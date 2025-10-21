JOY GROUP finalise l'acquisition de la marque italienne de soins capillaires dermatologiques Foltène

SHANGHAI, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), premier groupe chinois de produits de beauté multimarques, a annoncé la finalisation de l'acquisition de Foltène, une marque italienne de soins capillaires dermatologiques.

Products of Foltène

Fondée à Milan en 1944 par des chercheurs pharmaceutiques, Foltène est réputée pour son héritage scientifique et ses innovations d'avant-garde. La marque a mis au point deux complexes actifs exclusifs, Tricosaccaride® et Tricalgoxyl®, dont il est cliniquement prouvé qu'ils favorisent des cheveux plus épais, plus volumineux et d'apparence plus saine. Le portefeuille de produits de base de Foltène se concentre sur la croissance saine et la réparation des cheveux et de la kératine, couvrant un large éventail de catégories, notamment les ampoules anti-chute, les shampooings anti-chute spécifiques au sexe, les sérums pour les sourcils et les cils et les essences pour la revitalisation des ongles.

S'appuyant sur des recherches scientifiques et des essais cliniques rigoureux, les produits Foltène sont reconnus par les plus grands instituts de recherche du monde entier. Aujourd'hui, la marque est vendue dans plus de 30 pays et les consommateurs du monde entier lui font confiance et l'apprécient.

Cette acquisition représente un rachat total de l'activité de Foltène, couvrant les actifs de la marque, le réseau de distribution mondial, le système de chaîne d'approvisionnement et le laboratoire de recherche situé en Italie.

Allan Liu, président-directeur général de JOY GROUP, a déclaré : « La prise de conscience de la santé du cuir chevelu et des cheveux ne cesse d'augmenter, ce qui nous laisse entrevoir d'immenses possibilités de croissance. Grâce à son héritage scientifique solide, à ses technologies exclusives de pointe et à sa gamme complète de produits, Foltène a gagné la confiance et la reconnaissance des consommateurs du monde entier. Nous sommes très honorés d'accueillir Foltène dans la famille JOY GROUP. Cette acquisition renforce notre présence dans le secteur des soins des cheveux et du cuir chevelu et nous permet de proposer des solutions avancées, fondées sur la science, à un plus grand nombre de consommateurs. »

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie « multimarques, multicatégories et internationale » de JOY GROUP, en complétant un portefeuille complet qui couvre les cosmétiques de couleur, les soins des cheveux et du cuir chevelu et les soins dermatologiques pour la peau. L'arrivée de Foltène générera de fortes synergies avec les marques existantes du groupe, ce qui permettra à JOY GROUP de maintenir sa croissance et son innovation sur le marché mondial de la beauté.

À propos de JOY GROUP

JOY GROUP est une société de produits de beauté multimarques dont la mission est de « créer un monde de beauté qui apporte de la joie à chacun ». Notre portefeuille comprend JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (activité en Chine) et Foltène, couvrant les cosmétiques de couleur, les soins dermatologiques et les soins des cheveux et du cuir chevelu. Nous exploitons également notre propre centre de recherche et d'innovation et notre usine de fabrication de produits cosmétiques, réunissant les meilleurs talents de toutes les disciplines afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement intégrée, agile et réactive de bout en bout.

Pour apprendre davantage sur JOY GROUP, veuillez consulter www.joy-group.com

