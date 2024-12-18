Julien's Auctions 隆重呈獻：Bob Dylan 珍藏拍賣會，聚焦 Al Aronowitz 珍藏及 T Bone Burnett 全新 Ionic Original 錄音

洛杉磯2024年12月19日 /美通社/ -- Julien's Auctions 宣佈將於 2025 年 1 月 18 日在田納西州納什維爾的音樂家名人堂及博物館隆重舉行「頌揚 Bob Dylan ：Aronowitz 珍藏、T Bone Burnett 及更多精彩」拍賣會。是次盛會將帶來 60 件珍罕拍賣品，其中 50 件來自傳奇記者 Al Aronowitz 的私人珍藏。

拍賣焦點包括兩頁珍貴手稿，上面載有三份打字版的《Mr. Tambourine Man》歌詞草稿，估價高達 40 萬至 60 萬美元。一幅 Bob Dylan 於 1968 年創作的早期油畫亦將亮相，預計成交價可達 20 萬至 30 萬美元。其他矚目拍品還包括一張 1963 年 Bob Dylan 在紐約市政廳首次大型領銜演出的珍貴節目單、一系列珍貴照片、原創素描手稿等。

此外，由葛萊美獎得獎製作人 T Bone Burnett 操刀、 Bob Dylan 於 2021 年重新灌錄其經典名曲《The Times They Are A-Changin'》的獨一無二 Ionic Original 唱片，更是本次拍賣會的另一大亮點。這張獨特的唱片估價為 40 萬至 60 萬美元，是繼 2022 年《Blowin' In The Wind》後，第二張公開拍賣的 Ionic Original 錄音。

Al Aronowitz 的兒子 Myles Aronowitz 緬懷其父親傳奇的一生時說道：「我父親是一位人脈廣闊的超級聯繫人…… 他將 Allen Ginsberg 引薦給 Bob Dylan ，又讓 Bob Dylan 與披頭四結緣…… 這些珍貴的收藏代表了父親善於發掘並連繫偉大事物的敏銳直覺。」

T Bone Burnett 談及這張全新錄音時表示：「在 Bob Dylan 創作《The Times They Are A-Changin'》六十年後，能再次聆聽他演繹這首經典，著實令人動容……這張 Ionic Original 唱片堪稱這首不朽名曲的終極典藏版本。」

「Al Aronowitz 珍藏精選展」將於 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日音樂家名人堂及博物館盛大舉行。拍賣會則定於 1 月 18 日上午 10 時 (中部時間) 在音樂家名人堂及博物館隆重舉行。展出的珍品包括 Bob Dylan 親筆簽名口琴、原版打字《Mr. Tambourine Man》歌詞、一幅他於 1968 年創作的油畫、一把 Fender Telecaster 電結他，以及一件曾在 1987 年電影《Hearts of Fire》中亮相、飾有精緻裝飾的 Levi's 牛仔褸等珍藏。

本次盛會為各界收藏家提供千載難逢的良機，讓他們得以珍藏 Bob Dylan 演藝生涯中的稀世之寶，以及 Al Aronowitz 的珍貴藏品。

欲查詢更多詳情及瀏覽完整拍賣品目錄，請瀏覽 Julien's Auctions 官方網站。

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SOURCE Julien's Auctions