JOY GROUP Akuisisi Merek Perawatan Rambut Berbasiskan Dermatologi asal Italia, Foltène

Didirikan para peneliti farmasi di Milan pada 1944, Foltène memiliki reputasi ilmiah dan inovasi yang penuh terobosan. Foltène mengembangkan dua kompleks aktif yang dirancang khusus— Tricosaccaride® dan Tricalgoxyl®— terbukti secara klinis mampu membantu pertumbuhan rambut menjadi lebih tebal, kuat, dan sehat. Portofolio utama Foltène mendukung pertumbuhan dan perbaikan rambut serta keratin, mencakup berbagai kategori produk seperti ampul antirontok, sampo antirontok khusus pria dan wanita, serum alis dan bulu mata, serta essences untuk perawatan kuku.

Berkat penelitian ilmiah dan uji klinis berstandar ketat, produk Foltène telah diakui berbagai lembaga penelitian ternama di dunia. Saat ini, Foltène hadir di lebih dari 30 negara dan dipercaya oleh konsumen di seluruh dunia.

Akuisisi ini mencakup seluruh bisnis global Foltène — termasuk aset merek, jaringan distribusi internasional, sistem rantai pasok, serta laboratorium penelitian yang berlokasi di Italia.

Allan Liu, Chairman & CEO, JOY GROUP, berkata: " Kesadaran konsumen terhadap kesehatan kulit kepala dan rambut terus meningkat. Maka, kami melihat peluang pertumbuhan yang sangat menarik pada masa depan. Dengan reputasi ilmiah, teknologi eksklusif, serta portofolio produk yang lengkap, Foltène telah meraih kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Kami menyambut baik kehadiran Foltène dalam keluarga besar JOY GROUP. Akuisisi ini memperkuat posisi kami di segmen produk perawatan rambut dan kulit kepala, serta mendukung kami untuk menghadirkan solusi berbasiskan sains kepada lebih banyak konsumen."

Akuisisi ini menandai momen penting dalam strategi "multimerek, multikategori, dan internasional" JOY GROUP. Kini, JOY GROUP memiliki portofolio lengkap meliputi kosmetik warna, perawatan rambut dan kulit kepala, serta perawatan kulit berbasiskan dermatologi. Kehadiran Foltène segera menciptakan sinergi kuat dengan merek-merek lain di bawah JOY GROUP sekaligus mendorong pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di pasar kecantikan global.

Tentang JOY GROUP

JOY GROUP adalah perusahaan yang memproduksi produk kecantikan dengan sejumlah merek, serta menjalankan sebuah misi, "Menciptakan dunia yang mewujudkan kecantikan bagi semua orang". Portofolio JOY GROUP mencakup JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (beroperasi di pasar dalam negeri Tiongkok), serta Foltène. Merek-merek ini mencakup berbagai kategori produk, termasuk kosmetik, perawatan kulit berbasiskan dermatologi, perawatan rambut dan kulit kepala. JOY GROUP mengelola pusat R&I dan pabrik, serta didukung SDM unggulan untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi, cepat, dan responsif.

Informasi selengkapnya tentang JOY GROUP: www.joy-group.com

