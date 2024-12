Julien's Auctions uvádza exkluzívnu aukciu Boba Dylana vrátane archívu Al Aronowitza a nahrávky Ionic Original v produkcii T Bone Burnetta

LOS ANGELES, 18. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions uvedie 18. januára v Musicians Hall of Fame & Museum v Nashville, TN, aukciu „Oslava Boba Dylana: Archívy Aronowitza, T Bone Burnetta a iné". Na podujatí bude uvedených 60 predmetov vrátane 50 zo zbierky novinára Al Aronowitza.

Medzi najvýznamnejšie patria dve stránky s tromi strojovo písanými návrhmi textov k skladbe „Mr. Tambourine Man", ktorých cena sa odhaduje na 400 000 až 600 000 dolárov. Očakáva sa, že raná olejomaľba Boba Dylana z roku 1968 sa predá za 200 000 až 300 000 dolárov. Medzi ďalšie pozoruhodné predmety patrí leták z prvého sólového vystúpenia Dylana na radnici v New Yorku v roku 1963, historické fotografie, originálne skice a ďalšie.

Stredobodom aukcie je jeden z diskov Ionic Original novej štúdiovej nahrávky Boba Dylana z roku 2021 „The Times They Are A-Changin", v produkcii T Bone Burnetta, ktorý získal cenu Grammy. Tento jedinečný artefakt sa odhaduje na 400 000 až 600 000 USD a ide o druhý verejný predaj nahrávky Ionic Original po albume „Blowin' In The Wind" v roku 2022.

Myles Aronowitz, syn Al Aronowitza, sa zamýšľa nad odkazom svojho otca: „Môj otec dokázal neuveriteľne spájať ľudí... Zoznámil Allena Ginsberga s Bobom Dylanom, Boba Dylana s The Beatles... Zbierka predstavuje inštinktívnu schopnosť môjho otca identifikovať sa a skontaktovať sa s veľkým talentom."

T Bone Burnett komentuje novú nahrávku: „Počuť Boba Dylana spievať „The Times They Are A-Changin'" šesťdesiat rokov po tom, čo ju napísal, je dojemný zážitok... tento Ionic Original je definitívnou verziou nezabudnuteľnej piesne."

Špeciálna výstava, ktorá predstaví to najlepšie zo zbierky Al Aronowitza, potrvá od 18. decembra 2024 do 17. januára 2025 v Musicians Hall of Fame & Museum. Aukcia sa začne 18. januára o 10:00 CT v Musicians Hall of Fame & Museum. Medzi vystavenými predmetmi je aj ústna harmonika s Dylanovým podpisom, originálne strojom písané texty k „Mr. Tambourine Man", olejomaľba z roku 1968, gitara Fender Telecaster, zdobená džínsová bunda Levi's z filmu „Hearts of Fire" z roku 1987 a ďalšie.

Toto podujatie ponúka jedinečnú príležitosť získať vzácne artefakty z kariéry Boba Dylana a archívu Al Aronowitza.

Viac informácií a kompletný zoznam položiek nájdete na oficiálnej webovej stránke Julien's Auctions.

