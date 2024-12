Julien's Auctions 隆重呈獻：Bob Dylan 珍藏拍賣會，聚焦 Al Aronowitz 珍藏及 T Bone Burnett 全新 Ionic Original 錄音

洛杉磯2024年12月19日 /美通社/ -- Julien's Auctions 宣佈將於 2025 年 1 月 18 日在田納西州納什維爾的音樂家名人堂及博物館隆重舉行「頌揚 Bob Dylan :Aronowitz 珍藏、T Bone Burnett 及更多精彩」拍賣會。是次盛會將帶來 60 件珍罕拍賣品,其中 50 件來自傳奇記者 Al Aronowitz 的私人珍藏。

拍賣焦點包括兩頁珍貴手稿,上面載有三份打字版的《Mr. Tambourine Man》歌詞草稿,估價高達 40 萬至 60 萬美元。一幅 Bob Dylan 於 1968 年創作的早期油畫亦將亮相,預計成交價可達 20 萬至 30 萬美元。其他矚目拍品還包括一張 1963 年 Bob Dylan 在紐約市政廳首次大型領銜演出的珍貴節目單、一系列珍貴照片、原創素描手稿等。

此外,由葛萊美獎得獎製作人 T Bone Burnett 操刀、 Bob Dylan 於 2021 年重新灌錄其經典名曲《The Times They Are A-Changin'》的獨一無二 Ionic Original 唱片,更是本次拍賣會的另一大亮點。這張獨特的唱片估價為 40 萬至 60 萬美元,是繼 2022 年《Blowin' In The Wind》後,第二張公開拍賣的 Ionic Original 錄音。

Al Aronowitz 的兒子 Myles Aronowitz 緬懷其父親傳奇的一生時說道:「我父親是一位人脈廣闊的超級聯繫人…… 他將 Allen Ginsberg 引薦給 Bob Dylan ,又讓 Bob Dylan 與披頭四結緣…… 這些珍貴的收藏代表了父親善於發掘並連繫偉大事物的敏銳直覺。」

T Bone Burnett 談及這張全新錄音時表示:「在 Bob Dylan 創作《The Times They Are A-Changin'》六十年後,能再次聆聽他演繹這首經典,著實令人動容……這張 Ionic Original 唱片堪稱這首不朽名曲的終極典藏版本。」

「Al Aronowitz 珍藏精選展」將於 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日音樂家名人堂及博物館盛大舉行。拍賣會則定於 1 月 18 日上午 10 時 (中部時間) 在音樂家名人堂及博物館隆重舉行。展出的珍品包括 Bob Dylan 親筆簽名口琴、原版打字《Mr. Tambourine Man》歌詞、一幅他於 1968 年創作的油畫、一把 Fender Telecaster 電結他,以及一件曾在 1987 年電影《Hearts of Fire》中亮相、飾有精緻裝飾的 Levi's 牛仔褸等珍藏。

本次盛會為各界收藏家提供千載難逢的良機,讓他們得以珍藏 Bob Dylan 演藝生涯中的稀世之寶,以及 Al Aronowitz 的珍貴藏品。

欲查詢更多詳情及瀏覽完整拍賣品目錄,請瀏覽 Julien's Auctions 官方網站。

