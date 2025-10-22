JOY GROUP completa la adquisición de la marca italiana de cuidado capilar dermatológico Foltène

SHANGHÁI, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El grupo de belleza multimarca líder de China, JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.), anunció que completó la adquisición de Foltène, una marca de cuidado capilar dermatológico de Italia.

Productos de Foltène

Fundada en Milán en 1944 por investigadores farmacéuticos, Foltène es reconocida por su herencia científica y su innovación pionera. La marca desarrolló dos complejos activos patentados, Tricosaccaride® y Tricalgoxyl®, que han demostrado clínicamente que promueven un cabello más grueso, más abundante y de aspecto más saludable. La cartera principal de productos de Foltène se centra en el crecimiento saludable, la reparación del cabello y la queratina, y abarca una amplia variedad de categorías que incluyen ampollas anticaída, champús anticaída específicos para cada género, sueros para cejas y pestañas y esencias reparadoras de uñas.

Respaldados por rigurosas investigaciones científicas y ensayos clínicos, los productos de Foltène son reconocidos por las principales instituciones de investigación a nivel mundial. Hoy en día, la marca se vende en más de 30 países y cuenta con la confianza y el cariño de consumidores de todo el mundo.

Esta transacción representa la adquisición mundial y completa del negocio de la marca Foltène, por lo que abarca los activos de la marca, la red de distribución global, el sistema de cadena de suministro y el laboratorio de investigación ubicado en Italia.

Allan Liu, presidente y director ejecutivo de JOY GROUP, afirmó: "A medida que aumenta la conciencia sobre la salud del cuero cabelludo y el cabello, vemos inmensas oportunidades de crecimiento a futuro. Con su sólida herencia científica, tecnologías patentadas líderes y una amplia cartera de productos, Foltène se ha ganado la confianza y el reconocimiento de los consumidores de todo el mundo. Nos sentimos verdaderamente honrados de dar la bienvenida a Foltène a la familia JOY GROUP. "Esta adquisición mejora nuestra presencia en el sector del cuidado del cabello y el cuero cabelludo y nos permite ofrecer soluciones avanzadas respaldadas por la ciencia a más consumidores".

Esta adquisición marca otro hito en la estrategia "multimarca, multicategoría e internacional" de JOY GROUP, al completar una cartera integral que abarca cosméticos de color, cuidado del cabello y del cuero cabelludo y cuidado dermatológico de la piel. La incorporación de Foltène generará fuertes sinergias con las marcas existentes del Grupo, ya que impulsa el crecimiento y la innovación continuos de JOY GROUP en el mercado mundial de la belleza.

Acerca de JOY GROUP

JOY GROUP es una empresa de belleza multimarca impulsada por la misión de "Crear un mundo de belleza que brinde alegría a todos". Nuestra cartera incluye: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (negocio en China) y Foltène, que abarca cosméticos de color, cuidado dermatológico de la piel y cuidado del cabello y del cuero cabelludo. También operamos nuestro propio centro de investigación y desarrollo y centros de fabricación de cosméticos, que reúnen a los mejores talentos de todas las disciplinas para construir una cadena de suministro de extremo a extremo integrada, ágil y con capacidad de respuesta.

Para obtener más información sobre JOY GROUP, visite www.joy-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801479/20251016_135415.jpg

FUENTE Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.