JOY GROUP تُكمل استحواذها على العلامة الإيطالية للعناية بفروة الرأس والأمراض الجلدية Foltène

شنغهاي، 22 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت JOY GROUP، الشركة الصينية الرائدة متعددة العلامات التجارية في قطاع الجمال (يشار إليها باسم ".Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd")، عن إتمام استحواذها على العلامة الإيطالية Foltène المتخصَّصة في العناية بفروة الرأس والأمراض الجلدية.

Products of Foltène

تأسست Foltène في ميلانو عام 1944 على يد مجموعة من الباحثين في المجال الصيدلاني، وتشتهر العلامة بإرثها العلمي العريق وابتكاراتها الرائدة. ابتكرت العلامة التجارية مُركبين نشطين حصريين، Tricosaccaride® و Tricalgoxyl® ، وقد أثبتت الدراسات السريرية قدرتهما على تحفيز نمو شعر أكثر كثافة وامتلاءً، مع تعزيز مظهره الصحي والحيوي. تُركِّز محفظة Foltène الأساسية على تعزيز نمو الشعر الصحي وإصلاحه إضافةً إلى إصلاح الكيراتين؛ كما تشمل مجموعة متكاملة من الفئات المتخصصة، بما في ذلك أمبولات فعّالة لمكافحة تساقط الشعر، وشامبوهات مضادة لتساقط الشعر مصمَّمة خصيصًا للرجال والنساء، وسيرومات متقدمة للعناية بالحواجب والرموش، ومواد علاجية لإصلاح الأظافر.

تحظى منتجات Foltène المدعومة بأبحاث علمية دقيقة وتجارب سريرية موثوقة، بالاعتراف من قِبل أبرز المؤسسات البحثية حول العالم. واليوم، تُباع منتجات Foltène في أكثر من 30 دولة، حيث تحظى بثقة المستهلكين وحبهم على مستوى العالم.

يُشكِّل هذا استحواذًا عالميًا كاملاً لأعمال علامة Foltène التجارية، بما في ذلك أصول العلامة التجارية، وشبكة التوزيع العالمية، ونظام سلسلة التوريد، ومختبر الأبحاث الواقع في إيطاليا.

صرَّح Allan Liu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JOY GROUP قائلاً: "مع تزايد الوعي العالمي بأهمية صحة فروة الرأس والشعر، نرى أمامنا فرص نمو هائلة. تمتلك Foltène إرثًا علميًا متينًا، وتقنيات حصرية رائدة، ومحفظة منتجات متكاملة، مما أكسبها ثقة المستهلكين واعتراف المؤسسات البحثية حول العالم. يشرفنا أن نرحب بـ Foltène ضمن عائلة JOY GROUP. يُمثل هذا الاستحواذ تعزيزًا ملموسًا لحضورنا في قطاع العناية بالشعر وفروة الرأس، ويُتيح لنا توسيع نطاق تقديم حلول متقدمة وموثوقة علميًا إلى قاعدة أكبر من المستهلكين حول العالم".

يُمثل هذا الاستحواذ إنجازًا بارزًا آخر في استراتيجية JOY GROUP، القائمة على "تعدد العلامات التجارية، وتنوع الفئات، والتوسع الدولي". ويُكمل هذا الاستحواذ محفظة شاملة ومتكاملة تغطي مستحضرات التجميل الملونة، والعناية المتقدمة بالشعر وفروة الرأس، إضافةً إلى العناية الجلدية العلاجية. سيُسهم انضمام Foltène في خلق تكامل قوي مع العلامات التجارية القائمة لدى المجموعة، مما يُعزِّز قدرة JOY GROUP على الاستمرار في النمو والابتكار، وتوسيع تأثيرها في سوق الجمال العالمي.

نبذة عن JOY GROUP

تُعدُّ JOY GROUP شركة جمال متعددة العلامات التجارية، تقودها رسالة واضحة تتمثل في "ابتكار عالم من الجمال يُضفي السعادة والفرح على الجميع". تشمل محفظتنا ما يلي: تضم محفظتنا العلامات التجارية التالية: JUDYDOLL، وJOOCYEE، وBiophyto Genesis، وRené Furterer (منتج من الصين)، وFoltène، وتشمل فئات مستحضرات التجميل الملونة، والعناية الجلدية العلاجية، والعناية بالشعر وفروة الرأس. كما ندير مركز البحث والتطوير الخاص بنا ومنشأة تصنيع مستحضرات التجميل، حيث نجمع بين أفضل الكفاءات عبر التخصصات المختلفة لبناء سلسلة إمداد متكاملة، ومرنة، وسريعة الاستجابة.

لمعرفة المزيد عن JOY GROUP، تفضَّل بزيارة www.joy-group.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2801389/20251016_135415.jpg