JOY GROUP dokončuje akvizíciu talianskej značky dermatologickej starostlivosti o vlasy Foltène

Oct 21, 2025

ŠANGHAJ, 21. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Popredná čínska multiznačková kozmetická skupina JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) oznámila dokončenie akvizície spoločnosti Foltène, značky dermatologickej starostlivosti o vlasy z Talianska.

Products of Foltène
Spoločnosť Foltène, založená v Miláne v roku 1944 farmaceutickými výskumníkmi, je známa svojím vedeckým dedičstvom a priekopníckymi inováciami. Značka vyvinula dva patentované aktívne komplexy, Tricosaccaride® a Tricalgoxyl®, u ktorých je klinicky dokázané, že podporujú hustejšie, plnšie a zdravšie vyzerajúce vlasy. Hlavné produktové portfólio spoločnosti Foltène sa zameriava na zdravý rast a obnovu vlasov a keratínu a pokrýva širokú škálu kategórií vrátane ampuliek proti vypadávaniu vlasov, šampónov proti vypadávaniu vlasov špecifických pre dané pohlavie, sér na obočie a mihalnice a esencií na obnovu nechtov.

Produkty Foltène, podložené dôkladným vedeckým výskumom a klinickými skúšaniami, sú uznávané poprednými výskumnými inštitúciami po celom svete. Dnes sa značka predáva vo viac ako 30 krajinách a je dôveryhodná a obľúbená spotrebiteľmi na celom svete.

Táto akvizícia predstavuje úplnú globálnu akvizíciu obchodnej značky Foltène, ktorá zahŕňa jej značkové aktíva, globálnu distribučnú sieť, systém dodávateľského reťazca a výskumné laboratórium so sídlom v Taliansku.

Allan Liu, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JOY GROUP, uviedol: „S rastúcim povedomím o zdraví pokožky hlavy a vlasov vidíme v budúcnosti obrovské príležitosti na rast. Vďaka svojmu solídnemu vedeckému dedičstvu, popredným patentovaným technológiám a komplexnému produktovému portfóliu si spoločnosť Foltène získala dôveru a uznanie spotrebiteľov na celom svete. Je nám naozaj cťou privítať Foltène v rodine JOY GROUP. Táto akvizícia posilňuje našu pozíciu v sektore starostlivosti o vlasy a pokožku hlavy a umožňuje nám priniesť pokročilé, vedecky podložené riešenia väčšiemu počtu spotrebiteľov."

Akvizícia predstavuje ďalší míľnik v stratégii spoločnosti JOY GROUP zameranej na „viac značiek, viac kategórií a medzinárodnú pôsobnosť" a dopĺňa komplexné portfólio, ktoré zahŕňa dekoratívnu kozmetiku, starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy a dermatologickú starostlivosť o pleť. Pridanie značky Foltène vytvorí silné synergie s existujúcimi značkami skupiny, čo bude viesť k neustálemu rastu a inováciám spoločnosti JOY GROUP na globálnom trhu s kozmetikou.

O spoločnosti JOY GROUP

JOY GROUP je multiznačková kozmetická spoločnosť, ktorej poslaním je „vytvárať svet krásy, ktorý prináša radosť každému". Naše portfólio pokrýva značky: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (čínska spoločnosť) a Foltène, ktoré zahŕňajú dekoratívnu kozmetiku, dermatologickú starostlivosť o pleť a starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy. Prevádzkujeme tiež vlastné centrum výskumu a inovácií a závod na výrobu kozmetiky, kde spájame špičkové talenty z rôznych odborov s cieľom vybudovať integrovaný, agilný a pohotovo reagujúci komplexný dodávateľský reťazec.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti JOY GROUP, navštívte stránku www.joy-group.com

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2801389/20251016_135415.jpg

