Julien's Auctions przedstawia ekskluzywną aukcję pamiątek po Bobie Dylanie obejmujących archiwa Ala Aronowitza i nagranie w analogowym formacie Ionic Original wyprodukowane przez T Bone Burnetta

LOS ANGELES, 17 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Julien's Auctions przeprowadzi aukcję "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More" [Na cześć Boba Dylana: archiwum Aronowitza, T Bone Burnett i wiele więcej] dnia 18 stycznia 2025 roku w muzeum The Musicians Hall of Fame & Museum w Nashville, TN. Podczas wydarzenia wystawionych zostanie 60 przedmiotów, z czego 50 pochodzi z kolekcji dziennikarza Ala Aronowitza.

Jednym z najważniejszych punktów programu będą dwie strony z trzema sporządzonymi na maszynie wstępnymi wersjami tekstu do utworu „Mr Tambourine Man", których szacunkowa wartość mieści się w zakresie od 400 tys. do 600 tys. $. Według przewidywań, wczesny obraz olejny autorstwa Boba Dylana z 1968 roku może osiągnąć cenę pomiędzy 200 tys. a 300 tys. $. Inne godne uwagi przedmioty to ulotka z 1963 roku promująca pierwszy duży występ Dylana w Town Hall w Nowym Jorku, stare fotografie, oryginalne szkice i wiele więcej.

Najważniejszym punktem aukcji jest unikatowy nośnik w formacie Ionic Original z nowym studyjnym nagraniem utworu „The Times They Are A-Changin'" wykonanym przez Boba Dylana w 2021 roku i wyprodukowanym przez laureata nagród Grammy, T Bone Burnetta. Cenę tego jedynego w swoim rodzaju przedmiotu oszacowano na poziomie od 400 tys. do 600 tys. $. Jest to druga publiczna sprzedaż nagrania w formacie Ionic Original po „Blowin' in the Wind" w 2022 roku.

Myles Aronowitz, syn Ala Aronowitza, komentuje dziedzictwo swojego ojca: „Mój ojciec był niesamowitym łącznikiem... Przedstawił Bobowi Dylanowi Allena Ginsberga i Boba Dylana Beatlesom... Ta kolekcja jest odzwierciedleniem instynktownych umiejętności mojego ojca, który miał dar identyfikowania wielkich postaci i komunikowania się z nimi".

T Bone Burnett komentuje nowe nagranie: „Słuchanie Boba Dylana wykonującego >>The Times They Are A-Changin'<< sześćdziesiąt lat po napisaniu tego utworu jest wzruszającym doświadczeniem... Nagrany Ionic Original jest definitywną wersją tej niezapomnianej piosenki".

Specjalna wystawa prezentująca najwspanialsze eksponaty z kolekcji Ala Aronowitza będzie dostępna dla zwiedzających w dniach od 18 grudnia 2024 do 17 stycznia 2025 roku w muzeum The Musicians Hall of Fame & Museum. Aukcja rozpocznie się 18 stycznia o godzinie 10:00 CT, również w The Musicians Hall of Fame & Museum. Wśród wystawionych przedmiotów znajdują się: harmonijka ustna podpisana przez Dylana, oryginalny maszynopis tekstu utworu „Mr Tambourine Man", obraz olejny z 1968 roku, gitara Fender Telecaster, zdobiona kurtka jeansowa Levi's, którą można było podziwiać na ekranie w filmie „Płonąca serca" [Hearts of Fire] z 1987 roku, i wiele więcej.

Wydarzenie to jest doskonałą okazją do nabycia rzadkich pamiątek stanowiących część kariery Boba Dylana i archiwum Ala Aronowitza.

Szczegółowe informacje i pełna lista wystawionych na aukcję przedmiotów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Julien's Auctions.

