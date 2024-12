Julien's Auctions apresenta leilão exclusivo de Bob Dylan com o arquivo de Al Aronowitz e a gravação original Ionic de T Bone Burnett

LOS ANGELES, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Julien's Auctions apresentará "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More" em 18 de janeiro de 2025, no Musicians Hall of Fame & Museum, em Nashville, TN. O evento apresenta 60 itens, incluindo 50 da coleção do jornalista Al Aronowitz.

Os destaques incluem duas páginas com três rascunhos datilografados da letra de "Mr. Tambourine Man", estimados entre US $ 400.000 e US $ 600.000. Uma das primeiras pinturas a óleo de Bob Dylan, de 1968, deve custar entre US $ 200 mil e US $ 300 mil. Outros itens notáveis incluem um folheto de 1963 da primeira grande apresentação de Dylan na prefeitura de Nova York, fotografias vintage, esboços originais e muito mais.

Uma peça central do leilão é um disco original iônico único da nova gravação de estúdio de Bob Dylan em 2021, "The Times They Are A-Changin'", produzido pelo produtor vencedor do Grammy T Bone Burnett. Este item exclusivo é estimado entre US $ 400.000 e US $ 600.000 e marca a segunda venda pública de uma gravação Ionic Original, após "Blowin' In The Wind" em 2022.

Myles Aronowitz, filho de Al Aronowitz, reflete sobre o legado de seu pai: "Meu pai era esse conector incrível... Ele apresentou Allen Ginsberg a Bob Dylan, Bob Dylan aos Beatles... A coleção representa a capacidade instintiva de meu Pai de identificar e se conectar com a grandeza."

T Bone Burnett comenta sobre a nova gravação: "Ouvir Bob Dylan cantar 'The Times They Are A-Changin'' sessenta anos depois de ter escrito é uma experiência comovente... este Ionic Original é a versão definitiva desta música indelével."

Uma exposição especial com destaques da coleção Al Aronowitz será exibida de 18 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025 no The Musicians Hall Of Fame & Museum. O leilão terá início no dia 18 de janeiro às 10h. CT no Musicians Hall of Fame & Museum. Os itens expostos incluem uma gaita assinada por Dylan, letras originais datilografadas de "Mr. Tambourine Man", uma pintura a óleo de 1968, uma Fender Telecaster, uma jaqueta jeans Levi's usada na tela do filme de 1987 "Hearts of Fire" e muito mais.

Este evento oferece uma oportunidade única de adquirir artefatos raros da carreira de Bob Dylan e do arquivo de Al Aronowitz.

Para mais informações e para ver a lista completa de itens, visite o site oficial da Julien's Auctions.

