Jo Malone London bringt „Sea Salt & Bergamot" auf den Markt - den „Duft eines neuen Abenteuers"

LONDON, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Tauchen Sie ein in die aufregenden Wellen der Keltischen See. Eingebettet in die wilden Gewässer trägt jede Welle eine frische Mineralität in sich. Neben einem Hauch von Bergamotte verleiht ein Akkord aus Treibholz diesem nach Meersalz duftenden Parfüm seine Grundnote. Erleben Sie die unberührte Schönheit der britischen Küste.

Jo Malone London Sea Salt & Bergamot Hero Campaign Video Speed Speed

Wir präsentieren „Sea Salt & Bergamot", das neue, frische und holzige Eau de Cologne von Jo Malone London. Genau wie „Wood Sage & Sea Salt" reiht sich dieser Duft in die Auswahl der Marke an von der britischen Küste inspirierten, nach Meersalz duftenden Düften ein. Während „Wood Sage & Sea Salt" an der windgepeitschten Küste spielt, taucht „Sea Salt & Bergamot" in die wilden Gewässer ein. Kunden sind herzlich eingeladen, das anregende neue Eau de Cologne zu entdecken und die Auswahl sowohl im Geschäft als auch online zu erkunden.

Parfümeur: Mathilde Bijaoui

Kopfnote: Bergamotte

Herznote: Meersalz

Basisnote: Treibholz

„Sea Salt & Bergamot Cologne" ist ab August 2026 online unter jomalone.co.uk und sowie in den Jo Malone London-Geschäften erhältlich. Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest: @JoMaloneLondon #JoMaloneLondon #ScentsOfBritain