JOY GROUP finalizuje przejęcie włoskiej marki dermatologicznych produktów do pielęgnacji włosów Foltène

SZANGHAJ, 21 października 2025 r. /PRNewswire/ -- JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), wiodąca chińska grupa kosmetyczna oferująca produkty wielu marek, ogłosiła przejęcie włoskiej marki dermatologicznych produktów do pielęgnacji włosów Foltène.

Założona w Mediolanie w 1944 r. przez naukowców farmaceutycznych marka Foltène słynie z naukowego dziedzictwa i pionierskich innowacji. Marka opracowała dwa zastrzeżone kompleksy aktywne, Tricosaccaride® i Tricalgoxyl®, które, jak wykazały badania kliniczne, sprawiają, że włosy stają się grubsze, gęstsze i zdrowsze. Podstawowa oferta produktów Foltène koncentruje się na zdrowym wzroście i regeneracji włosów oraz keratyny, obejmując szeroki zakres kategorii, w tym ampułki przeciw wypadaniu włosów, szampony przeciw wypadaniu włosów dostosowane do płci, serum do brwi i rzęs oraz esencje regenerujące paznokcie.

Produkty Foltène, poparte rygorystycznymi badaniami naukowymi i klinicznymi, są cenione przez wiodące instytucje badawcze na całym świecie. Obecnie produkty tej marki są sprzedawane w ponad 30 krajach i cieszą się zaufaniem oraz popularnością wśród konsumentów na całym świecie.

Przejęcie to oznacza całkowite przejęcie działalności marki Foltène, obejmujące jej aktywa, globalną sieć dystrybucji, system łańcucha dostaw oraz laboratorium badawcze zlokalizowane we Włoszech.

Allan Liu, prezes i dyrektor generalny JOY GROUP, powiedział: „Wraz ze wzrostem świadomości na temat zdrowia skóry głowy i włosów widzimy ogromne możliwości rozwoju. Dzięki solidnemu dziedzictwu naukowemu, wiodącym technologiom i kompleksowej ofercie produktów firma Foltène zdobyła zaufanie i uznanie konsumentów na całym świecie. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, mogąc powitać Foltène w rodzinie JOY GROUP. To przejęcie wzmacnia naszą pozycję w sektorze produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz pozwala nam oferować zaawansowane, poparte badaniami naukowymi rozwiązania większej liczbie konsumentów".

Przejęcie to jest kolejnym kamieniem milowym w strategii JOY GROUP opartej na „wielu markach, wielu kategoriach i międzynarodowej działalności", i pozwala na stworzenie kompletnego portfolio obejmującego kosmetyki kolorowe, produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz dermatologiczne produkty do pielęgnacji skóry. Dołączenie Foltène przyniesie silną synergię z istniejącymi markami Grupy, napędzając dalszy rozwój i innowacje JOY GROUP na globalnym rynku kosmetycznym.

JOY GROUP to firma kosmetyczna oferująca produkty wielu marek, której misją jest „Tworzenie świata piękna, który daje radość wszystkim". Nasze portfolio obejmuje marki: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (działalność w Chinach) oraz Foltène, obejmujące kosmetyki kolorowe, dermatologiczne produkty do pielęgnacji skóry oraz produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Posiadamy również własne centrum badawczo-rozwojowe oraz zakład produkcji kosmetyków, skupiające najlepszych specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić zintegrowany, elastyczny i responsywny łańcuch dostaw.

