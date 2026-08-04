Jo Malone London lance « Sea Salt & Bergamot », le « parfum d'une nouvelle aventure »

LONDRES, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Plongez dans les vagues exaltantes de la mer Celtique. Plongé dans ces eaux sauvages, chaque vague apporte une minéralité rafraîchissante. Associé à une note éclatante de bergamote, l'accord de bois flotté vient ancrer ce parfum aux notes fraîches de sel marin. Découvrez la beauté sauvage de la côte britannique.

Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video Speed Speed

Découvrez « Sea Salt & Bergamot », la nouvelle eau de Cologne aux notes fraîches et boisées signée Jo Malone London. Tout comme « Wood Sage & Sea Salt », ce parfum s'inscrit dans la gamme de parfums aux notes fraîches de sel marin de la marque, inspirés par la côte britannique. Alors que « Wood Sage & Sea Salt » se déroule sur un rivage balayé par le vent, « Sea Salt & Bergamot » nous plonge au cœur des eaux tumultueuses. Nous invitons nos clients à découvrir cette nouvelle eau de Cologne captivante et à explorer la sélection en magasin et en ligne.

Parfumeur : Mathilde Bijaoui

En haut : de bergamote

Notes de cœur : Sel marin

Base: Bois flotté

L'eau de Cologne « Sea Salt & Bergamot » sera disponible en ligne sur , jomalone.co.uk et , ainsi que dans les boutiques Jo Malone London à partir d'août 2026. Suivez Jo Malone London sur TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Pinterest : @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain