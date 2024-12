Julien's Auctions объявляет эксклюзивный аукцион Боба Дилана, на котором будут выставлены архив Эла Ароновица и запись, выполненная Ти-Боун Бернеттом по технологии Ionic Original

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 18 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Аукционный дом Julien's Auctions 18 января 2025 г. проведет аукцион «Поприветствуем Боба Дилана: архив Ароновица, Ти-Боун Бернетт и др.» в Зале славы и музее музыкантов в Нэшвилле, штат Теннесси. На аукцион будет выставлено 60 предметов, в том числе 50 из коллекции журналиста Эла Ароновица (Al Aronowitz).

Наиболее интересными предметами являются две страницы с тремя машинописными черновиками текста песни «Mr. Tambourine Man», оцениваемые в 400 000 – 600 000 долларов США. Ожидается, что ранняя картина Боба Дилана (Bob Dylan), выполненная маслом в 1968 году, принесет от 200 000 до 300 000 долларов. В числе других заметных предметов аукциона рекламный листок первого крупного выступления Дилана в 1963 году в Town Hall в Нью-Йорке, винтажные фотографии, оригинальные эскизы и многое другое.

Центральным предметом аукциона станет диск Ionic Original с новой студийной записью «The Times They Are A-Changin'» 2021 года в исполнении Боба Дилана, созданный лауреатом «Грэмми» продюсером Ти-Боун Бернеттом (T Bone Burnett). Эта уникальная вещь оценивается в пределах от 400 000 до 600 000 долларов и является второй публичной продажей записи с использованием технологии Ionic Original после «Blowin' In The Wind» в 2022 году.

Майлз Ароновиц (Myles Aronowitz), сын Эла Ароновица, размышляет о наследии своего отца: «Мой отец был этим невероятным связующим звеном... Он познакомил Аллена Гинзберга (Allen Ginsberg) с Бобом Диланом, Боба Дилана с The Beatles... Коллекция представляет инстинктивную способность моего отца замечать и соединять неординарность».

Ти-Боун Бернетт комментирует новую запись: «Услышать, как Боб Дилан поет «The Times They Are A-Changin» через шестьдесят лет после того, как эта песня была написана, это трогательное ощущение... этот диск Ionic Original является окончательной версией этой неизгладимой песни».

Специальная выставка основных предметов из коллекции Эла Ароновица будет проходить с 18 декабря 2024 года по 17 января 2025 года в Зале славы и музее музыкантов. Аукцион начнется 18 января в 10:00 по центральному поясному времени США в Зале славы и музее музыкантов. Среди экспонатов гармоника с автографом Дилана, машинописный оригинал текста песни «Mr. Tambourine Man», картина маслом 1968 года, Fender Telecaster, джинсовая куртка Levi's из фильма 1987 года «Огненные сердца» и многое другое.

Это событие дает уникальную возможность приобрести редкие артефакты, связанные с карьерой Боба Дилана и полученные из архива Эла Ароновица.

