JOY GROUP dokončila akvizici italské dermatologické značky vlasové kosmetiky Foltène

ŠANGHAJ, 21. října 2025 /PRNewswire/ -- Přední čínská kosmetická skupina sdružující několik značek JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) oznámila dokončení akvizice italské dermatologické značky vlasové kosmetiky Foltène.

Společnost Foltène byla založena v Miláně v roce 1944 farmaceutickými výzkumníky a je známá svým vědeckým dědictvím a průkopnickými inovacemi. Značka vyvinula dva vlastní aktivní komplexy, Tricosaccaride® a Tricalgoxyl®, které jsou klinicky prokázány jako prostředky podporující hustší, plnější a zdravěji vypadající vlasy. Jádro produktového portfolia Foltène se zaměřuje na zdravý růst a regeneraci vlasů a keratinu a pokrývá širokou škálu kategorií, včetně ampulí proti vypadávání vlasů, šamponů proti vypadávání vlasů jak pro muže, tak pro ženy, sér na obočí a řasy a esencí na regeneraci nehtů.

Produkty Foltène jsou podloženy přísným vědeckým výzkumem a klinickými studiemi a jsou uznávány předními výzkumnými institucemi po celém světě. Dnes se značka prodává ve více než 30 zemích a těší se důvěře a oblibě spotřebitelů po celém světě.

Tato akvizice představuje úplné globální převzetí značky Foltène, včetně jejích značkových aktiv, globální distribuční sítě, systému dodavatelského řetězce a výzkumné laboratoře v Itálii.

Allan Liu, předseda představenstva a generální ředitel JOY GROUP, uvedl: „Vzhledem k rostoucímu povědomí o zdraví vlasové pokožky a vlasů vidíme před sebou obrovské příležitosti k růstu. Díky svému solidnímu vědeckému dědictví, špičkovým vlastním technologiím a komplexnímu portfoliu produktů si společnost Foltène získala důvěru a uznání spotřebitelů po celém světě. Je nám velkou ctí přivítat společnost Foltène do rodiny JOY GROUP. Tato akvizice posiluje naši pozici v odvětví péče o vlasy a vlasovou pokožku a umožňuje nám přinášet pokročilá, vědecky podložená řešení většímu počtu spotřebitelů."

Tato akvizice představuje další milník ve strategii JOY GROUP „více značek, více kategorií, mezinárodní" a doplňuje komplexní portfolio, které zahrnuje dekorativní kosmetiku, péči o vlasy a vlasovou pokožku a dermatologickou péči o pleť. Přidání společnosti Foltène přinese silné synergie se stávajícími značkami skupiny a podpoří další růst a inovace JOY GROUP na globálním trhu s kosmetickými produkty.

O společnosti JOY GROUP

JOY GROUP je kosmetická společnost o několika značkách, jejímž posláním je „vytvářet svět krásy, který přináší radost všem". Naše portfolio zahrnuje značky JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (čínský trh) a Foltène, které pokrývají barevnou kosmetiku, dermatologickou péči o pleť a péči o vlasy a vlasovou pokožku. Provozujeme také vlastní výzkumné a vývojové centrum a výrobní závod kosmetiky, kde sdružujeme špičkové nadané pracovníky z různých oborů, abychom vytvořili integrovaný, činorodý a flexibilní ucelený dodavatelský řetězec.

Více informací o JOY GROUP najdete na www.joy-group.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2801389/20251016_135415.jpg

