liar.
Memperkenalkan Sea Salt & Bergamot, cologne segar dan berkayu baharu oleh Jo Malone London. Dalam bot yang sama dengan Wood Sage & Sea Salt, ia dibina berdasarkan pilihan aroma segar garam laut jenama yang diilhamkan oleh pantai British. Walaupun Sage Kayu & Garam Laut terletak di pantai berangin, Garam Laut & Bergamot tenggelam dalam perairan liar. Pelanggan dijemput untuk menemui cologne baharu yang merangsang dan meneroka suntingan di kedai dan dalam talian.
Perfumer: Mathilde Bijaoui
Nota atasan: Bergamot
Nota pertengahan: Garam Laut
Nota asas: Driftwood
Sea Salt & Bergamot Cologne akan tersedia dalam talian di jomalone.co.uk dan di kedai Jo Malone London mulai Ogos 2026. Ikuti Jo Malone London di TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn dan Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain
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