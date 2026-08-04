Jo Malone London bringt „Sea Salt & Bergamot" auf den Markt - den „Duft eines neuen Abenteuers"

News provided by

Jo Malone London

Aug 04, 2026, 05:00 ET

LONDON, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Tauchen Sie ein in die aufregenden Wellen der Keltischen See. Eingebettet in die wilden Gewässer trägt jede Welle eine frische Mineralität in sich. Neben einem Hauch von Bergamotte verleiht ein Akkord aus Treibholz diesem nach Meersalz duftenden Parfüm seine Grundnote. Erleben Sie die unberührte Schönheit der britischen Küste.

Continue Reading
Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video
Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video

Wir präsentieren „Sea Salt & Bergamot", das neue, frische und holzige Eau de Cologne von Jo Malone London. Genau wie „Wood Sage & Sea Salt" reiht sich dieser Duft in die Auswahl der Marke an von der britischen Küste inspirierten, nach Meersalz duftenden Düften ein. Während „Wood Sage & Sea Salt" an der windgepeitschten Küste spielt, taucht „Sea Salt & Bergamot" in die wilden Gewässer ein. Kunden sind herzlich eingeladen, das anregende neue Eau de Cologne zu entdecken und die Auswahl sowohl im Geschäft als auch online zu erkunden.

Parfümeur: Mathilde Bijaoui
Kopfnote: Bergamotte
Herznote: Meersalz
Basisnote: Treibholz

„Sea Salt & Bergamot Cologne" ist ab August 2026 online unter jomalone.co.uk und sowie in den Jo Malone London-Geschäften erhältlich. Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Jo Malone London lanza Sea Salt & Bergamot, el 'aroma de una nueva aventura'

Jo Malone London lanza Sea Salt & Bergamot, el 'aroma de una nueva aventura'

Sumérjase en las estimulantes olas del Mar Céltico. Inmerso en sus aguas bravas, cada ola desprende una fresca mineralidad. Un toque de bergamota y...
Jo Malone London Launches Sea Salt & Bergamot, the 'scent of a new adventure'

Jo Malone London Launches Sea Salt & Bergamot, the 'scent of a new adventure'

Plunge into the exhilarating surf of the Celtic Sea. Immersed in the wild waters, every wave carries a fresh minerality. Joining a burst of bergamot, ...
More Releases From This Source

Explore

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics