JOY GROUP conclui aquisição da marca italiana de cuidados dermatológicos capilares Foltène

XANGAI, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O principal grupo chinês de beleza multimarcas, JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), anunciou a conclusão da aquisição da Foltène, uma marca italiana de cuidados dermatológicos capilares.

Produtos da Foltène

Fundada em Milão em 1944 por pesquisadores farmacêuticos, a Foltène é reconhecida por sua herança científica e inovação pioneira. A marca desenvolveu dois complexos ativos proprietários, Tricosaccaride® e Tricalgoxyl®, que são clinicamente comprovados por promover cabelos mais espessos, volumosos e com aparência mais saudável. O portfólio principal de produtos da Foltène é voltado para o crescimento saudável e a reparação dos cabelos e da queratina, abrangendo uma ampla gama de categorias, incluindo ampolas antiqueda, shampoos antiqueda específicos para cada gênero, séruns para sobrancelhas e cílios, e essências reparadoras para unhas.

Respaldados por rigorosas pesquisas científicas e ensaios clínicos, os produtos da Foltène são reconhecidos por importantes instituições de pesquisa em todo mundo. Atualmente, a marca é comercializada em mais de 30 países, sendo confiável e apreciada por consumidores em todo o mundo.

Essa aquisição representa uma aquisição global completa dos negócios da marca Foltène, abrangendo seus ativos de marca, rede de distribuição global, sistema de cadeia de suprimentos e laboratório de pesquisa localizado na Itália.

Allan Liu, presidente e CEO do JOY GROUP, declarou: "À medida que cresce a conscientização sobre a saúde do couro cabeludo e dos cabelos, enxergamos enormes oportunidades de crescimento pela frente. Com sua sólida herança científica, tecnologias proprietárias de ponta e portfólio completo de produtos, a Foltène conquistou a confiança e o reconhecimento de consumidores em todo o mundo. Estamos verdadeiramente honrados em receber a Foltène na família JOY GROUP. Essa aquisição amplia nossa presença no setor de cuidados com os cabelos e o couro cabeludo, além de nos permitir levar soluções avançadas e respaldadas pela ciência a um número maior de consumidores."

Essa aquisição marca mais uma conquista na estratégia "multimarca, multicategoria e internacional" do JOY GROUP, concluindo um portfólio completo que abrange cosméticos coloridos, cuidados com os cabelos e o couro cabeludo, e cuidados dermatológicos com a pele. A incorporação da Foltène gerará fortes sinergias com as marcas já existentes do Grupo, promovendo o crescimento contínuo e a inovação do JOY GROUP no mercado global de beleza.

Sobre o JOY GROUP

JOY GROUP é uma empresa de beleza multimarca movida pela missão de "Criar um mundo de beleza que traga alegria para todos." Nosso portfólio inclui: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (negócios na China) e Foltène, abrangendo cosméticos coloridos, cuidados dermatológicos com a pele e cuidados com os cabelos e o couro cabeludo. Também operamos nosso próprio centro de P&D e unidade de fabricação de cosméticos, reunindo talentos de ponta em diversas disciplinas para construir uma cadeia de suprimentos integrada, ágil e responsiva de ponta a ponta.

Para saber mais sobre o JOY GROUP, acesse www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801478/20251016_135415.jpg

FONTE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.