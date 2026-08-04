Jo Malone London lance « Sea Salt & Bergamot », le « parfum d'une nouvelle aventure »

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Jo Malone London

Aug 04, 2026, 05:00 ET

LONDRES, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Plongez dans les vagues exaltantes de la mer Celtique. Plongé dans ces eaux sauvages, chaque vague apporte une minéralité rafraîchissante. Associé à une note éclatante de bergamote, l'accord de bois flotté vient ancrer ce parfum aux notes fraîches de sel marin. Découvrez la beauté sauvage de la côte britannique.

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Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video
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Découvrez « Sea Salt & Bergamot », la nouvelle eau de Cologne aux notes fraîches et boisées signée Jo Malone London. Tout comme « Wood Sage & Sea Salt », ce parfum s'inscrit dans la gamme de parfums aux notes fraîches de sel marin de la marque, inspirés par la côte britannique. Alors que « Wood Sage & Sea Salt » se déroule sur un rivage balayé par le vent, « Sea Salt & Bergamot » nous plonge au cœur des eaux tumultueuses. Nous invitons nos clients à découvrir cette nouvelle eau de Cologne captivante et à explorer la sélection en magasin et en ligne.

Parfumeur : Mathilde Bijaoui
En haut : de bergamote
Notes de cœur : Sel marin
Base: Bois flotté

L'eau de Cologne « Sea Salt & Bergamot » sera disponible en ligne sur , jomalone.co.uk et , ainsi que dans les boutiques Jo Malone London à partir d'août 2026. Suivez Jo Malone London sur TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Pinterest : @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

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