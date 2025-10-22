JOY GROUP завершила приобретение итальянского бренда средств для дерматологического ухода за волосами Foltène

ШАНХАЙ, 22 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Ведущая китайская мультибрендовая косметическая группа JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) объявила о завершении приобретения итальянского бренда средств для дерматологического ухода за волосами Foltène.

Компания Foltène, основанная в Милане в 1944 году исследователями-фармацевтами, славится своим научным наследием и передовыми инновациями. Бренд разработал два патентованных активных комплекса, Tricosaccaride® и Tricalgoxyl®, которые по подтвержденным клиническим данным способствуют улучшению густоты, полноты и здорового вида волос. Основной портфель продуктов Foltène ориентирован на здоровый рост и восстановление волос и кератина, охватывая широкий спектр категорий, включая ампулы против выпадения волос, гендерно-специфические шампуни против выпадения волос, сыворотки для бровей и ресниц, а также эссенции для восстановления ногтей.

Создаваемые на основе тщательных научных исследований и клинических испытаний продукты Foltène признаны ведущими исследовательскими институтами по всему миру. Сегодня продукты бренда продаются в более чем 30 странах, пользуясь доверием и любовью потребителей во всем мире.

Это приобретение представляет собой полное глобальное приобретение брендового бизнеса Foltène, включая активы бренда, глобальную дистрибьюторскую сеть, систему цепочек поставок и исследовательскую лабораторию, которая находится в Италии.

Аллан Лю (Allan Liu), председатель и генеральный директор JOY GROUP, заявил: «По мере повышения осведомленности людей о здоровье кожи головы и волос мы видим впереди огромные возможности для роста. Обладая солидным научным наследием, ведущими патентованными технологиями и обширным портфелем продуктов, бренд Foltène заслужил доверие и признание потребителей во всем мире. Для нас большая честь приветствовать Foltène в семье JOY GROUP. Это приобретение расширяет наше присутствие в секторе продуктов для ухода за волосами и кожей головы и дает нам возможность предлагать передовые, научно обоснованные решения большему количеству потребителей».

Это приобретение знаменует собой очередную веху в «мультибрендовой, включающей множество категорий и международной» стратегии JOY GROUP, дополняя всеобъемлющий портфель, охватывающий цветную косметику, средства для ухода за волосами и кожей головы, а также средства дерматологического ухода за кожей. Приобретение Foltène создаст сильную синергию с существующими брендами Группы, стимулируя непрерывный рост и инновации JOY GROUP на мировом рынке красоты.

О компании JOY GROUP

JOY GROUP — мультибрендовая косметическая компания, которой движет миссия «создавать мир красоты, приносящий радость каждому». В нашем портфеле: бренды JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (предприятие в Китае) и Foltène, охватывающие цветную косметику, средства дерматологического ухода за кожей, а также средства ухода за волосами и кожей головы. Мы также управляем собственным научно-исследовательским центром и производством косметики, объединяя лучших специалистов во всех дисциплинах для создания интегрированной, гибкой и отзывчивой сквозной цепочки поставок.

Подробнее о JOY GROUP смотрите на веб-сайте www.joy-group.com

